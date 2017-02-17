《路透早报》--2月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

--欧元区12月经常帐收支(0900)

--英国1月零售销售(0930)

--美国1月领先指标(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办举行新闻发布会，请工业和信息化部部长苗圩介绍2016年工业通信业发展情况(0700)

--美国芝加哥联储副总裁暨研究主任Daniel Sullivan在全球合作中心举办的央行系列活动，就经济前景发表演说

--瑞典央行第一副总裁约希尼克将前往纽约开始货币政策之旅，并就最新货币政策决定发表讲话(1730)

以下为2月16日下午5:00至2月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月楼市继续保持复苏势头，制造业普遍回暖

美国1月房屋开工下滑2.6%，因多户房屋开工减少，但前月的数据被上修，且建筑许可跳升4.6%，年率为129万户，为2015年11月以来最高，表明楼市仍在复苏轨道上。此外，2月大西洋沿岸中部地区工厂活动跳升至33年高位，上周初请失业金人数少于预期，亦表明经济在第一季初的表现相当乐观。

由于美国数据令人鼓舞，周四稍早美元兑欧元和日圆一度缩减跌幅。

--多国大选阴霾笼罩，欧洲央行无意缩减刺激措施－会议记录

欧洲央行公布的1月19日货币政策会议记录显示，央行政策制定者在上月会议上呼吁先按兵不动，显示在欧洲多国大选带来高度不确定性的情况下，欧洲央行无意缩减刺激措施。央行官员认为，近期通胀上升只是暂时性的，经济成长面临的威胁犹存，普遍同意维持利率不变。会议记录还显示，央行决策者甚至为追加刺激措施预留了空间，尽管经济成长正在加速。

--独家：若原油继续过剩，OPEC可能延长减产甚至加大减产力度

石油输出国组织(OPEC)方面的消息人士说，如果全球原油库存未能降至目标水平，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。包括沙特能源部长法力赫在内的13个OPEC成员国官员已表示，石油库存有必要下降至接近五年平均值的水平，OPEC才会认定油市已转为供需均衡。

--日本2月制造业与服务业景气一升一降--路透短观调查

路透短观调查结果显示，2月日本制造业企业信心连续第六月上升，从前月的正18升至两年半高点正20。但服务业信心四个月来首次下降，从前月的正30降至正26。这凸显由出口带动的日本经济复苏特点。路透短观调查显示，未来三个月制造商信心预计略有下降，而服务业信心则保持不变。

--中金所调整股指期货日内交易监管标准，由原先10手调整为20手

中国金融期货交易所周四晚间公告，自周五起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。新闻稿并称，沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%，中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%（三个产品套保持仓交易保证金维持20%不变）；同时，将沪深300、上证50、中证500股指期货平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之九点二。

--韩国三星集团领导人李在镕被捕，因卷入总统朴槿惠贪腐丑闻

韩国一法院称，三星集团领导人李在镕周五被逮捕，因牵涉导致总统朴槿惠被国会弹劾的贪腐丑闻。首尔中央地方法院还拒绝了对三星电子社长朴商镇(Park Sang-Jin)发出逮捕令的请求。检方申请逮捕令时表示获得了更多证据，并对李在镕进行更多指控。

--和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案

中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。中信股份上月宣布，与凯雷和中信资本将共同收购麦当劳中国和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元。麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年。和君创业的申诉有可能拖延此案获得监管当局批准。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数连续第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。

道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下滑4.54点，或0.08%，至5,814.90点。

--欧洲股市下滑，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。NN Group和Drax等公司发布的业绩令人失望，也拖累市场走低。

泛欧STOXX 600指数收低0.4%。英股富时100指数收低0.34%，德股DAX指数下滑0.31%，法股CAC-40指数收挫0.52%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美联储下次升息时机存不确定性。美元指数尾盘下跌0.7%，报100.49，低于周三触及的一个月高位101.76。

美元兑日圆从周三触及的两周半高位114.95回落，尾盘下跌0.9%，报113.15。欧元兑美元上涨0.7%，报1.0669，从周三触及的五周低位1.052反弹。

债市:

--美国公债价格上涨，因股市下滑且美元走软，带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利的讲话也被投资人认为相对鸽派。指标10年期公债价格尾盘涨17/32，收益率(殖利率)报2.44%，周三尾盘报2.50%。

--投资者买入意大利和西班牙等高负债欧元区国家的公债，此前欧洲央行对因应市场状况转变，调整购买各国债券的比例持开放态度。

西班牙和意大利10年期公债收益率都下跌超过10个基点，分别触及两周低位1.59%和2.14%。葡萄牙10年期公债收益率跌逾10个基点，至大约4%。德国10年期公债收益率下跌3个基点，至0.35%。

油市:

--美国原油期货价格小幅收高，市场在美国库存攀升以及主要产油国可能延长减产行动之间进行权衡。油价在全天交易中于平盘上下小幅波动。美国原油期货结算价报每桶53.36美元，上涨0.25美元。布兰特原油期货结算价报55.65美元，下滑0.1美元。

金属市场:

--金价上涨，因美元下跌，结束10日连涨的态势，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。现货金收报每盎司1,238.76美元。美国4月期金收涨0.7%，报每盎司1,241.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)镍价升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。指标三个月期镍收高1.4%，报11,070美元，为12月12日来最高。期铜收低1.1%，报每吨6,000美元，未能延续近期升势后遭遇获利了结，且中国海外投资数据不佳打压市场信心。(完)