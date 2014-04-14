《路透早报》--4月14日

<今日看点>

经济数据：

--韩国3月进出口及贸易收支修正数据

--意大利3月消费者物价指数(CPI)

--欧元区2月工业生产

--英国零售业联盟(BRC)3月同店销售

--美国3月零售销售

--美国2月企业库存

重大事件及官员讲话：

--暂无重要事件及官员讲话。

以下为欧美市场时段(4月11日下午5:00至4月14日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--欧央行总裁德拉吉称欧元走强或触发QE，为迄今为止最明确信号

欧洲央行总裁德拉吉周六表示，若欧元持续走强，欧洲央行将进一步放宽政策。此时全球财经高官不断向欧洲施压，要求其采取措施击退通缩威胁。德拉吉称，欧元汇率在决策过程中的影响愈发重要，将成为决策的诱因。这是迄今为止欧洲央行就准备实施刺激性资产购买计划发出的最明确信号。德拉吉周六指出，欧元在过去一年的升值是导致欧元区通胀率降至当前低位的重要因素，令通胀年率最多降低0.5个百分点。德拉吉称，有两个因素可能促使央行作出任何决定：“一个是出现我们不愿看到的货币融资环境紧缩，另一个是中期经济前景恶化。”

此外，欧洲央行管委诺沃特尼预计，欧洲央行在6月获得更多数据时会决定可能实施量化宽松政策。管委魏德曼说，欧元区爆发全面通缩的风险“很低”，预期欧元区经济将回暖，通胀率会逐渐增加。他表示，ECB已经明确表明将对长期低通胀作出有效应对。

--G20公报关注乌克兰事件后续影响，敦促美国批准IMF改革计划

20国集团(G20)财长和央行总裁周五在最后公报中表示，全球主要经济体正密切关注乌克兰的经济形势，以防所产生的任何后续影响会危及经济和金融稳定。与此同时，G20官员继续向美国施压，要求该国尽快批准国际货币基金组织(IMF)改革计划。在谈到美联储和其他主要国家央行的宽松货币政策对全球其他国家造成的影响时，G20公报承诺，将就其行动进行“明确及时的沟通”，关注这些国家“重新调整”政策时，可能对全球产生的影响。在谈到乌克兰问题时，G20称，IMF和世界银行仍是“通过政策建议和催化融资来帮助各国应对其经济挑战”的最适合机构。

--美国生产者物价录得九个月最大涨幅，消费者信心触及九个月高位

美国3月生产者物价指数(PPI)录得九个月来最大月度涨幅，因食品和贸易服务成本急升，表明生产领域的价格有所攀升。周五公布的另一项数据显示，4月消费者信心触及九个月高位，巩固了寒冷天气拖累年初经济活动后，经济重拾动能的观点。

*美国劳工部表示，经季节性调整后，3月最终需求生产者物价指数增长0.5%，为去年6月以来最大月度升幅，预估为增长0.1%，2月为下滑0.1%。

*一份调查显示，美国4月消费者信心指数初值升至九个月高点，现况指数和预期指数双双上升。汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值升至82.6，高于3月终值80.0，为去年7月以来最高，预估为81.0。4月消费者现况指数初值为97.1，预估为96.3，3月终值为95.7。4月消费者预期指数初值为73.3，预估为71.4，3月终值为70.0。

--乌克兰给分离主义者设定最后期限，要求放下武器

乌克兰代总统Turchinov要求占领政府大楼的亲俄分离主义者在0600GMT前放下武器。否则将动用武装力量对其采取“大规模反恐行动”，引发俄乌爆发军事冲突的风险。俄罗斯外长稍早表示，安理会将紧急讨论乌克兰局势，称乌克兰对分离主义者采取军事打击的计划是“犯罪”。“应俄罗斯要求，安理会将在0GMT召开会议，”一名要求匿名的安理会外交官向路透称。另一名外交官指出，正在就乌克兰参与问题进行讨论。白宫周六表示，美国副总统拜登将于4月22日访问基辅，以显示对乌克兰政府的支持。他将成为自乌克兰危机爆发后到访的美国最高官员。乌克兰危机升级将加剧爆发“天然气战争”的风险，进而扰乱整个欧洲地区的能源供应。不过普京周五试图缓和欧洲方面对天然气供应中断的担忧。

乌克兰央行总裁StepanKubiv周日表示，俄罗斯进一步入侵乌克兰东部地区，将给乌克兰带来严重的宏观经济后果，动摇该国的银行业体系并降低国民产出。

--嘉能可-斯特拉塔将秘鲁铜矿权益出售给五矿资源为首的财团

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)已将秘鲁LasBambas铜矿权益出售给一中资财团，交易金额约为60亿美元，为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。嘉能可周日宣布，已将这部分权益出售给香港上市公司五矿资源为首的一个财团。财团中另外两家公司为香港国新国际投资有限公司以及中信金属公司。嘉能可将在交易完成后收到约58.5亿美元现金。除此之外，今年年初至协议完成期间的所有资本支出和项目开发成本，也将由该财团支付。

--美股业绩：

*美国摩根大通公布不及预期的季度获利，因在经济复苏力道和美联储利率意图不明之际，证券交易营收下滑。摩根大通周五称，该公司第一季净利降至52.7亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元，上年同期分别为65.3亿美元和1.59美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为1.40美元。

*美国最大抵押贷款银行--富国银行公布，第一季净利增长14%，由于几项节本措施和一次性收益，帮助该行抵消了房贷发放规模创下五年半低点的影响。截至3月31日的第一季，归属普通股股东的净利增长至56亿美元，合每股1.05美元。上年同期分别为49.3亿美元和每股0.92美元。富国是美国第四大银行。汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.97美元。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市在交投震荡中下挫，Nasdaq指数收在4,000点以下，为2月初来首次。尾盘卖压加重，生物科技股和其它动能股再度引领Nasdaq指数大幅下挫。摩根大通业绩令人失望也给了投资人卖出部分银行股的理由。

道琼工业指数收跌143.37点，或0.89%，至16,026.75点；标准普尔500指数收低17.39点，或0.95%，至1,815.69点；Nasdaq指数收跌54.372点，或1.34%，至3,999.734点。本周，标普500指数下挫2.6%，Nasdaq指数大跌3.1%，周度跌幅均为2012年6月来最大。

--欧洲股市下挫，延续本周疲态，亦追随美股跌势。科技股和生物科技股领跌美股，因忧虑一些股票估值过高。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收低1.4%，报1,312.92点，本周下跌3%。英国富时100指数收跌1.21%，报6,561.70点；德国DAX指数下挫1.47%，报9,315.29点；法国CAC-40指数收低1.08%，报4,365.86点。

汇市:

--避险美元小涨，从全球股市大跌中获得支撑，投资人担心股市估值过高。纽约尾盘，美元指数升0.1%，报79.470，本周下挫1.2%，为近七个月表现最差的一周。美元兑日圆持平在101.52日圆。欧元兑美元也持平在1.3885美元，但录得自9月来最大单周升幅。

债市:

--美国公债价格在震荡交投中上扬，紧张不安的投资者撤出全球股市，涌入风险较低的公债市场，推动美国30年期公债收益率触及去年7月以来最低水平。

指标10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报2.618%，较周四尾盘下跌1个基点。10年期公债收益率本周回落11个基点。30年期公债价格尾盘攀升15/32，收益率报3.477%，较周四尾盘下跌3个基点。中短期公债价格小涨，收益率为持平至下跌1个基点。

--希腊公债收益率上涨，因投资人对希腊重回债市融资前该国公债涨势获利了结，甚至受青睐的希腊五年期新债也抵不住沽压下跌。

希腊五年期新债收益率在周五上升至5%以上，周四发行时收益率为4.95%。该收益率在周五稍早下跌，但这引发周四买家立即获利了结。10年期希腊公债收益率上升超过三分之一个百分点，至6.32%。周五，其他欧元区公债收益率也攀升。

油市:

--美国原油期价上涨至约六周高位，受助于汽油需求上升及正面的消费者信心报告，不过，获利了结和需求前景减弱限制了美国原油期价的涨幅。

美国原油期货结算价升0.34美元，报每桶103.74美元，日内高位在104.44美元。布兰特原油结算价跌0.14美元，报每桶107.33美元，但本周仍收升0.5%。

金属市场:

--钯金价格升穿800美元，为约三年来首见，盘初一波强劲的买盘触动少量止损买单，投资人押注主要出口国俄罗斯供应吃紧且汽车业需求强劲。现货钯金升2.4%，至2011年8月来最高的810.00美元，交投最活跃的6月钯金期货结算价报806.8美元，升1.8%。

金价持于约两周半高位，势将录得一个月内最大单周升幅，因风险意愿降低，且对美联储不会早至明年年初加息的预期升温。1959GMT，现货金几无变动，报每盎司1,317.76美元，本周上扬1.2%，为连升第二周。美国6月期金跌0.1%，结算价报每盎司1,319美元。

--伦敦期镍创13个月高点，因印尼的矿石出口禁令令市场供应紧张，但价格高涨有可能鼓励买家寻找更便宜的供应源。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍升1.9%，收报每吨17,400美元，稍早触及去年2月20日来最高的17,495美元。今年迄今，镍价已经大涨约25%，势将录得2013年2月来最大周度升幅。LME期铜升0.2%，报6,670美元，自3月触及三年半低点6,321美元后已经回升约6%。(完)

(整理 利棣儿/李爽; 审校 母红/戴素萍)

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