《路透早报》--4月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲2月商品及服务贸易收支(0130)

--意大利第四季公共赤字与GDP之比(0800)

--英国3月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区2月零售销售(0900)

--美国/加拿大2月贸易收支(1230)

--美国2月工厂订单(1400)

--韩国2月经常帐收支(2300)

--澳洲3月AIG服务业指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平将于4日至6日对芬兰进行国事访问。

--澳洲央行召开利率会议

--澳洲央行总裁洛威发表讲话(0815)。

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表讲话(1330)。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就危机后金融市场监管发表讲话(1500)

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在普林斯顿大学发表讲话(2030)

--欧盟执委会就欧洲经济和货币联盟的未来举行研讨会。

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在第二届SSGA-OMFIF圆桌会议年会(至4月5日)上发表主旨演讲

以下为4月3日下午5:00至4月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--俄罗斯地铁发生疑似自杀式炸弹袭击，导致11人丧生

俄罗斯国际文传电讯社援引执法部门消息人士的话报导，俄罗斯圣彼得堡地铁车厢周一发生的爆炸事件疑为自杀式炸弹袭击，与激进的伊斯兰分子有关。事件导致11人死亡、45人受伤。目前暂无人宣称对此次事件负责。官员表示，将把此次爆炸按恐怖主义袭击处理，但官方尚未证实此事同伊斯兰激进分子有任何关联。

--美国2月工厂活动略微降温，但经济整体趋势仍然强劲

美国供应管理协会(ISM)公布，3月全国工厂活动指数降至57.2，从2月创下2014年8月以来最高点57.7回落，因生产和库存下降；不过工厂就业指标大增，显示该行业在能源业引领下的复苏势头正在增强。其他数据显示，2月建筑支出升至近11年高位，受助于住宅建设投资跃增。数据显示尽管第一季经济增长有疲软迹象，但基本面仍然强劲。

--费城联储总裁哈克加入缩表唱和行列，称今年或是适切时机

费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。“或许今年底前或明年初是停止(到期资产)再投资的适切时机，但这一切都要取决于现在到那时的经济发展情况，”哈克在费城对记者表示。

--标普将南非评等降至垃圾级，因该国面临财政政策风险

标普将南非长期外币评等从“BBB-”下调至“BB+”，评等展望为负面，称因该国面临财政政策风险，此前南非财长戈尔丹被革职。穆迪稍后称，将南非置于降评审查之列，并将在内阁改组后评估该国金融以及宏观经济决策调整的可能性。 标普这一计划外的评级检讨导致南非资产大跌，这也是标普自2000年以来首次下调南非的评级，分析师称，穆迪和惠誉也将下调南非信贷评等的可能性在上升，本周将给兰特施压。

--加拿大央行第一季调查显示企业信心改善

加拿大央行称，尽管美国保护主义的不确定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步伐和增加投资，以满足需求。企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周一微幅收低，因3月汽车销售数据令人失望，投资者质疑特朗普政府是否能兑现对企业有利的经济刺激政策承诺。俄罗斯圣彼得堡地铁隧道发生爆炸，造成至少10人死亡的消息也令市场紧张，俄罗斯当局认为这可能是恐怖袭击。道琼工业指数收低13.01点，或0.06%，至20,650.21点；标准普尔500指数下跌3.88点，或0.16%，至2,358.84点；纳斯达克指数下滑17.056点，或0.29%，至5,894.682点。

--欧洲股市下滑，从16个月高位回落，因油股和银行股转跌，给波动的市况增添了压力。泛欧STOXX 600指数收低0.5%，回吐稍早升幅，并从2015年12月来最高水准回落。英股富时100指数下跌0.55%，德国DAX指数下滑0.45%，法国CAC 40指数收挫0.71%。

汇市:

--美元兑日圆和欧元下跌，因对美国国会会否支持总统特朗普提名的最高法院大法官存在不确定性，重燃市场质疑特朗普是否能够落实其经济计划。在下午交易中，美元兑日圆跌0.4%，至110.90日圆。欧元兑美元上涨0.2%，至1.0670美元，此前触及三周低位，因欧洲经济数据好坏不一，加重对欧元区政治风险的担忧。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标10年期公债收益率触及逾一个月低点，此前美国公布的汽车销售数据逊于预期，且在季度伊始投资人将资金再度配置到美国公债也带动了需求。10年期公债收益率一度触及2月27日来最低的2.332%，尾盘价格升14/32，收益率报2.344%。三年期和五年期公债收益率触及2月28日来最低，分别报1.448%和1.8 63%，七年期公债收益率跌至2月27日来最低的2.147%，两年期公债收益率也触及1.234%的一周低点。

--德国公债收益率下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。10年期德债收益率触及一个月低点约2.76%，两年期德债收益率创去年6月英国退欧公投翌日以来的最大单日跌幅。葡萄牙10年期公债与德国10年期公债收益率的利差触及近四周高位368个基点，当日升4个基点。意大利10年期公债较可比德债收益率差触及203个基点，为3月24日以来最高。

油市:

--油价下跌，因利比亚产量反弹，抵销了由于亚洲经济数据良好直指该地区能源需求强劲而带来的支持。指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。美国原油下跌0.36美元，或0.7%，收报每桶50.24美元。

金属市场:

--金价上涨，得益于地缘政治忧虑，但由于缺乏美国货币政策方面的新线索，且市场等待本周稍晚公布的经济数据以寻找更多方向，金价陷于窄幅区间内交投。现货金收报每盎司1,252.85美元，盘中在1,244.05至1,253.52美元之间交投。

--期铝上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。伦敦金属交易所(LME)期铝收低0.5%，报每吨1,952美元。上周期铝触及2014年12月来最高1,981美元。三个月期铜收低1.4%，报每吨5,753美元。(完)