《路透早报》--4月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月未经季节调整经常帐收支(9日2350)

--澳洲2月房屋融资和投资性房屋融资(0130)

--日本3月服务业景气判断指数(0500)

--台湾3月进出口数据(0800)

--意大利2月工业生产(0800)

--欧元区4月Sentix投资者信心指数(0830)

--加拿大3月房屋开工年率(1215)

--美国3月就业趋势指数(1400)

--新西兰3月电子卡零售销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦在分支机构经理季度会议上讲话

--七国集团(G7)外长举行两日会议(至4月11日)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在墨尔本莫纳什大学发表讲话(0130)

以下为4月7日下午5:00至4月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国3月非农就业增长因天气原因放缓，失业率降至近10年低点

美国3月非农就业岗位增加98,000个，为去年5月以来最少，就业岗位增长速度大幅放缓，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。经济分析师称，天气不佳是招聘下降的原因。美元指数升至三周高位，美债价格下跌，美股上扬。

其他重要经济数据包括：

* 美国2月趸售库存较前月增加0.4%，预估为增长0.4%。

* 美国2月消费者信贷增加152.1亿美元，预估为增加139亿美元。

* 加拿大3月就业岗位增加1.94万个，全职就业增加1.84万个。3月失业率上升至6.7%，预估也为6.7%。

--“习特会”讨论贸易和朝鲜问题，双方均表示取得进展

美国总统特朗普公开表示，首次美中峰会在一系列方面取得进展，他的几名高级助手也这样表示，不过除中国同意合作缩小分歧，以及找到合作的共同基础之外，没有透露具体细节。中国国家主席习近平与特朗普都强调会晤的乐观气氛，同时回避导致两国摩擦的分歧。

美国商务部长罗斯表示，特朗普同习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森亦称，两国领袖同意进行新形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作，但他没有提供打压朝鲜挑衅态度的新计划。

--美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席

美国纽约联储总裁杜德利称，美联储(FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头释怀，美元兑日圆在触及盘中高位。杜德利讲话后，美国公债收益率全线触及盘中高位，美股回落。

--中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查

中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

--埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死，伊斯兰国宣称负责

埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。伊斯兰国(IS)声称为这些袭击事件负责，袭击还导致逾100人受伤。一周后埃及将迎来科普特复活节(Coptic Easter)，教宗方济各(Pope Francis)计划本月稍晚造访埃及。

--美国官员称美国海军一打击群将驶向朝鲜半岛

美国一官员周六对路透称，美国海军一支包括一艘航母在内的名为卡尔·文森的打击群，将从新加坡向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。美军第三舰队周六在一份声明中称，该打击群接到北上指令，但没有说明具体目的地。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周五三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，纽约联储总裁杜德利就缩减资产负债表计划发表评论。

道琼工业指数收低6.85点，或0.03%，至20,656.10点；标准普尔500指数收跌1.95点，或0.08%，至2,355.54点；纳斯达克指数收挫1.14点，或0.02%，至5,877.81点。本周，道琼工业指数收挫0.03%，标普500指数下跌0.3%，纳斯达克指数下挫0.57%。

--欧洲股市收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，贵金属矿商类股也起到支撑作用，该类股得益于避险资产黄金价格的上涨。本周STOXX 600指数持平。英股富时100指数收高0.63%。德股DAX指数收跌0.05%。法股CAC-40指数收涨0.27%。

汇市:

--美元升至三周高位，此前纽约联储总裁杜德利暗示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据明显疲弱，是受到雪暴影响。

美元指数升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。美元兑日圆在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。美元兑欧元触及四周高位，欧元跌0.5%，报1.0587美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因纽约联储总裁杜德利的讲话提振了升息预期。指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点。

杜德利讲话后，收益率全线触及盘中高位，两年期和三年期公债收益率分别触及1.29%和1.51%的盘中高位。在弱于预期的美国就业数据发布后，两年期和三年期公债收益率分别触及逾五周低位的1.198%和12月9日以来最低的1.387%。

30年期公债收益率触及3.009%的盘中高位，此前触及1月中以来最低2.939%。

--投资者寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。

德国10年期公债收益率最多跌4个基点至五周低位的0.22%，尾盘报约0.23%。大部分欧元区其它公债收益率全日亦走低。

油市:

--油价上涨，在一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。

布兰特原油收高0.35美元，报每桶55.24美元，在美国发动导弹袭击消息发布后不久，油价触及3月7日以来最高56.08美元；本周，布兰特原油升4.4%。美国原油升0.54美元，报每桶52.24美元，离开了盘中高位52.94美元；美国原油本周升3%。

金属市场:

--金价触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美联储升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。现货金收报每盎司1,253.55美元，盘中触及11月10日以来最高1,270.46美元。美国期金收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。

--伦敦期铜下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.4%，报每吨5,834美元，本周周线几无变动。(完)