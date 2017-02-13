《路透早报》--2月13日

图为法国总统候选人菲永。法国《星期日报》称，法国金融检察官本周可能在针对总统候选人菲永的妻子吃空饷指控的调查中，启动进一步法律程序。 REUTERS/Laurent Capmas

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季国内生产总值(GDP)(12日2350)

--中国央行可能公布1月金融数据

--中国商务部可能公布实际使用外资金额(FDI)数据

--韩国1月进出口价格(2100)

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为2月10日下午5:00至2月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜试射弹道导弹入日本海，美国料倾向避免紧张情势升级

朝鲜周日早上发射一枚弹道导弹入海，这也是自特朗普当选美国总统以来朝鲜的首度试射，特朗普政府暗示美国方面将作出审慎的回应，避免紧张情势升级。据五角大楼，导弹为中程或远程。

--独家：OPEC数据显示成员国减产协议兑现率逾90%--消息人士

根据石油输出国组织(OPEC)用来监控供应的数据，1月OPEC成员国兑现了逾90%的减产承诺，为八年来的首次减产协议执行情况树立强劲的开端。受此消息提振，布兰特原油周五收高1.9%，美国原油亦涨1.6%。

阿联酋石油部长马兹鲁伊周日称，OPEC和非OPEC产油国达成的全球性减产协议，1月的执行程度较高，预计未来数月还会进一步升高。

--美国消费者信心脱离高位但仍很强劲，大选相关乐观情绪消退

美国密西根大学2月美国消费者信心指数初值降至95.7，脱离13年高位，可能是因为围绕特朗普当选总统的乐观情绪有所消退。但消费者信心仍非常强劲，表明消费者仍将继续推动经济增长。1月进口物价按月涨0.4%；按年跃升3.7%，创2012年2月以来最大升幅。但1月扣除燃料的进口物价按月下跌0.2%，按年持平。

--韩国特别检察官再次传唤三星李在镕，就涉嫌行贿进行问讯

韩国特别检察官表示，将在周一再次传唤三星集团领导人李在镕，就涉嫌行贿进行问讯，但法院未签发逮捕令。这是韩国总统朴槿惠卷入的贪腐丑闻调查的一部分。特别检察官办公室将在本周决定是否再次提请逮捕李在镕。

--法国菲永“空饷门”丑闻调查可能启动进一步法律程序--报导

法国《星期日报》称，法国金融检察官本周可能在针对总统候选人菲永的妻子吃空饷指控的调查中，启动进一步法律程序。该报援引身份未明的消息人士报导称，相关法律程序既牵涉到菲永，也牵涉到他的妻子Penelope。进入法律程序意味着，检察官已决定不会因缺乏证据而结案。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。

道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数上涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。标普500指数和道指连续第二日创纪录收盘新高，纳指更是连续第四日刷新纪录收盘高位。本周，道指上扬1%，标普500指数攀升0.8%，纳斯达克指数跳涨1.2%。

--欧洲股市上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。

泛欧STOXX 600指数上涨0.1%，本周周线可望上涨0.9%，且临近1月触及的13个月高位。英股富时100指数收涨0.4%，德股DAX指数收高0.21%，法股CAC-40指数微幅收涨0.04%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币徘徊在11个交易日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。尽管在记者会召开期间曾短暂跌至平盘以下，但美元指数纽约尾盘上涨约0.2%，至100.800，与记者会前的水准基本持平，且接近纽约早盘创下的11个交易日高位101.010。美元指数势将录得12月中来最大单周百分比升幅，升幅达0.9%。

欧元兑美元尾盘跌0.2%，至1.0631美元，接近特朗普和安倍晋三记者会前所及逾三周低位1.0608美元。美元兑日圆周五上涨约0.2%，至113.40日圆，离稍早触及的九个交易日高位113.85不远。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，受上月稳健的进口物价数据推动，投资者今日主要根据技术数据进行操作。美国总统特朗普和日本首相安倍晋三会谈对市场带来的影响不大。

进口物价数据发布后，指标10年期公债收益率升至盘中高位2.43%。尾盘时，10年期公债价格下跌3/32，收益率报2.41%。

--欧元区公债收益率普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。希腊债务磋商取得进展的迹象，帮助降低对最高评等德债的需求。

德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.33%。大多数欧元区公债收益率上涨了3-8个基点。希腊两年期公债收益率下跌超过150个基点，至8.59%。

油市:

--油价上涨，此前有报导称，石油输出国组织(OPEC)成员国兑现了减产协议的逾90%的减产承诺。

布兰特原油收高1.07美元，或1.9%，报每桶56.70美元，盘中高见56.88美元。美国原油收高0.86美元，或1.6%，报每桶53.86美元。

金属市场:

--金价回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。

现货金收报每盎司1,234.01美元。美国4月期金收低0.07%，报1,235.90美元。金价势将连升第二周，较上周五尾盘升1%。

--铜价跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。伦敦金属交易所(LME)指标期铜急升4.6%，收报每吨6,090美元，为2015年5月29日以来最高。(完)