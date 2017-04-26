《路透早报》--4月26日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季消费者物价指数(CPI)(0130)

--法国4月消费者信心指数(0645)

--瑞士4月投资者信心指数(0800)

--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国3月建筑许可和加拿大2月零售销售(1230)

--韩国第一季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行开始为期两天的货币政策会议。

--瑞典央行执委会会议(0800)。

--德国央行执委多姆布雷特参加有关网络安全和中央银行的小组讨论(1100)。

--“法兰克福2017年财经峰会”

美国重要企业财报：

希捷、好时、宝洁(宝硷,P&G)、纳斯达克、道富银行、联合技术、百事可乐、波音等

以下为4月25日下午5:00至4月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：法国大选首轮结果令欧洲央行宽慰，或在6月微调政策措辞--消息

欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，许多决策者认为有在6月会议上传递些许缩减刺激货币政策信号的空间。

不过决策者没有意愿在本周四的会议上改变购债至少至年底，并在之后的一段长时间内维持利率在底部的承诺。但6月可能会微调央行政策声明措辞，以反映经济前景已有改善。消息人士表示，或从声明中剔除部分或全部有关经济前景风险主要偏下滑、可能进一步降息或扩大购买资产的措辞。欧洲央行拒绝对此置评。

--美国4月消费者信心下滑，但新屋销售触及八个月高位

美国4月消费者信心从逾16个月高位下滑，但上月新屋销售急升至八个月高位，表明尽管第一季经济增长明显大幅放缓，但仍有潜在动能。周二发布的其它数据显示，2月房价录得两年半来最大同比升幅，凸显经济基本面健康。数据发布后，美元兑日圆触及两周高位。美股大幅走高，美债价格下跌。

* 4月消费者信心指数下跌至120.3，低于预期--世企研

* 美国3月新屋销售较前月上升5.8%，急升至八个月高位

* 美国2月房价与前月上涨0.8%，较上年同期上涨6.4%--FHFA

* 2月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价上涨5.9%，高于预期

--德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士

德国两名政府高官对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。这两位官员称，政府目前预估2017年和2018年国内生产总值(GDP)分别增长1.5%和1.7%，均较1月时的前预估值上调0.1个百分点。他们称，今明两年就业市场料将增加大约100万个新就业岗位，这可能支持内需并提振收税收。

--卡特彼勒、麦当劳财报亮眼，股价劲升推高美股

卡特彼勒公布季度营收增长3.8%，为逾两年来首次增长，季度获利亦超预估，并上调营收预估，得益于终端市场改善。亮丽财报推动其股价大涨近8%，并创逾三年高位。麦当劳则公布季度获利和美国同店销售增幅超过预期，受益于削减成本等举措，暗示该公司留住客户的计划取得效果。该股收高5.57%，且盘中创纪录高位。

其他主要企业财报：

* 德州仪器公布季度营收增长13.1%，增幅高于预期，受助于汽车和工业客户需求。

* 美国电话电报公司(AT&T)表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。

* 杜邦第一季获利连七季高于预期，受种籽销售上升之助。

--美国对加拿大进口软木材征税，两国贸易争端升级

美国和加拿大因为软木材出口征税问题爆发新一轮贸易争端，有可能波及其它多个行业，不过美国总统特朗普表示，他不怕同加拿大打贸易战。加拿大誓要对美国政府的行动给予回击，称两国这种长期纠纷中，贸易组织一直站在加拿大政府的一边。

特朗普几天前才将目标瞄准加拿大的“不公平”乳制品系统，如今再一次出现贸易争执，使加元挫跌至14个月低点，加拿大总理特鲁多发言人称，特鲁多将在周二晚些时候致电特朗普。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。纳斯达克指数史上首次升穿6,000点，触及纪录高位6,036.02点，受指数权重股苹果和微软上涨提振。

道琼工业指数收涨232.23点，或1.12%，报20,996.12点；标准普尔500指数收高14.46点，或0.61%，报2,388.61点；纳斯达克指数收升41.67点，或0.7%，报6,025.49点。

--欧洲股市受并购交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。STOXX 600指数收高0.2%，盘中一度触及2015年8月来最高水准，今年迄今大涨7.1%。

法股CAC 40指数收高0.17%。德股DAX指数收高0.1%，英股富时100指数上扬0.15%。

汇市:

--美元兑加元急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。

美元兑加元盘中触及去年2月底以来最高1.3626加元。欧元兑美元盘中触及五个半月最高1.0950美元.美元兑避险日圆盘中急升约1.3%，触及15日高位111.18日圆。美元指数尾盘跌0.3%，报98.844，之前触及五个半月最低98.695。

债市:

--美债收益率上涨，与股市上扬走势一致，投资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度。

指标10年期美债价格尾盘跌18/32，收益率报2.339%，盘中触及两周高位2.343%。30年期公债价格下跌逾一个大点，收益率报2.991%。两年期美债收益率升至1.274%。

--欧元区公债收益率普涨，欧元走强，此前欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。

消息一出，指标德国10年期公债收益率触及日高0.39%，当日大涨近6个基点。多数其他欧元区公债收益率也上涨，收高5-9个基点。法国10年期公债收益率收高6个基点，报0.82%。

油市:

--油价上涨，交投震荡，从六日连跌走势中反弹。市场结算后，油价涨跌不一。美国石油协会(API)数据显示美国原油库存意外增加。

美国原油期货收高0.33美元，报每桶49.56美元，此前在连跌走势中重挫了7.4%。布兰特原油收高0.50美元，报每桶52.10美元。

金属市场:

--金价跌至两周低位，因市场对法国极右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的胃纳增强，拖累黄金下跌。

现货金收低报每盎司1,263.36美元。美国期金收跌0.8%，至1,267.20美元。

--铜价触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.9%，报每吨5,706美元，稍早触及一周高位5,722美元。期铝收涨0.9%，报1,963美元。期镍涨0.7%，收报9,320美元，稍早触及去年6月来最低9,230美元。(完)