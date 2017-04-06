《路透早报》--4月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾3月消费者物价指数(CPI)(0030)、3月底外汇存底(0820)

--香港3月日经采购经理人指数(PMI)(0030)

--中国3月财新服务业PMI(0145)

--日本3月消费者信心指数(0500)

--德国2月工业订单(0600)

--瑞士3月消费者物价指数(CPI)(0715)

--美国3月Challenger企业计划裁员岗位(1130)、一周初请失业金人数(1230)

--加拿大2月建筑许可(1230)

--澳洲3月AIG建筑业指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平于6-7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤

--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行首席经济学家普雷特，和爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(0700)

--挪威央行总裁奥尔森对外国大使馆代表发表演说

--挪威央行副总裁在欧洲金融资产担保债券委员会会议上发表演说(0815)

--欧洲央行管委会成员魏德曼、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig，和德意志银行执行长克莱恩在一个银行业会议上发表讲话(0940)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲金融监管专业智库(Eurofi)研讨会上讲话(1245)

--旧金山联储总裁威廉姆斯参加一项辩论活动(1330)

--澳洲央行副总裁德贝尔在2017年AFR金融及财富峰会发表演说(2240)

以下为4月5日下午5:00至4月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储多数决策者认为应在“今年稍晚”开始缩减资产负债表-会议记录

据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。会议记录发布后，美国公债收益率一度大涨，但之后扭转走势。美元短暂下滑，美股由升转跌。

美联储公布的3月14-15日会议记录还显示出，利率制定委员会对是否逐渐减少，抑或一次性全面停止再投资，进行了广泛的讨论。美联储在上次会议上以九票赞同、一票反对，决定升息。

--中国今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院

中国国务院部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。中央人民广播电台援引国务院常务会议强调，今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。

此外，四位知情消息人士称，中国计划对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混合物征收消费税。消息人士称，计划从5月起对这些成品油每吨征收逾1,000元人民币(合145.01美元)消费税。

--日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫

前日本央行理事门间一夫表示，该行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。他称，如果日本央行下调目前为1.5%的通胀目标，则该行将很难提早撤出其宽松刺激措施。他说，几乎可以肯定日本央行在截至2019年3月的下一财年无法实现2%的通胀目标。他预计当前财年核心消费者物价涨幅将徘徊在0.5%附近，次年仅会升至1.0%左右。

--美国3月ADP民间就业岗位增加26.3万个，创2014年12月来最大增幅

民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，高于2月增加的数量，且远高路透调查预估的增加18.7万个。

美国3月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值为52.8，为去年9月以来最低。3月Markit服务业新业务分项指数终值为51.7，为2016年3月以来最低。

此外，美国供应管理协会(ISM)3月服务业指数降至去年10月以来最低，报55.2，预估为57.0，2月为57.6。

--中国山东黄金就收购加拿大Barrick旗下金矿股权深入谈判--消息

了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。消息人士表示，Barrick不再与中国紫金矿业集团讨论出售Veladero矿股权事宜。他们补充称，此次股权出售或可带来超过10亿美元资金。

--英国第四季生产率创下2015年年中以来最大增幅--国家统计局

官方数据显示，英国2016年第四季经济生产率创下逾一年来最大增幅，不过仍远低于金融危机爆发前的均值。2016年第四季每小时产出增长0.4%，较上年同期增长1.2%，双双创下2015年6月当季以来最大增幅。

统计局称，第四季每小时产出增长0.4%的幅度，低于1994至2007年的均值，并无迹象显示英国‘生产率困局’终结。第四季单位劳动成本较上年同期上涨2.1%，低于前一季的上涨2.5%。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周三收盘下跌，尾盘逆转强劲民间就业报告带动的升势，因美联储暗示可能今年开始改变债券投资政策。此外，美国国会议员的言论显示在华盛顿对政策的意见分歧严重，也令投资者对特朗普政府是否能够落实减税承诺的忧虑加剧。

道琼工业指数收低41.09点，或0.2%，至20,648.15点；标准普尔500指数收低7.21点，或0.31%，至2,352.95点；纳斯达克指数收跌34.13点，或0.58%，至5,864.48点。

--欧洲股市收盘基本持平，因商品类股的上涨被汽车类股的下跌所抵消；但在稳固的经济数据出炉后，投资者对本地区股市前景保持乐观看法。

泛欧STOXX 600指数收报380点，全日在平盘上下波动。英股富时指数收高0.13%，德国DAX指数下跌0.53%，法股CAC-40指数收跌0.18%。

汇市:

--美元从三周高位回落，因美联储发布的最新会议记录显示，利率前景较上月美联储宣布利率决定后暗示的并未改变。纽约尾盘时，美元跌0.1%，报110.66日圆。美元指数跌0.1%，报100.45，稍早触及三周高位。欧元小涨至1.0677美元。

债市:

--美国公债收益率下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，此前交易员商认为美联储发布的最新会议记录暗示，美联储维持循序渐进升息预期。

三年期和五年期公债收益率全日下跌最多，分别触及2月27日以来最低的1.426%和1.837%。指标10年期美债升4/32，收益率报2.334%，周二尾盘为2.350%。30年期公债收益率下跌1个基点，至2.981%。

--油价飙升及对即将到来的法国大选担忧减弱，似乎止住了欧元区公债收益率的下行走势。德国10年期公债收益率小升1个基点至0.26%，脱离周二触及的一个月低点0.24%，但仍远低于3月中创下的14个月高位0.51%。欧元区其他公债收益率大都持平或小幅走高。

油市:

--油价小幅收高，但从一个月高位回软，因英国最大的北海油田暂停生产带来的支撑，被美国原油库存意外增加，并上升至纪录高位所抵销，这限制了油价的涨幅。

布兰特原油期货收涨0.19美元，或0.4%，报每桶54.36美元；稍早触及55.09美元，为3月8日来最高。美国原油收涨0.12美元，或0.2%，报每桶51.15美元。

金属市场:

--金价从一个月高位回落，此前美国公布的就业数据优于预期，提振美国公债收益率和美元；但在美联储发布3月货币政策会议记录后，金价跌势受限。

现货金收低为每盎司1,254.80美元，美国期金收挫0.8%，报1,248.50美元。

--期铜上涨2%，和基本金属市场全面攀升的走势一致，此前公布的美国就业数据良好，且中国买家在两日假期后返回市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨2%，收报每吨5,895美元。

LME期镍收涨3.2%，报每吨10,295美元，因钢铁价格上涨，此前澳洲遭强烈气旋袭击，炼焦煤运输路线造成破坏。期锌收涨1.5%，报2,778美元。(完)