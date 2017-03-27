《路透早报》--3月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月工业经济效益数据(0130)

--中国2月货物和服务贸易收支

--去年四季度中国银行业对外金融资产负债数据

--德国3月Ifo企业景气判断指数(0800)

--香港2月进出口(0830)

--欧元区2月M3货供额(0900)

--美国达拉斯联储3月制造业活动指数(1430)

--韩国第四季国内生产总值(GDP(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--芝加哥联储总裁埃文斯和欧洲央行首席经济学家普雷特在马德里发表讲话(1300)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和央行执委劳滕施莱格在一场银行业监管大会上发表简短讲话(2120)，并主持记者会

--澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)于悉尼外汇会议发表演说(2200)

--全球企业峰会在新德里举行(至3月28日)

以下为3月24日下午5:00至3月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终

美国总统特朗普周五在自家共和党控制的国会遭遇重大政治挫败，共和党领导人撤回美国医保体系改革议案，这是特朗普2016年竞选承诺的重要组成部分。

共和党温和派和党内最保守的议员持反对立场，导致议案所获支持不足后，众议院领袖们撤回该议案，意味着特朗普1月20日上任以来首份重大立法议案以失败告终。民主党则一致反对该议案。医改计划失败不仅让人质疑特朗普在国会推进其他重要计划的能力，包括减税和提高基建支出，也让人质疑共和党有效治理国家的能力。

共和党撤回医保改革议案的消息一出，美股先松了口气，指标股指缩减跌幅，收盘涨跌不一。美元温和走强，美债收益率从盘中低位小幅回升。

--博鳌论坛：需高度警惕全球范围内出现再通胀--中国央行行长

中国人行行长周小川周日称，应该对再通胀保持充分警惕。但他补充说，从全球总体情况来看，判断是否再通胀仍然为时尚早。他在出席博鳌亚洲论坛时表示，各国流动性已经很充足。

此外，证券时报援引他的谈话称，货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。他还表示，财政政策对结构性改革而言是很有帮助的，如果财政政策已经没有空间，结构性改革很难进行，但这未必意味着货币政策完全无法促进结构性改革。

--纽约联储总裁称加息步伐应缓慢，固定收益投资魅力料下降

纽约联储总裁杜德利周五表示，鉴于美国可能出现通胀跳涨，所以有必要小幅加息。他表示，美国经济“状况目前非常不错，”全国失业率在4.7%，“非常接近”最低水准，或许也没有过度推升通胀。

此外，圣路易斯联储总裁布拉德认为，较低的政策利率可能仍然是合适的。他表示，预计经济成长在今年加速是不明智的，就业市场改善的速度已经在放缓，此外通胀已基本回升到2%，预计会保持在该水平。

--OPEC和非OPEC产油国同意评估是否应将减产协议延长六个月

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的部长联合委员会周日在声明中表示，同意评估是否应将全球限制供应协议延长六个月。最终版的声明仅称，委员会已请求一个专家组和OPEC秘书处“评估油市情况...在2017年4月重新考虑有关延长自愿调整生产的(问题)”。

石油行业分析师称，没有立即延长，会拖累原油价格。措辞改变的原因目前还不明朗，不过一位业内消息人士称，该委员会没有建议延长减产的法律授权。

--美国2月企业支出增加，但料第二季可能放缓

美国商务部周五称，2月扣除飞机的非国防资本财订单下跌0.1%，1月时上升0.1%。该指标即所谓的核心资本财订单，因被看作是企业支出计划晴雨表而被备受关注。

2月资本财新订单意外下滑，暗示第二季企业支出将会放缓；但对机械和电气设备的需求提振付运量急升，支撑第一季企业投资加速的预期。周五发布的另一份报告显示，美国3月Markit制造业指数跌至五个月低位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘窄幅涨跌互见，盘中走势可谓大起大落，在共和党撤回医保改革议案后，股市缩减跌幅。

道琼工业指数收跌59.86点，或0.29%，至20,596.72点；标准普尔500指数收跌1.98点，或0.08%，至2,343.98点；纳斯达克指数收升11.05点，或0.19%，至5,828.74点。

本周有关医保议案投票的各种消息，导致美股本周出现11月大选以来波幅最大的交易日之一。本周，道指跌1.5%，标普500指数回落1.4%，纳斯达克指数下挫1.2%。

--欧洲股市小跌，投资人聚焦美国众议院对特朗普总统的医保议案进行投票，科技股表现出众。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，本周跌0.5%。英国富时100指数微跌0.05%。英飞凌以9.6%领涨，该股触及15年高位，并扶助德股DAX指数收高0.2%。法国股市CAC指数收低0.24%。

汇市:

--美元兑避险日圆从近四个月低位回升，势将结束八连跌，此前美国众议院共和党撤回医保改革议案。美元上涨0.31%，报111.27日圆，本周下滑约1.3%。

美元指数下跌0.02%，报99.739，稍早跌至七周低位99.527。欧元兑美元升0.19%，报1.0800美元，接近周三触及的七周高位1.0825美元。

债市:

--美国公债收益率周五从日低反弹，此前美国众议院共和党领导人撤回全面检讨美国医保体系的议案。指标10年期公债价格收益率报2.414%，医保议案被撤回前报2.394%，周四尾盘报2.42%。

--欧债收益率下跌，逆转走势，因在备受关注的众议院对美国医保改革议案投票前，投资者把握收益率稍早上涨的机会买入欧债。

西班牙10年期公债收益率逆转走势的幅度最大，降至三周低点1.67%，日内跌4个基点，较日内高位回落8个基点。意大利10年期公债收益率下滑2个基点至2.41%，其它欧债收益率全面下跌。报告显示欧元区民间企业活动强劲增长，推动欧债收益率早盘全线攀升1-4个基点。

油市:

--油价小幅上涨，受尾盘一波买盘推动，但本周仍下跌，因持续担忧原油供应过剩。美国原油收高0.27美元，报每桶47.97美元，本周下跌0.5%。布兰特原油收高0.24美元，报每桶50.80美元，本周下跌1.8%。

金属市场:

--金价起初上涨，因对美国总统特朗普推动众议院立法能力的担忧压低美元，令黄金对其它货币持有者来说更便宜。但现货金其后回落，收盘下跌1美元，报每盎司1,243.80美元。美国期金收于1,248.50美元。

--期铜走低，本周收跌2%，之前位于智利的全球最大铜矿的工人同意结束罢工。三个月期铜下滑0.4%，报每吨5,804美元，本周下跌2%。(完)