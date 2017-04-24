《路透早报》--4月24日

2017年4月3日，英国伦敦，圣詹姆斯公园内的小狗与身后盛开的鲜花相映成趣。 REUTERS/Toby Melville

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布3月经季节调整后失业率(0030)、工业生产指数(0800)及M2年增率(0820)

--德国4月Ifo企业景气判断指数 (0800)

--英国4月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1000)

--加拿大2月趸售(批发)贸易(1230)

--美国4月达拉斯联储制造业指数(1430)

--韩国4月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--汇丰控股在香港举行非正式股东周年大会(0830)

--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)与财长Michael Noonan在央行都柏林新总部正式启用活动上发表讲话(1320)。

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场经济座谈会的问答环节(1530)。

--捷克央行副总裁Mojmir Hamlp参加“非传统货币政策工具”讨论会(1745)。

美国重要企业财报：

惠而浦、纽蒙特矿业、金佰利、哈里伯顿、孩之宝等。

以下为4月21日下午5:00至4月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--马克龙在法国大选首轮投票旗开得胜，将与勒庞展开最终对决

中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。根据法国内政部周一提供的数字，官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示马克龙得票率为23.82%，勒庞为21.58%，菲永和梅朗雄分别为19.96%和19.49%。周日的投票结果意味着，主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利，同时也减弱了英国去年6月公投退欧和特朗普当选美国总统而带来一股反建制冲击的威胁。周日新的民意调查结果显示，马克龙最终将轻松战胜48岁的勒庞。

欧元周一在亚洲时段盘初兑美元上涨1.5%至1.0880美元，一度触及去年11月初以来最高的1.0940。日圆全线涌现卖压，欧元兑日圆大涨2.6%至120.03日圆，美元兑日圆上涨1.2%至110.34日圆。E-迷你标普500指数期货盘初攀升0.95%，黄金则跌1%至每盎司1,270.83美元。

--美联储副主席费舍尔仍预计今年还将升息两次--CNBC

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔表示，联储今年仍有可能再升息两次，尽管近期公布的一些数据表现疲弱，例如通胀下滑。费舍尔亦未理会对美国总统特朗普有关美元的讲话会影响美联储决策的猜测，同时警告法国周日大选可能会给正在改善的全球经济打个问号。他指出，近期美元贬值给美国经济“带来一些帮助”，尽管“这并不是我们计划的一部分”。

--欧洲央行总裁德拉吉称区内经济增长加速，但仍需宽松政策。

欧洲央行总裁德拉吉称，全球经济增长和贸易在加速好转，但欧元区经济仍面临偏向下行的风险，因此仍有必要实施极度宽松的政策。德拉吉在一份声明中称，尽管通缩风险基本消失，但基础通胀没有显示明显的上行趋势。德拉吉指出，通胀率未来数月可能在目前水准附近波动，主要反映汇率和能源价格走势。

--英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。他不希望就下个月的货币政策委员会会议上将投什么票做出承诺，因为仍有很多数据要公布。但他表示，尽管英国退欧的具体条款存在不确定性，但决策者不会被迫维持利率不变直至一切就绪。

--惠誉下调意大利评级，因经济成长疲弱且政治风险难料

评级机构惠誉将意大利主权信用评级从“BBB+”调降至“BBB”，，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。惠誉此举可能给近几个月已经不断上升的借贷成本带来进一步压力。

--中国银监会会议称要更加主动防控金融风险，大力治理金融乱象

中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。

中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。

--重要经济数据包括：

* 美国4月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.8，为去年9月以来最低；4月服务业PMI初值为52.5，为去年9月以来最低；综合PMI初值为52.7，3月终值为53.0。

* 全美不动产协会(NAR)公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。

* 加拿大统计局公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.6%。3月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。美国总统特朗普称，他将在26日发布一项重大的税改计划。

道琼工业指数收跌30.95点，或0.15%，报20,547.76点；标准普尔500指数收挫7.15点，或0.30%，报2,348.69点；纳斯达克指数收跌6.26点，或0.11%，报5,910.52点。本周发布的一系列企业业绩强劲，帮助提振了市场人气。本周，道指升0.46%，标普500指数升0.8%，纳斯达克指数升1.8%，为三周来首周周线上涨。

--法国绩优股指数跑输其它欧洲指标股指，因投资者在结果难以预料的第一轮法国总统大选前不愿冒险押注。下周欧洲业绩期将全面展开，瑞士信贷、瑞银和思爱普(SAP)等公司将发布业绩。

法国股市CAC指数下跌0.37%，但泛欧STOXX指数小涨0.02%，本周两者皆小幅下挫，但距离上周触及的今年高点均相差不到2%。德国股市DAX指数收涨0.18%。英股富时100指数微幅收跌0.06%。

汇市:

--欧元兑美元下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。美元指数上涨0.14%，报99.913。在美国总统特朗普称他将在下周公布税改计划，其中包括“大幅”下调个人和企业税后，美元扩大涨幅。

债市:

--美债价格上涨，因法国周日将进行大选，且美国没有重大经济数据为市场指引方向。周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投资者等待决定价格会否延续升势的催化剂。10年期美债价格周五上升4/32，收益率报2.23%。

--法国公债收益率从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。

两年期法债收益率上涨4个基点，至负0.39%，10年期法债收益率升2.5个基点，报0.88%，从稍早触及的三个月低点0.80%反弹。法国和德国10年期公债利差报63个基点左右，稍早跌穿60个基点，为本月首见。德国10年期公债收益率日内基本持稳，报约0.25%，多数其他欧债收益率小幅上升。

油市:

--油价下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了OPEC减少全球原油供应过剩的努力。

布兰特原油结算价报每桶51.96美元，大跌1.03美元或2%，美国原油期货收报49.62美元，重挫2.2%或1.09美元。本周，布兰特原油期货大跌7%，美国原油期货下挫6.7%，均为3月10日该周以来最大周度百分比跌幅。

金属市场:

--黄金价格微幅上涨，投资者静待周末法国总统选举首轮投票，以及美国将可能公布税改。现货金收涨至每盎司1,284美元，本周周线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。美国期金收高0.4%至每盎司1,289.10美元。

--工业金属价格普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平于每吨5,622.50美元，本周下跌1.2%。期镍下跌1.5%，报9,345美元；期锌收跌1.8%，报2,584美元。(完)