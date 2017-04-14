《路透早报》--4月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月工业生产和产能利用率指数(0430)

--美国3月消费者物价指数(CPI)和零售销售(1230)、2月企业库存(1400)、3月克利夫兰联邦储备银行CPI(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日

--商务部召开专题发布会，市场建设司副巡视员胡剑萍介绍出台《汽车销售管理办法》相关情况，并答记者问(0200)

--美国财政部公布美国主要贸易伙伴外汇政策的半年度报告

以下为4月13日下午5:00至4月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国劳动力市场持续收紧，通胀保持潜在上升趋势

美国上周初请失业金人数意外减少1,000人，4月初消费者信心从3月的96.9升至98.0，因家庭财务状况保持乐观，表明3月就业增长大幅放缓只是短暂现象。

此外，3月生产者物价小跌0.1%，为七个月来首次下降，但同比增长2.3%为五年来最大升幅。报告直指经济正稳步增长，可能促使美联储(FED)6月再次升息。

--美国部分大型银行季度获利超预期，但贷款增长放缓

美国大型银行公布的财报进一步显示，贷款增长放缓，不过高管称借款需求仍然稳健，也没有理由担心经济状况。摩根大通和花旗集团公布第一季获利高于分析师预期，因交易营收大幅增长。对传统贷款依赖较多，对市场相关业务依赖较少的富国银行公布获利小幅下降，因抵押贷款银行业务放缓。

* 摩根大通季度获利增长16.8%，得益于贷款增加和交易活动增长

* 花旗季度获利优于预期，因固定收益交易大涨

* 富国银行季度获利小降，因抵押贷款业务费用收入减少且成本攀升

--人行副行长：重点防范交叉性金融风险，丰富维护金融稳定的工具箱

中国央行副行长范一飞在2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。他表示，要加强重点领域风险防控，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象，更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。

--T-Mobile和Dish共出价逾140亿美元参与政府频谱招标--FCC

美国联邦通讯委员会(FCC)称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。FCC称，此次中标规模为198亿美元，而上述两家运营商占据大头。康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)愿以17亿美元购买频谱，美国电话电报公司(AT&T) (T.N)出价9.1亿美元，投资公司Columbia Capital出价10亿美元。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。

道琼工业指数收跌138.61点，或0.67%，至20,453.25点；标准普尔500指数收跌15.98点，或0.68%，至2,328.95点；纳斯达克指数收挫31.01点，或0.53%，至5,805.15点。

--欧洲股市收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。周四为本周最后一个交易日，周五和下周一都将因假期休市。

德国DAX指数跌0.38%，法国CAC指数下挫0.59%，英股富时100指数收低0.29%。

汇市:

--美元走强，从跌势中反弹。投资者认为美元周三因美国总统特朗普讲话而引发的跌势过度。美元兑一篮子货币上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。

美元兑日圆持稳在109.10日圆，亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。欧元兑美元跌0.5%，报1.0619美元，本周上涨0.23%。美元兑离岸人民币基本持平。

债市:

--美债收益率(殖利率)下跌，指标公债收益率触及近五个月低位，因美国总统特朗普支持低利率的评论助涨了债市在地缘政治忧虑带动下的升势。

本周美国10年期公债收益率下跌14个基点，为2016年1月以来的最大周线跌幅，两年期和10年期公债收益率差缩至不到103个基点，为11月9日特朗普胜选后以来最小。

10年期美债收益率跌逾6个基点，报2.232%，稍早触及11月17日以来最低2.218%。30年期美债收益率跌逾4个基点，报2.888%，盘中跌至11月10日以来最低2.870%。

--欧元区高评等公债收益率跌至数月低点，美国总统特朗普周三称其希望看到美国保持低利率。投资者涌向德国、荷兰和芬兰公债，收益率被压低。

德国10年期公债收益率触及1月初以来最低水准0.16%。与美债走势一致，在尾盘减少了跌幅，因美国数据显示，消费者信心意外改善，但日内仍下跌2个基点。荷兰10年期公债收益率触及五个月低点0.26%，日内下跌3个基点。芬兰10年期公债收益率自去年11月9日以来首次跌破0.30%。

油市:

--油价小涨，交易量不大，本周指标原油期货收复了3月更多失地，因对全球供需接近平衡的预期增强。同时，美国活跃钻机数升至两年来最高水平，威胁市场再平衡努力。

指标布兰特原油收高0.03美元，报每桶55.89美元。美国原油收高0.07美元，报每桶53.18美元。两大指标合约均连续第三周周线上涨。周四共有约43.1万口美国原油合约易手，低于过去200个交易日的日均成交量53.1万口。

金属市场:

--黄金价格从五个月高位回软，因美元反弹。黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大周度涨幅，因对朝鲜和中东紧张局势的担忧，令股市承压。

现货金收报每盎司1,287.36美元，稍早曾触及11月初以来最高1,288.64美元。美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。

--伦敦期铜自三个月低点回升，受助于美元走软，以及乐观的中国3月贸易数据带动了对需求增长的希望。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高1.1%，报5,692美元。(完)