《路透早报》--4月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第一季短观大型制造业景气判断指数(上日2350)

--日本/韩国/台湾3月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲2月建筑许可、零售销售(0130)

--瑞士2月零售销售(0715)

--瑞士/意大利/法国/德国3月制造业PMI(0730-0755)

--欧元区3月Markit制造业PMI终值(0800)

--意大利2月失业率(0800)

--英国3月Markit/CIPS制造业PMI (0830)

--欧元区2月生产者物价指数(PPI)、欧元区失业率(0900)

--加拿大3月Markit经季调制造业PMI(1330)

--美国3月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国2月建筑支出、3月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--新西兰第一季NZIER企业信心指数(2200)

--韩国3月消费者物价指数(CPI)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委科尔发表演说。

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的一个活动上致开幕词并参加小组讨论(1430)

--费城联储总裁哈克就“金融科技”发表讲话(1900)

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演讲(2100)

--东南亚国家联盟(ASEAN)财经首脑系列会议(至4月7日)。

--菲律宾央行和国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)联合举办第三届东盟年度研讨会。

以下为3月31日下午5:00至4月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国纽约联储总裁称可能最早今年开始缩减资产负债表

美国纽约联储总裁杜德利称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最早今年就开始缩减规模4.5万亿美元的资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早。这是美联储官员对于这一金融市场关切的问题，迄今给出的最明确表态。杜德利此番调门强硬的评论一度打压美元下跌，并推高较长期美国公债收益率(殖利率)。此前已有至少三位美联储官员呼吁尽早退出危机期间的政策。圣路易斯联储总裁布拉德则重申，希望美联储马上开始减少抵押贷款支持债券和公债支持债券。

--美国2月消费者支出放缓但通胀压力加剧，支持进一步加息

美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率升至近五年最高，支持美国今年进一步上调利率的预期。商务部数据显示，占美国经济规模逾三分之二的消费者支出小升0.1%，为8月以来最小升幅；1月修正后仍为上升0.2%。其他数据显示，密西根大学3月美国消费者信心指数终值从初值的97.6降至96.9，略高于2月终值96.3。美元指数略上涨，美国股市小幅下跌，因投资者针对近期涨势锁定获利。美国公债价格温和上涨。

--中国央行：综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定

中国人民银行货币政策委员会日前召开第一季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。央行网站新闻稿表示，要按照深化供给侧结构性改革的要求，改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。

中国央行公告，3月份中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4,970亿元和1,219.86亿元。两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调。

--中国3月财新制造业PMI降至51.2，新出口订单自高位回落

中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。财新/Markit周六联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)3月降至51.2，不及上月的逾四年次高位51.7，以及路透预估中值51.6；分项数据中，新出口订单由上月的53.8降至51.9，为三个月最低。

--日本央行料维持购债承诺，尽管购买步伐放慢--消息人士

熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。据路透估计，日本央行3月份可能买进了8.58万亿日圆(767亿美元)的日本公债，比2月下降1.62万亿日圆。日本央行2月购债创下记录次高。购债速度放慢，是因为日本央行在本月的几次操作中减少了短期和超长期债券的购买。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅。道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，至20,663.22点；标普500指数下跌5.34点，或0.23%，至2,362.72点；纳斯达克指数微幅下跌2.61点，或0.04%，至5,911.74点。

--欧洲股市收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。经济数据改善，企业业绩强劲，一系列并购交易，远远抵消了法国和德国大选前对地区政治未来以及英国脱欧的担忧，驱动欧股上涨。STOXX 600指数微升0.1%，本季升5.5%，为连续第三季上涨。英股富时100指数下跌0.63%，德国DAX指数收高0.46%，法国CAC 40指数升0.65%。

汇市:

--美元持平，此前美联储官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。美元指数较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现，本月下跌0.7%。欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本周将录得七周以来的最差周度表现，本月升近1%。美元兑日圆尾盘下跌0.55%，报111.34日圆，本月下跌1.2%。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了公债价格。纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表，令周五长短期公债收益率差扩阔，两年期/10年期公债收益率差升至高达115.10个基点，为一周最陡。尾盘，指标10年期美债价格升6/32，收益率从周四尾盘的2.418%降至2.396%，两年期美债收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。

--欧债市场走势显示，随着欧洲央行下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。欧洲央行将在下月起把月度购债规模从800亿欧元缩减至600亿。德国10年期公债收益率几无变动，较低评级公债收益率上涨。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率攀升2-4个基点，分别报4%，2.33%和1.66%，脱离周四触及的多周低点。

油市:

--油价下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。布兰特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别。布兰特原油周五收低0.13美元，至每桶52.83美元，在第一季下跌约7%，为2015年底以来最大的季度跌幅。美国原油小幅上涨0.25美元，至每桶50.60美元，此前跌穿50美元，本季下跌约5.7%，为2015年底以来最大季度跌幅。

金属市场:

--金价上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。现货金收升将近0.5%，报每盎司1,248.63美元，美国期金收高0.2%，报每盎司1247.30美元。

--期铜下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨5,837.50美元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。(完)