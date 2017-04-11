《路透早报》--4月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月NAB企业现况指数和信心指数(0130)

--韩国2月L货供额(0300)、3月失业率(2300)

--英国3月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0830)、3月零售业联盟(BRC)同店零售销售(2301)

--德国4月ZEW经济景气指数和现况指数(0900)

--欧元区2月工业生产(0900)

--美国3月NFIB小企业信心指数(1000)、2月JOLTS职位空缺数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--七国集团(G7)外长举行两日会议(至4月11日)

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日

--汤森路透举办2017人民币市场展望论坛

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场企业合作会议的问答环节(1745)

--美银美林汽车峰会(至4月12日)

--巴西央行货币政策委员会会议(至4月12日)

以下为4月10日下午5:00至4月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦称计划渐进加息以保持经济稳健增长且不过热

美联储(FED)主席叶伦称，联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。她还称，鉴于经济料继续以温和速度增长，联储现正在转移重点。“以前我们把脚踏在油门上，试图给予经济一切可能的刺激，现在则是允许经济有一定的滑行并保持平稳--给经济加一些油，但程度又不像猛踩油门那样剧烈--这样的货币政策立场更好一些，”她说。“我们要的是未雨绸缪，而不是急起直追。”

叶伦讲话后，美国公债市场收益率几无变化。而她谨慎的讲话基调支撑了金价。

--特朗普将会见企业领袖，就基建和税改等计划争取更多支持

美国白宫发言人斯派塞称，总统特朗普周二将会见约20位企业执行长，努力为1万亿(兆)美元的基建计划、税改和其他重点执政计划争取更多支持。一政府官员就此事在简报会上称，特朗普将会见通用汽车、IBM以及沃尔玛的掌门人。

--IMF认为今年全球经济前景比2016年更为乐观

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。她称，“我也已经指出IMF的两大顾虑：一个是生产力持续低迷，第二个就是伴随着低生产力而出现的过度失衡”。

--南非央行称降评及兰特疲软带来风险，但不会直接干预汇市

南非央行警告称，近期内阁改组、撤换财长以及南非信用评级被下调至垃圾级，或给南非兰特造成压力并加速通胀，与此同时投资者也抛售本地资产。“风险在于兰特贬值幅度可能大于预期，在其他方面维持均等的情况下，有可能推升通胀，”南非央行在声明中表示。央行并表示，将继续坚持设定指标贷款利率，而非干预汇市。

--东芝欲在周二提交财报，即便没有完整的审计方签名--消息

知情人士透露，东芝希望能在周二提交其已被两度推迟的业绩财报，即便该财报并未获得审计方完整的签名认可。东芝正力求避免被东京证交所摘牌的可能性。消息人士称，提交财报的第三次截止期限已近在眼前，但东芝的审计方普华永道Aarata不仅对近期业绩提出质疑，也在对西屋截至2016年3月财年的财报进行调查。这些消息来源有一位是直接知情人士，一位则是听取过简报。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周一收盘小幅上涨，盘中交投震荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。地缘政治紧张，也令股市走势震荡。

道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点；标准普尔500指数收高1.62点，或0.07%，至2,357.16点；纳斯达克指数收升3.11点，或0.05%，至5,880.926点。

--欧洲股市收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。泛欧STOXX 600指数微跌0.01点，英股富时100指数微跌0.01%，德股DAX指数收跌0.2%。法股CAC-40指数下挫0.54%。

汇市:

--美元下跌，因美债收益率下滑，交易商在周五上涨后进行盘整，市场交易量低，本周因假期交易日减少。

美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。美元指数在纽约尾盘跌0.15%，报101.04。

美元兑日圆在整个交易日走势反复，但尾盘几无变动，报111.01日圆。欧元兑美元也无甚变动，报1.0590美元，此前跌至3月9日来最低水准。

债市:

--美国公债收益率下滑，因投资人对法国总统大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支撑了对美国公债的避险需求。另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低。

指标10年期公债收益率报2.362%，较上周五尾盘跌1个基点；30年期公债收益率跌1个基点，报2.988%。

--法国公债与德国公债的利差升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国10年期公债收益率最高升7个基点，报0.95%，较可比德债收益率差触及72个基点，为2月27日以来最高。

投资者亦抛售评级较低的南欧国家公债，意大利10年期公债收益率全日升2个基点。有关货币政策的预期及地缘政治风险加剧，打压德国10年期公债收益率跌至0.213%的五周新低。

油市:

--油价向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。

布兰特原油升0.74美元，报每桶55.98美元，距离上周五触及的一个月高位56.08美元不远。美国原油升0.84美元，报每桶53.08美元。

金属市场:

--金价变动不大，因对美联储(FED)将进一步升息的预期，抵消了对朝鲜和中东政治紧张局势的担忧。尾盘，美联储主席叶伦表示，如果经济继续表现强劲，美联储逐步升息是合适的，她谨慎的讲话基调支撑了金价。

现货金收报每盎司1,254.23美元。美国期金收低0.3%，报每盎司1,253.90美元。

--期锌触及三个月低位，期铜也下跌，因供应忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况正在缓和。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收低2.7%，报2,618美元，为1月6日来最低水准。三个月期铜下跌1.5%，收报每吨5,747美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了在100日移动均线切入位5,800美元处的支撑位。(完)