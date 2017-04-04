《路透早报》--4月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾3月日经Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--意大利/法国/德国/欧元区/英国3月服务业PMI(0745-0830)

--美国3月ADP民间就业岗位变动(1215)、3月Markit服务业PMI终值(1345)、3月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国达拉斯联储总裁柯普朗在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月政策会议记录(1800)

--乌兹别克斯坦总统Shavkat Mirziyoyev会见俄罗斯总统普京

以下为4月4日下午5:00至4月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国2月贸易逆差从两年高位回落，因进口疲软而出口大增

美国2月贸易逆差从近两年高位回落，因内需放缓打压进口，且全球经济成长增强提振美国产品出口。商务部周二发布，2月贸易逆差缩窄9.6%至436亿美元，出口增至逾两年最高水平也是原因之一。

在政治上较为敏感的美国对中国贸易逆差较1月锐减26.6%至230亿美元，而本周正值美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将举行会晤。不过分析师认为，大幅下降的背后可能也有季节性因素。

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔辞职，因或曾泄露市场敏感信息

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二突然离开美联储，此前他承认2012年在与华尔街一位分析师的谈话中，可能泄露了有关美联储政策选项的机密信息。当时研究公司Medley Global Advisors向其客户透露了美联储一次重要会议的详细情况，而美联储在第二天才公布了会议的记录。

原本宣布将于10月退休的拉克尔周二表示，鉴于他在此次泄密事件中所起的作用，他决定立即离开美联储。

--澳洲需要通过供给侧措施来降温楼市--央行总裁洛威

澳洲央行总裁洛威表示，澳洲监管机构准备好针对失控的房价采取更为严苛的手段，不过解决供给面问题对于让市场降温将大有帮助。洛威表示，近期所采取的抑制向地产投资者发放贷款的措施，应该能帮助整个体系“回到一个更具可持续性的状态”。

--英国消费者信贷迅猛增长，若放贷标准下滑将损及银行业--央行

英国央行称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。

--朝鲜据信发射一枚弹道导弹，但飞行距离不远--韩军方

韩国军方表示，朝鲜(北韩)周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，且对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。

道琼工业指数收升39.03点，或0.19%，至20,689.24点；标准普尔500指数微升1.32点，或0.06%，至2,360.16点；纳斯达克指数收升3.93点，或0.07%，至5,898.61点。

--欧洲股市第二季开局表现平平，今日在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。

泛欧STOXX 600指数收涨0.2%，资源股权值较重的英股富时100指数跑赢其他国家主要股指，收高0.5%。德股DAX指数收涨0.2%，法股CAC-40指数收高0.3%。

汇市:

--避险日圆兑美元升至一周高位，兑欧元触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。

纽约尾盘时，美元跌0.2%，报110.64日圆。欧元跌0.3%，报118.06日圆；稍早低见117.43日圆，为11月22日来最低。欧元兑美元盘中跌至三周低点，尾盘持平报1.0667美元。

债市:

--美国指标公债收益率盘中触及逾五周低点，因投资人对美国总统特朗普实施财政刺激政策的能力有疑虑。但该收益率之后扭转跌势，尾盘变动不大。

指标10年期公债跌1/32，收益率报2.355%，周一尾盘报2.35%。30年期公债跌7/32，收益率报2.995%，周一尾盘报2.984 %。两年期公债收益率报1.254%，周一尾盘报1.242%。

--意大利公债表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。意大利10年期公债收益率下跌最多8个基点，至3月16日来最低2.244%，收报2.27%。

葡萄牙在解决其银行问题的努力看来不太顺利。贝莱德和其它资产管理机构本周寻求禁令，阻止葡萄牙Novo Banco出售给美国私募股权公司Lone Star。葡萄牙10年期公债收益率上升3个基点，至3.95%。

德国10年期公债收益率跌近4个基点，至一个月新低0.237%。法国公债收益率跌近6个基点，至0.893%。

油市:

--油价升至近一个月高位，受助于北海石油生产意外中断，及预计美国原油和油品库存将下降。布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。美国原油升0.79美元，或1.6%，报每桶51.03美元。

金属市场:

--金价上涨，触及一个月高位，因美元走疲；但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金价回吐部分涨幅。现货金收高为每盎司1,255.47美元，美国期金收高0.4%，报1,258.4美元。

--期锌价格反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏。伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收高1%，报2,736美元。

三个月期铜收高0.4%，报5,778美元，周一跌至3月27日来最低的5,730美元。(完)