《路透早报》--4月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--美国4月纽约联储制造业指数(1230)

--全美4月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

--美国2月整体资本净流动(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2017年一季度国民经济运行情况，并答记者问(0200)

--日本央行总裁黑田东彦在信托协会年会上发表讲话(0615)。

以下为4月14日下午5:00至4月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国未被美国财政部列为汇率操纵国，但仍在监测名单

美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。“美国财政部将密切观察中国的汇率和贸易政策实践，特别是中国对美贸易顺差，同时希望中国进一步增强汇率政策和外汇储备管理操作的透明度。”报告称。

根据美国最新汇率报告，台湾一如预期仍在汇率操纵国／地区观察名单中，这也是自2016年4月和10月以来连续三度上榜。

--美国及盟国正权衡选项，因应朝鲜导弹试射--美国家安全顾问

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。麦克马斯特指出，特朗普暂时不考虑采取军事行动。“是时候采取除军事行动之外的所有可能行动，试着和平解决此事了，”他在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目中表示，“我们正与盟国以及中国领导阶层合作，以研究出一系列选项。”

--美国零售销售和通胀数据均欠佳，第一季经济增长恐动能不足

美国3月零售销售连续第二个月减少，消费者物价逾一年来首次下降，凸显第一季经济成长动能下降的程度。但由于就业市场接近充分就业，周五的疲弱数据仍未改变对美国联邦储备委员会(美联储，FED)6月将再次升息的预期。分析师预计零售销售和月度通胀将反弹。

* 美国3月零售销售较前月降低0.2%，预估为降低0.1%

* 美国3月消费者物价指数较前月下降0.3%，较上年同期上涨2.4%

--日本东芝债权人料批准以芯片部门作为新融资的担保品-消息人士

知悉内情的消息人士周五表示，东芝债权人可能批准其用芯片部门股权作为新贷款及总额约1万亿日圆(92亿美元)贷款承诺的担保品。这项批准对于这家陷入困境的财团至为重要，在出售芯片部门之前，该公司需要数以10亿美元计的新资金来度过难关；出售芯片部门预料可筹得约2万亿(兆)日圆。一些小银行对此有些犹豫，因为它们将获得东芝的其他资产作为抵押，比如集团公司的股份和不动产。上述消息人士称，一些债权人还没有在周五截止日期之前批准，但东芝的主要贷款银行预期所有债权人都会同意。

--中国推动绿色金融产品创新，加强信息披露防“洗绿”风险--央行副行长

据中国证券网报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。他并指出，还应提升绿色金融市场透明度通过强化信息披露要求，通过建立公共环境数据平台完善绿色金融产品标准等，有效制约污染性投资防范“洗绿”风险。

--中国银行境外完成30亿美元等值债定价，募资用于一带一路项目

以资产计中国第四大银行--中国银行日前在境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌上市。

[市场摘要]：

--欧美市场因复活节假期休市。(完)