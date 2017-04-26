《路透早报》--4月26日

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--澳洲第一季消费者物价指数(CPI)(0130)
--法国4月消费者信心指数(0645)
--瑞士4月投资者信心指数(0800)
--美国一周MBA抵押贷款市场指数(1100)
--美国3月建筑许可和加拿大2月零售销售(1230)
--韩国第一季国内生产总值(GDP)(2300)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--日本央行开始为期两天的货币政策会议。
--瑞典央行执委会会议(0800)。
--德国央行执委多姆布雷特参加有关网络安全和中央银行的小组讨论(1100)。
--“法兰克福2017年财经峰会”
美国重要企业财报：
希捷、好时、宝洁(宝硷,P&G)、纳斯达克、道富银行、联合技术、百事可乐、波音等
以下为4月25日下午5:00至4月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--独家：法国大选首轮结果令欧洲央行宽慰，或在6月微调政策措辞--消息
欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，许多决策者认为有在6月会议上传递些许缩减刺激货币政策信号的空间。
不过决策者没有意愿在本周四的会议上改变购债至少至年底，并在之后的一段长时间内维持利率在底部的承诺。但6月可能会微调央行政策声明措辞，以反映经济前景已有改善。消息人士表示，或从声明中剔除部分或全部有关经济前景风险主要偏下滑、可能进一步降息或扩大购买资产的措辞。欧洲央行拒绝对此置评。
--美国4月消费者信心下滑，但新屋销售触及八个月高位
美国4月消费者信心从逾16个月高位下滑，但上月新屋销售急升至八个月高位，表明尽管第一季经济增长明显大幅放缓，但仍有潜在动能。周二发布的其它数据显示，2月房价录得两年半来最大同比升幅，凸显经济基本面健康。数据发布后，美元兑日圆触及两周高位。美股大幅走高，美债价格下跌。
* 4月消费者信心指数下跌至120.3，低于预期--世企研
* 美国3月新屋销售较前月上升5.8%，急升至八个月高位
* 美国2月房价与前月上涨0.8%，较上年同期上涨6.4%--FHFA
* 2月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价上涨5.9%，高于预期
--德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
德国两名政府高官对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。这两位官员称，政府目前预估2017年和2018年国内生产总值(GDP)分别增长1.5%和1.7%，均较1月时的前预估值上调0.1个百分点。他们称，今明两年就业市场料将增加大约100万个新就业岗位，这可能支持内需并提振收税收。
--卡特彼勒、麦当劳财报亮眼，股价劲升推高美股
卡特彼勒公布季度营收增长3.8%，为逾两年来首次增长，季度获利亦超预估，并上调营收预估，得益于终端市场改善。亮丽财报推动其股价大涨近8%，并创逾三年高位。麦当劳则公布季度获利和美国同店销售增幅超过预期，受益于削减成本等举措，暗示该公司留住客户的计划取得效果。该股收高5.57%，且盘中创纪录高位。
其他主要企业财报：
* 德州仪器公布季度营收增长13.1%，增幅高于预期，受助于汽车和工业客户需求。
* 美国电话电报公司(AT&T)表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
* 杜邦第一季获利连七季高于预期，受种籽销售上升之助。
--美国对加拿大进口软木材征税，两国贸易争端升级
美国和加拿大因为软木材出口征税问题爆发新一轮贸易争端，有可能波及其它多个行业，不过美国总统特朗普表示，他不怕同加拿大打贸易战。加拿大誓要对美国政府的行动给予回击，称两国这种长期纠纷中，贸易组织一直站在加拿大政府的一边。
特朗普几天前才将目标瞄准加拿大的“不公平”乳制品系统，如今再一次出现贸易争执，使加元挫跌至14个月低点，加拿大总理特鲁多发言人称，特鲁多将在周二晚些时候致电特朗普。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。纳斯达克指数史上首次升穿6,000点，触及纪录高位6,036.02点，受指数权重股苹果和微软上涨提振。
道琼工业指数收涨232.23点，或1.12%，报20,996.12点；标准普尔500指数收高14.46点，或0.61%，报2,388.61点；纳斯达克指数收升41.67点，或0.7%，报6,025.49点。
--欧洲股市受并购交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。STOXX 600指数收高0.2%，盘中一度触及2015年8月来最高水准，今年迄今大涨7.1%。
法股CAC 40指数收高0.17%。德股DAX指数收高0.1%，英股富时100指数上扬0.15%。
汇市:
--美元兑加元急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
美元兑加元盘中触及去年2月底以来最高1.3626加元。欧元兑美元盘中触及五个半月最高1.0950美元.美元兑避险日圆盘中急升约1.3%，触及15日高位111.18日圆。美元指数尾盘跌0.3%，报98.844，之前触及五个半月最低98.695。
债市:
--美债收益率上涨，与股市上扬走势一致，投资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度。
指标10年期美债价格尾盘跌18/32，收益率报2.339%，盘中触及两周高位2.343%。30年期公债价格下跌逾一个大点，收益率报2.991%。两年期美债收益率升至1.274%。
--欧元区公债收益率普涨，欧元走强，此前欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。
消息一出，指标德国10年期公债收益率触及日高0.39%，当日大涨近6个基点。多数其他欧元区公债收益率也上涨，收高5-9个基点。法国10年期公债收益率收高6个基点，报0.82%。
油市:
--油价上涨，交投震荡，从六日连跌走势中反弹。市场结算后，油价涨跌不一。美国石油协会(API)数据显示美国原油库存意外增加。
美国原油期货收高0.33美元，报每桶49.56美元，此前在连跌走势中重挫了7.4%。布兰特原油收高0.50美元，报每桶52.10美元。
金属市场:
--金价跌至两周低位，因市场对法国极右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的胃纳增强，拖累黄金下跌。
现货金收低报每盎司1,263.36美元。美国期金收跌0.8%，至1,267.20美元。
--铜价触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.9%，报每吨5,706美元，稍早触及一周高位5,722美元。期铝收涨0.9%，报1,963美元。期镍涨0.7%，收报9,320美元，稍早触及去年6月来最低9,230美元。(完)
(整理 李爽 审校 李婷仪)
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。