《路透早报》--4月25日

《路透晚报》--5月23日
英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--法国4月企业景气指数(0645)
--香港公布3月份进出口数据(0830)
--香港公布3月份黄金贸易数据
--英国3月公共部门净借款(PSNB)和收支短差(PSNCR)(0830)
--美国2月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1300)
--美国2月CaseShiller-20个城市经季调房价指数(1300)
--美国4月消费者信心指数和里奇蒙联储综合制造业指数(1400)
--美国3月新屋销售年率(1400)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国人力资源和社会保障部举办一季度例行新闻发布会。(0200)
--中国-新西兰自由贸易协定首轮升级谈判(至27日)。
--欧盟一般事务理事会会议(0800)。
--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加经济委员会听证会(0830)。
--挪威央行副总裁在挪威科学与文学院发表讲话。
美国重要企业财报：
贝克休斯、施乐(全录,Xerox)、卡特彼勒、麦当劳、洛克希德马丁、康宁公司、可口可乐、美国电话电报公司(AT&T)、德州仪器、礼来(Eli Lilly)等。
以下为4月24日下午5:00至4月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--特朗普呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁
美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。美国国务院称，国务卿蒂勒森周五将主持有关朝鲜问题的安理会特别部长级会议，讨论如何让现有的制裁发挥最大效力，以及显示“以适当的新举措应对进一步挑衅行为的决心”。
据美国白宫称，特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜持续的挑衅，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。白宫发表声明称，两位领导人一致认同朝鲜进行导弹和核试验所带来威胁的紧迫性，并承诺协同致力于朝鲜半岛的无核化。
--法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
即将卸任的法国总统奥朗德，敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。民调显示，在两位已被淘汰的竞选对手承诺支持马克龙、并反对勒庞的欧元怀疑论及反移民立场后，对商界友好的马克龙在最后一轮投票中的得票率预计至少将有61%。
--俄罗斯暗示若减产协议到期未延，将提高石油产量
从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。俄罗斯官员暗示，国内石油公司已做好准备，一旦协议到期不再延长，就将提高产量。分析师预测，若不延长减产协议，2017年下半年俄罗斯石油产量将增加约2%，至1,100万桶/日左右的高峰。
--德国央行称一季度或大踏步加速增长，受工业及民间消费提振
德国央行称，德国经济可能在第一季度大幅加速，工业及民间消费推动经济扩张，但成长潜力可能在未来10年中段左右接近减半。该央行在月度报告中称，较高的工业订单、异常乐观的制造业景气以及出口的反弹均支撑经济成长，将德国经济从2016年底的低迷中拉回。尽管近期德国经济呈现扩张，但德国央行也发出警告，随着人口老龄化，德国劳动力将迅速萎缩，从而抑制生产率增长并降低经济的潜力。
--PPG将对阿克苏诺贝尔的收购报价提高至288亿美元
美国涂料生产商PPG工业对阿克苏诺贝尔的收购报价上调8%至269亿欧元(288亿美元)，进一步施压后者开始谈判。PPG称这是“最后一次”邀请阿克苏诺贝尔进行协商，报价中包含并购被监管部门否决情况下支付的分手费，以解决有关阿克苏诺贝尔前两次拒绝PPG收购建议时所提出的担忧。阿克苏诺贝尔周二将召开年会，将面对一些对于未接受PPG收购不满意的股东。报价提高后，阿克苏诺贝尔股价一度跃升6%，达到82.95欧元的纪录高位。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍压力释放后的上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
道琼工业指数上升216.13点，或1.05%，至20,763.89点；标准普尔500指数上涨25.46点，或1.08%，至2,374.15点；纳斯达克指数上升73.30点，或1.24%，至5,983.82点。
--欧洲股市大涨，银行股急升，法国绩优股一度触及九年高位，因此前法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票后，风险资产强劲上扬。投资人的下一关注点将是本周开始的欧洲季报期，瑞银和瑞信等都将在本周公布业绩。
欧洲STOXX 600指数收高2.1%，法股CAC 40指数劲升4.1%，创2012年8月来最大单日升幅，触及2008年1月来最高。德股DAX指数大涨3.4%，创新高，英股富时100指数上扬2.1%。
汇市:
--欧元兑美元大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，中间派候选人马克龙获胜。民调显示，马克龙将在两周后的第二轮投票中以多达30个百分点的领先优势战胜极右翼候选人勒庞，暗示市场人士可以买回欧元。
欧元兑美元纽约尾盘大涨1.3%，报1.0866美元，触及日高时大涨了约2%。日圆兑欧元纽约尾盘下跌1.9%，报119.26日圆，兑美元下跌0.6%，报109.75日圆，此前触及近两周低位110.62日圆。美元指数尾盘跌约1%，报99.031。
债市:
--美国公债价格下挫，此前马克龙在法国总统大选首轮选举中胜出，使得法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。这带动了美国公债等避险资产的跌势。
美国10年期公债尾盘价格跌11/32，收益率报2.276%。30年期美债价格跌23/32，收益率报2.930%。两年期公债收益率也从上周五尾盘的1.184%升至1.233%。
--法国中间派总统候选人马克龙赢得总统大选第一轮选举，提振法国公债上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行收紧货币政策的前景。
法国10年期公债收益率跌逾10个基点至三个多月低位0.74%，德国10年期公债的收益率跳升10个基点至一个月高位0.37%，两者利差处于40个基点左右，较周五的约62个基点大幅下滑，创下12月以来最窄水准。德国两年期公债收益率涨逾10个基点至三个月高位负0.68%，料录得2015年12月以来最大单日升幅。
油市:
--油价下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
布兰特原油收低0.36美元，报每桶51.60美元，此前触及日内高位52.57美元。美国原油期货收跌0.39美元，报每桶49.23美元，日内稍早触及50.22高位。
金属市场:
--金价下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
现货金下跌约0.7%，收报每盎司1,275.18美元，盘中触及近两周低点1,265.90美元。美国期金收跌0.9%，报1,277.50美元。
--期铜上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气周期资产的胃纳，带动股市大幅上涨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,656美元。期铝收涨0.7%，报1,946美元。期锌收高0.8%，报2,604美元。(完)
(整理 李爽 审校 李婷仪)
英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。