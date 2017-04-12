《路透早报》--4月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月银行贷款和企业物价指数、2月机械订单(11日2350)

--澳洲4月消费者信心指数(0030)

--中国3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--德国3月趸售(批发)物价(0600)

--英国3月请领失业金人数(0830)、3月RICS房价差值(2301)

--美国3月进出口物价(1230)、3月联邦预算(1800)

--新西兰3月制造业表现指数(PMI)(2130)、3月食品价格指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。

--美银美林汽车峰会(至4月12日)

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在2017年IMF春季会议前就全球前景和政策重点发表讲话(0900)

--英国财政大臣哈蒙德与英国央行总裁卡尼于伦敦金融科技会议发表演说(0930)

--欧洲央行公布3月会议记录

--加拿大央行宣布指标政策利率与货币政策报告(1400)，央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯就货币政策报告举行记者会(1515)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Cornerstone Credit Union League年会的问答环节(1400)

--巴西央行公布利率决定

--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯出席众议院金融常务委员会(2015)(至4月13日)

以下为4月11日下午5:00至4月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜警告若受挑衅将发动核打击，特朗普“无敌舰队”逼近

朝鲜国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总统特朗普称之为“无敌舰队”。特朗普表示，朝鲜在“自找麻烦”，不管有没有中国政府的帮助，美国都要“解决这个问题”。俄罗斯对美国可能攻击朝鲜表示担忧。

--特朗普对金融界释出讯息，多德-弗兰克法案或将遭废除

美国总统特朗普会见企业高管时表示，政府在着手修改多德-弗兰克法案，可能废除该法案规定并以“其他规定”来取代之。特朗普2月发布行政令，要求财长努钦征求美国监管部门意见，并提交报告，概述有助于经济增长和促进美国商业利益的监管和立法调整建议。这份报告将在6月公布，可能成为未来进行调整的蓝图。不过近期内国会料不会对华尔街监管议案采取行动，因国会主要关注医改和税改。

--独家：OPEC数据显示3月成员国减产协议兑现率达104%－消息

据石油输出国组织(OPEC)用来监控供应的数据，3月OPEC成员国减产幅度超过其减产承诺，令八年来的首次减产协议执行情况好于预期的势头得到延续。据路透所见到的、OPEC用来监控产量的二手消息来源的平均预估，需履行减产协议的11个OPEC成员国平均日产量已降至2,975.7万桶。OPEC承诺为减产至2,980.4万桶/日。据OPEC的计算，这相当于达到104%的兑现率。

此外，据华尔街日报报导，沙特已经告知OPEC官员希望在5月OPEC会议时延长减产协议六个月。受此报导提振，油价由跌转升。

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯认为今年应升息三至四次

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储(FED)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产负债表。他指出经济未来存在一些上行潜力，若真如此则或促使美联储以快于当前预期的速度加息。

--欧元区工业生产意外下滑，德国投资者信心大幅改善

欧元区2月工业生产较前月下降0.3%，市场此前预期为小升0.1%。工业生产下滑主要归因于能源生产大幅下降，而这损及经济强劲增长前景。2月工业生产同比升1.2%，市场预估为升2.0%。

德国4月ZEW经济景气指数为正19.5，创2015年8月以来最高，并远高于路透调查预估的正14.0。德国投资者信心大幅改善，第一季经济表现亮丽，鼓舞信心，投资者预期将继续保持正面发展。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周二收跌，但远离盘中低位，对地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。对地缘政治风险的担忧驱使投资者投向黄金等避险资产，推动波动率指数升至15以上，是美国大选以来首次。美联航收低1.1%，此前一乘客从该航空公司飞机上被强行拖下飞机的事件激起全球民愤.

道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。

--欧洲股市收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。对欧洲股市短期内波动性可能加剧的预期升至2月底以来最高水平。

泛欧STOXX 600指数收盘微跌0.02%，奢侈品类股攀升被芯片和金融股下跌所抵消。英股富时100指数小涨0.23%，德股DAX指数收跌0.5%。法股CAC-40指数挫0.11%。

汇市:

--美元全线下跌，兑日圆迫近五个月低位，因地缘政治风险，美国公债收益率下跌，驱使交易商撤出美元。美元指数日内下跌0.3%，报100.71。美元兑日圆下跌逾1%，尾盘报109.67日圆，为11月17日来最低水准。

欧元兑日圆亦跌1%，因投资者权衡法国极右派总统候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄可能竞逐总统的可能性，近日民调显示后者的支持率急升。欧元兑日圆连续第11日下跌，为欧元历史上的最长跌势。

债市:

--美国公债价格反弹，30年期公债收益率触及近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可能采取军事行动，激发对公债的避险需求。但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元的公债供应做准备。周二标售的200亿美元10年期公债需求疲弱。

10年期公债收益率下跌6个基点，报2.302%。30年期公债收益率下跌逾5个基点，至2.931%，盘中触及1月17日以来最低2.925%。

--指标避险德国公债收益率跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。法国大选也令投资人不安。

德国10年期公债收益率跌约3个基点至0.192%，为2月27日以来最低，尾盘报0.204%，当日下滑1.5个基点。法国10年期公债收益率涨多达5个基点，至一周高位0.985%。法国较德国可比公债收益率差升至六周来最阔水准。

意大利和葡萄牙等评级较低的南欧国家公债收益率上涨，因投资者抛弃较高风险的资产。意大利10年期公债收益率升3.1个基点，报2.27%，葡萄牙10年期公债收益率升2.6个基点，报3.87%。

油市:

--油价由跌转升，因有报导称，沙特告诉石油输出国组织(OPEC)官员，该国支持将减产协议延长六个月。布兰特原油收高0.25美元，报每桶56.23美元，为3月7日以来最高。美国原油收高0.32美元，报每桶53.40美元，超过五周高位。

金属市场:

--金价跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。现货金收报每盎司1,274.06美元，盘中触及11月10日来最高1,275.16美元。美国期金收高1.6%，报每盎司1,274.20美元。

--期铜小跌，此前触及两周低点，全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报每吨5,765美元，盘中跌至3月底来最低5,710美元。期锌收低1.8%，报2,570美元，稍早触及1月初来最低2,558美元。市场聚焦在供应忧虑消退。(完)