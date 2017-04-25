《路透早报》--4月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国4月企业景气指数(0645)

--香港公布3月份进出口数据(0830)

--香港公布3月份黄金贸易数据

--英国3月公共部门净借款(PSNB)和收支短差(PSNCR)(0830)

--美国2月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)

--美国2月CaseShiller-20个城市经季调房价指数(1300)

--美国4月消费者信心指数和里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--美国3月新屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人力资源和社会保障部举办一季度例行新闻发布会。(0200)

--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判(至27日)。

--欧盟一般事务理事会会议(0800)。

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加经济委员会听证会(0830)。

--挪威央行副总裁在挪威科学与文学院发表讲话。

美国重要企业财报：

贝克休斯、施乐(全录,Xerox)、卡特彼勒、麦当劳、洛克希德马丁、康宁公司、可口可乐、美国电话电报公司(AT&T)、德州仪器、礼来(Eli Lilly)等。

以下为4月24日下午5:00至4月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁

美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。美国国务院称，国务卿蒂勒森周五将主持有关朝鲜问题的安理会特别部长级会议，讨论如何让现有的制裁发挥最大效力，以及显示“以适当的新举措应对进一步挑衅行为的决心”。

据美国白宫称，特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜持续的挑衅，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。白宫发表声明称，两位领导人一致认同朝鲜进行导弹和核试验所带来威胁的紧迫性，并承诺协同致力于朝鲜半岛的无核化。

--法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙

即将卸任的法国总统奥朗德，敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。民调显示，在两位已被淘汰的竞选对手承诺支持马克龙、并反对勒庞的欧元怀疑论及反移民立场后，对商界友好的马克龙在最后一轮投票中的得票率预计至少将有61%。

--俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量

从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。俄罗斯官员暗示，国内石油公司已做好准备，一旦协议到期不再延长，就将提高产量。分析师预测，若不延长减产协议，2017年下半年俄罗斯石油产量将增加约2%，至1,100万桶/日左右的高峰。

--德国央行称一季度或大踏步加速增长，受工业及民间消费提振

德国央行称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。该央行在月度报告中称，较高的工业订单、异常乐观的制造业景气以及出口的反弹均支撑经济成长，将德国经济从2016年底的低迷中拉回。尽管近期德国经济呈现扩张，但德国央行也发出警告，随着人口老龄化，德国劳动力将迅速萎缩，从而抑制生产率增长并降低经济的潜力。

--PPG将对阿克苏诺贝尔的收购报价提高至288亿美元

美国涂料生产商PPG工业对阿克苏诺贝尔的收购报价上调8%至269亿欧元(288亿美元)，进一步施压后者开始谈判。PPG称这是“最后一次”邀请阿克苏诺贝尔进行协商，报价中包含并购被监管部门否决情况下支付的分手费，以解决有关阿克苏诺贝尔前两次拒绝PPG收购建议时所提出的担忧。阿克苏诺贝尔周二将召开年会，将面对一些对于未接受PPG收购不满意的股东。报价提高后，阿克苏诺贝尔股价一度跃升6%，达到82.95欧元的纪录高位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍压力释放后的上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。

道琼工业指数上升216.13点，或1.05%，至20,763.89点；标准普尔500指数上涨25.46点，或1.08%，至2,374.15点；纳斯达克指数上升73.30点，或1.24%，至5,983.82点。

--欧洲股市大涨，银行股急升，法国绩优股一度触及九年高位，因此前法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票后，风险资产强劲上扬。投资人的下一关注点将是本周开始的欧洲季报期，瑞银和瑞信等都将在本周公布业绩。

欧洲STOXX 600指数收高2.1%，法股CAC 40指数劲升4.1%，创2012年8月来最大单日升幅，触及2008年1月来最高。德股DAX指数大涨3.4%，创新高，英股富时100指数上扬2.1%。

汇市:

--欧元兑美元大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，中间派候选人马克龙获胜。民调显示，马克龙将在两周后的第二轮投票中以多达30个百分点的领先优势战胜极右翼候选人勒庞，暗示市场人士可以买回欧元。

欧元兑美元纽约尾盘大涨1.3%，报1.0866美元，触及日高时大涨了约2%。日圆兑欧元纽约尾盘下跌1.9%，报119.26日圆，兑美元下跌0.6%，报109.75日圆，此前触及近两周低位110.62日圆。美元指数尾盘跌约1%，报99.031。

债市:

--美国公债价格下挫，此前马克龙在法国总统大选首轮选举中胜出，使得法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。这带动了美国公债等避险资产的跌势。

美国10年期公债尾盘价格跌11/32，收益率报2.276%。30年期美债价格跌23/32，收益率报2.930%。两年期公债收益率也从上周五尾盘的1.184%升至1.233%。

--法国中间派总统候选人马克龙赢得总统大选第一轮选举，提振法国公债上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行收紧货币政策的前景。

法国10年期公债收益率跌逾10个基点至三个多月低位0.74%，德国10年期公债的收益率跳升10个基点至一个月高位0.37%，两者利差处于40个基点左右，较周五的约62个基点大幅下滑，创下12月以来最窄水准。德国两年期公债收益率涨逾10个基点至三个月高位负0.68%，料录得2015年12月以来最大单日升幅。

油市:

--油价下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。

布兰特原油收低0.36美元，报每桶51.60美元，此前触及日内高位52.57美元。美国原油期货收跌0.39美元，报每桶49.23美元，日内稍早触及50.22高位。

金属市场:

--金价下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。

现货金下跌约0.7%，收报每盎司1,275.18美元，盘中触及近两周低点1,265.90美元。美国期金收跌0.9%，报1,277.50美元。

--期铜上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气周期资产的胃纳，带动股市大幅上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,656美元。期铝收涨0.7%，报1,946美元。期锌收高0.8%，报2,604美元。(完)