《路透早报》--4月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布3月工业经济效益月度报告(0130)

--澳洲第一季进出口物价(0130)

--德国5月Gfk消费者信心指数(0600)

--瑞士3月贸易收支(0600)

--意大利3月对非欧盟贸易收支(0900)

--欧元区4月企业景气指数(0900)

--英国4月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--德国4月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国3月耐久财订单和商品贸易收支(1230)、一周请领失业金数据(1230)、4月成屋待完成销售数据(1400)

--韩国央行5月制造业景气判断指数(2100)、3月工业生产(2300)

--新西兰3月贸易收支和建筑许可(2245)

--英国4月Gfk消费者信心指数(2301)

--日本3月所有家庭支出、失业率、3月全国核心CPI和东京地区4月CPI (均为2330)

--日本3月工业生产初值和3月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行宣布利率决定。

--欧盟一般事务理事会会议。

--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔，为英国退欧谈判做准备。(0900)

--欧洲央行管委会宣布利率决议(1145)，之后召开新闻发布会(1230)。

--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0830)。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)等出席记者会。

--澳洲央行总裁洛威在人民币全球城市对话晚宴上发表讲话。

--新加坡金管局公布宏观经济状况报告。

美国重要企业财报：

福特汽车、Alphabet、陶氏化学、联合包裹、美国航空集团、西部数据、亚马逊、英特尔、微软、星巴克、 康卡斯特(Comcast)等。

以下为4月26日下午5:00至4月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普政府公布减税计划，共和党议员视之为指导方针

美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。周六特朗普就职将满100天之际，政府宣扬特朗普的减税蓝图是具有里程碑意义的提议。计划中还要求调高个人纳税标准抵扣、减少纳税等级、并废除房地产遗产税。

掌控参众两院的共和党一直等待着税改。对于党内财政鹰派人士，特朗普的建议可能不合心意。方案中缺乏提高收入的计划，而且可能增加数以十亿美元计的联邦赤字。白宫国家经济委员会主任柯恩和美国财长努钦在白宫公布了这份提议，并称之为“核心原则”，将据此与国会共同起草一份可以通过的议案。

--白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员

美国特朗普政府的一位高级官员透露，白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易协定(NAFTA)。目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。但目前处于考虑阶段的这一行动，意味着经济争端将很有可能导致北美自由贸易区解体。消息批露之后，墨西哥和加拿大股市及汇率下跌。

--美国称处理朝鲜问题以制裁为核心策略，仍愿协商解决

美国政府称，计划通过更严格的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，仍愿通过协商达到这一目标。白宫罕见地向整个参议院进行情况通报，其随后发表的声明中所阐述的美国立场似乎在暗示，尽管一再警告“所有选项都可能使用”，但还是希望尽量采用非军事性的选择。蒂勒森周五将主持联合国安理会部长级会议，料会讨论更严格的举措。美国官员此前称可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

--韩国第一季GDP环比增长0.9%好于预期，为2016年第二季来最快增速

韩国央行周四公布的初值显示，2017年第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，因出口和资本投资强劲。这是2016年第二季以来最快按季增速，也高于路透调查分析师的预估中值增长0.7%。第一季GDP较上年同期成长2.7%，路透调查预估中值为成长2.6%。

--中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士

据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。根据两位看过该文件的人士表示，中国乳制品工业协会上周末向会员发文，要求就当局提出的关税提议征求意见。鉴于文件不公开，上述人士要求匿名。该文件发给了中国一些最大的工业用糖用户。中方将在5月22日就上述反倾销案给出首个裁决。

--中国国家主席习近平称国内金融形势良好但存外部冲击可能，加强金融监管处置风险点

中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

新华社周三援引国家主席习近平在中央政治局第四十次集体学习上的讲话称，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全，是关系中国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

--波音第一季获利增长19%，宝洁季度获利下降8.3%

全球最大的飞机制造商波音公司公布，其季度获利增长19%，并确认了全年商用飞机交付数量的预估。波音截至3月31日的第一季获利14.5亿美元，每股盈余2.34美元，上年同期分别为12.2亿美元和1.83美元。

家用品生产商宝洁(P&G)第三季获利下降8.3%，因美元汇率上扬，且经济增长减缓，影响到几个国家的消费者支出。该公司第三季净营收连续13季下降。

--三星电子公布第一季营业利润为9.9万亿韩元，与公司预估相符

韩国三星电子公布第一季营业利润为9.9万亿韩元，持平公司预估。第一季营收为50.6万亿韩元，公司预估为50万亿。三星电子并称预计今年获利将高于去年，第二季移动部门营业利润料将改善。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘小跌，此前两日强劲上涨，因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的不确定所抵消。

道琼工业指数下跌21.03点，或0.1%，至20,975.09点；标准普尔500指数下挫1.16点，或0.05%，至2,387.45点；纳斯达克指数微跌0.27点，至6,025.23点。

--法国股市触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。欧洲银行股上涨，支撑欧洲股市，此前渣打银行公布第一季获利较上年同期增长一倍。

泛欧STOXX 600指数收高0.5%，受奢侈品和金融股上涨支撑。法股CAC 40指数上涨0.2%。德股DAX指数触及纪录高位，该指数收高0.05%。英股富时100指数收高0.18%。

汇市:

--美元兑主要货币削减涨幅，市场认为白宫宣布的税改计划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

在税改计划公布前，美元兑日圆触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。欧元兑美元也削减跌幅，尾盘仅下跌0.2%，报1.0900美元。美元兑墨西哥披索急升约2.4%，至逾一个月高位19.2922披索。兑加元一度上扬0.4%，至1.3623加元。美元指数上扬0.2%，报99.018。

债市:

--美债价格上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。

指标10年期美债价格尾盘升4/32，收益率报2.312%，30年期美债价格升5/32，收益率报2.971%。

--多数欧元区公债收益率上涨，美国总统特朗普即将公布税改计划，这可能重新点燃通货再膨胀押注。路透周二报导称，欧洲央行许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。

德国10年期公债收益率稍早触及一个月高点0.41%，之后回落至大约0.35%，日内小幅下跌，但较一周前仍上升约15个基点。其它欧元区公债收益率日内上涨1-5个基点不等。

油市:

--油价在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。

美国原油收高0.06美元，报每桶49.62美元。布兰特原油收低0.21美分，报每桶51.82美元。

金属市场:

--金价从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。

现货金收报1,268.65美元，稍早触及4月11日以来最低1,259.90美元。美国期金收跌0.2%，至每盎司1,264.20美元。

--镍价触及10个月低位，因主要消费国中国的贸易数据显示，镍进口下降，对中国镍需求的忧虑加重。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍收跌1%，报每吨9,225美元，稍早跌至去年6月以来最低的9,220美元。期铜升0.2%，报5,715美元；三个月期铝收高1美元，报每吨1,964美元。(完)