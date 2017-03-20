《路透早报》--3月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾经济部公布2月外销订单数据

--德国2月生产者物价指数(PPI)(0700)

--欧元区第四季劳工成本(1000)

--美国2月全国活动指数 (1230)

--加拿大1月趸售(批发)贸易(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委科尔将参加欧元集团会议

--英国央行副总裁伍兹就监管保险商发表讲话(1100)

--英国央行首席经济学家霍尔丹在伦敦政经学院发表讲话(1820)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在纽约商业经济协会讲话

--澳洲央行助理总裁Luci Ellis发表演说

以下为3月18日下午5:00至3月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20财金领袖默许美国保护主义立场，公报删除自由贸易承诺

全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议，未能达成折衷，最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺，对日益深陷保护主义的美国采取默许态度。20国集团(G20)财长和央行总裁打破10年来支持自由贸易的惯例，在周六的公报中仅象征性提及贸易问题。这对主办国德国来说是一场彻底的失败。G20会议声明还删除了为应对气候变化提供资金支持的承诺。不过据与会人士称，对话是友好和非对抗性的，给未来达成协议留下可能。

--默克尔和安倍晋三呼吁自由贸易，矛头显然指向美国

德国总理默克尔和日本首相安倍晋三周日在为汉诺威CeBIT科技展开幕时，大力提倡自由贸易，显然把矛头指向保护主义日益抬头的美国。他们呼吁应尽速达成日本与欧盟之间的一项自贸协议。两人并未直接点名美国政府，但他们都把握此机会与特朗普政府的保护主义倾向保持距离。默克尔说，“当我们必须努力维护自由贸易、开放边境及民主价值的时候，这说明日本和德国对此均不再有所争论，而是正寻求以造福人民的方式塑造未来”。安倍晋三则说：“日本曾经因为自由贸易和投资而大有收获，希望和德国一起充当开放体系的维护者。”

--美国制造业产出和消费者信心数据强劲，提振经济前景

美国2月制造业产出连续第六个月上升，3月初消费者信心上涨，凸显了经济的韧性，尽管第一季经济增长看似将大幅放缓。周五发布的其它数据也支撑上述观点，世界大型企业研究会称，2月经济领先指数升至逾10年来最高水平。经济前景改善，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周升息的决定。美联储公布，制造业产出上月增长0.5%，与1月增幅一致，这是三年来最大月增幅。3月初密歇根大学消费者信心指数升1.3%，报97.6。

--中国金融体系总体健康，但存杠杆率偏高及债市房市等风险--央行行长

中国央行行长周小川表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。央行网站刊登他在今年首次金砖国家财长和央行行长会发言称，中国经济的增长速度总体比较稳定，增长前景有所改善。在宏观经济政策上，中国目前注重经济结构的调整，推动供给侧结构性改革，包括产业结构调整。

--欧盟27国罗马声明草稿：“欧洲是我们共同的未来”

“欧洲是我们共同的未来，”欧盟27国领导人计划下周在罗马作出这样的声明，在欧盟遭遇成立以来最大的倒退--英国退出后，对这一点仍然坚定不移。下周会议是为了纪念60年前欧洲共同体的成立，届时将会公布这份名为“罗马声明”的一页半文件。27国力求通过这份声明标划出2019年英国退出之后欧盟未来的道路。“我们决心加强彼此之间的团结一致，让欧盟变得更强大，更具韧性。团结既是必要之举，也是我们的自由选择，”声明称。

--美联储官员卡什卡利主张继续升息前应先制定缩表计划

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，美国经济在就业和通胀方面的表现仍未达到目标。他是在3月会议上唯一反对美联储升息的官员。卡什卡利在声明中称，即便数据支持收紧政策，美联储也不应忙于升息，而是先拿出一份详细计划，写明如何以及何时缩减4.5万亿美元的资产负债表。“宣布缩减资产负债规模的计划，就有可能在一定程度上起到收紧货币环境的作用，”卡什卡利称，这会令升息幅度存在不确定性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五微幅收低，因银行股跟随美国公债收益率下滑，而Adobe扶助支撑标普科技股和纳斯达克指数。道琼工业指数收跌19.93点，或0.1%，至20,914.62点；标准普尔500指数收跌3.13点，或0.13%，至2,378.25点；纳斯达克指数微升0.24点，至5,901点。本周，标普500指数上涨0.2%，道指升幅不到0.1%，纳斯达克指数上升0.7%。

--欧洲股市走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对德国商报表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。STOXX 600指数收高0.2%，本周升1.4%。

汇市:

--美元跌至五周低位，连续第三日承压，此前美联储维持循序渐进的升息步伐不变，令美元进一步上升的预期落空。纽约尾盘，美元指数下跌0.1%，报100.30，稍早跌至五周低位。该指数本周下跌近1%，自美联储周三升息以来下跌1.2%。美元兑日圆跌至两周低位，尾盘下跌0.6%，报112.68日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前数据显示3月美国通胀低迷，暗示美联储可能瞄准比周三预计地更慢的升息步伐。美国30年期和10年期公债收益率下跌约2个基点，此前密西根大学初步数据显示3月初美国通胀低迷。指标10年期公债价格尾盘上涨6/32，收益率从周四尾盘的2.524%降至2.502%。本周累计下跌约8个基点，势将是三周内的最大单周跌幅。年限在两年至30年的其它公债收益率都有望创下三周内的最大单周跌幅，两年期公债收益率本周下跌约4个基点。

--德国较短期借贷成本触及五周高位，此前欧洲央行管委诺沃特尼表示，央行可能会在结束购债计划之前升息。德国两年期和五年期公债收益率盘中均触及五周高位，分别涨至负0.69%和负0.36%。虽然收盘有所回落，两年期德债收益率仍上涨2个基点，至负0.8%，五年期升至负0.42%。

油市:

--油价基本持稳，本周小涨，但投机客在上周大跌时大举削减净多头头寸，因担忧石油输出国组织(OPEC)的减产行动无法缓解全球供应过剩的问题。布兰特原油期货收涨0.02美元，报每桶51.76美元。美国原油期货小涨0.03美元，收报每桶48.78美元。两大指标合约本周均上涨0.8%。

金属市场:

--金价上涨，将录得三周来的首个周线涨幅，因美联储在政策声明中发出的谨慎讯息，拖累美元触及约五周低位，使得黄金对于其它货币持有者来说更便宜。现货金收涨，报每盎司1,228.40美元，全周收高约2%。美国4月期金收高0.3%，报1,230.20美元。

--期铜上扬，录得2月中以来最大周度涨幅，因美元走软，以及铜矿供应继续受扰。LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨5,934美元，技术图表显示，本周上涨3.5%。(完)