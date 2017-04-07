《路透早报》--4月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国3月官方外汇储备

--香港3月份外储数据(约0830)

--日本3月外汇储备(6日2350)、2月加班工资(0000)

--瑞士3月失业率(0545)

--德国2月工业生产、2月经季节调整进出口与贸易收支(0600)

--法国2月预算收支、经常帐、经季节调整的贸易收支，以及工业生产(0645)

--英国3月Halifax房价指数(0730)、2月建筑业产出、工业生产、制造业产出，以及对非欧盟地区贸易收支(0830)

--意大利2月经季节调整零售销售(0800)

--美国3月非农就业报告(1230)、2月趸售库存/销售(1400)、2月消费者信贷(1900)

--加拿大3月就业岗位变动(1230)、3月Ivey采购经理人指数(PMI)(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平于6-7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤

--欧洲央行总裁德拉吉、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行执委科尔于马耳他参加欧元集团会议。

--德拉吉与欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于马耳他参加一项非正式的欧盟财长会议(至4月8日)。

--欧洲经济暨财政事务理事会部长级正式会议(至4月8日)

--瑞典央行副总裁沃尔森就“货币政策与收入差距”发表讲话(0800)

--英国央行总裁卡尼在伦敦汤森路透发表讲话(0900)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就“金融监管现状和潜在改革”发表讲话(1615)

--瑞典央行副总裁沃尔森就货币政策对收入及财富分配的影响发表演说

--泰国央行举行货币政策委员会会议

以下为4月6日下午5:00至4月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对习近平表示欢迎，贸易和朝鲜问题将是会晤主题

美国总统特朗普周四欢迎中国国家主席习近平前往他在佛罗里达州的庄园举行面对面会晤。特朗普将在会晤中表达他的关切，指出中国应该约束其贸易行为并更加努力遏制朝鲜的核计划。

预计这两位全球最大经济体的领导人将花一些时间进行不公开的会谈，随后携夫人以及随从出席宴会，为这次高级会晤揭开序幕。周五会晤的主要问题将集中在贸易和外交政策方面，结束时双方将共进工作午餐。

--美国初请失业金人数创近两年来最大降幅，就业市场持续收紧

上周美国初请失业金人数创近两年来最大降幅，表明劳动力市场进一步收紧。美国劳工部公布，截止4月1日当周经季节调整初请失业金人数减少2.5万人，至23.4万人。这是截止2015年4月25日当周以来最大降幅，亦扭转了初请失业金人数近期攀升至三个月高位的势头。。

数据公布后，美元兑一篮子货币几无变动，美国公债价格鲜有变动，美股则小幅上涨。

--雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--中国副总理

中国国务院副总理张高丽称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。

他强调，雄安新区要继续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，推动实施一批重大工程项目。着力推进体制机制改革创新，加快建设京津冀全面创新改革试验区和北京全国科技创新中心。

--旧金山联储总裁称，今年底前是美联储缩表的合适时间

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表的做法是明智的，而这一缩表进程将会是一个持续数年的过程，并且将与上调利率同步进行。“我自己的观点是，如果经济进展正常的话，接近今年年底是采取下一步骤的恰当时点，”威廉姆斯表示。

--欧洲央行会议记录：政策指引变化可能导致市场过度动荡

欧洲央行公布的3月9日会议记录显示，欧元区经济可能正在好转，但该央行政策指引的调整可能引起适得其反的效果，令金融状况更加紧张。

决策者总结认为，发生负面情境的风险已减弱，因此需要对政策沟通进行微小变化，以传递更正面的讯息，即使仍需要大幅度宽松措施以使通胀回归目标。

--捷克央行取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强

捷克央行取消了维持捷克克朗兑欧元在27下方的干预体系，允许捷克克朗浮动至更高水准。投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。

道琼工业指数收涨14.8点，或0.07%，至20,662.95点；标准普尔500指数收升4.54点，或0.19%，至2,357.49点，稍早触及2,364.16点日内高位。纳斯达克指数收高14.47点，或0.25%，至5,878.95点。

--欧洲股市小幅收高，银行股走势反复，因欧洲央行总裁德拉吉的鸽派言论引发对欧元区货币政策前景的讨论。泛欧STOXX 600指数由跌转升，收高0.2%，英股富时100指数表现落后，收低0.39%，德股DAX指数收升0.11%。法股CAC-40指数收涨0.58%。

汇市:

--美元上涨，但升幅受限，因特朗普和习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。纽约尾盘，美元指数上涨0.1%，报100.69。美元兑日圆升0.1%，报110.80 日圆。欧元兑美元跌0.2%，报1.0646美元，在欧洲央行总裁德拉吉的讲话后，盘中降至三周低点。

债市:

--美国公债收益率小跌，因在周五美国公布关键的非农就业报告、以及美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，市场弥漫不确定性，且特朗普刺激经济成长的政策安排也是前途未卜。

指标10年期美债价格尾盘升4/32，收益率报2.343%，30年期公债价格升9/32，收益率由上日尾盘的3.005%降至2.990%。三年期公债收益率大致持平在1.448%。

--欧元区公债收益率徘徊在略高于数周低位的水准，投资人衡量欧元区和美国的货币政策前景。德国10年期公债收益率保持在0.25%，接近周二触及的一个月低点0.24%。多数其它欧元区国家公债收益率为持平至小幅下跌。

油市:

--油价上升1%，连升第四个交易日，但分析师对美国创纪录的原油高库存保持谨慎。

布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。

金属市场:

--金价走低，因美元在美国最新一周请领失业金数据向好的提振下持坚，而且一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。

现货金收低于每盎司1,251.30美元，交投最活跃的美国6月期金上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。

--期铜收低，在特朗普和习近平首次会面前，投资者大致保持谨慎态度。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,858美元。

澳洲矿商South32 Ltd表示，旗下位于澳洲东北部的Cannington银铅矿遭受火灾，迫使该公司调降产量预估。LME期铅收低0.7%，报2,295美元。期锌收跌1.9%，报2,726美元。(完)