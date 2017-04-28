《路透早报》--4月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港公布3月份楼价指数及季度一手住宅供应数字、3月份M-3货币供应

--台湾第一季经济成长率概估值(0030)

--新西兰4月NBNZ企业经济信心指数(0100)

--澳洲第一季生产者物价指数(PPI)、3月民间部门信贷(均为0130)

--日本3月建筑订单及房屋开工(0500)

--法国第一季国内生产总值(GDP)初值(0530)

--英国4月Nationalwide房价指数(0600)

--德国3月进口物价、3月实质零售销售(均为0600)

--法国3月消费者支出、4月消费者物价调和指数(HICP)初值、3月PPI (均为0645)

--瑞士4月KOF领先成长指标(0700)

--欧元区3月M3货供额(0800)、4月HICP初值(0900)

--英国第一季GDP初值、3月BBA抵押贷款批准宗数(均为0830)

--意大利4月CPI初值和HICP(0900)、3月PPI (1000)

--加拿大2月GDP、3月工业产品和原材料价格(均为1230)

--美国第一季GDP初值、第一季薪资及雇佣成本指数(均为1230)

--美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、4月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国社科院《2017年中国经济前景分析》发布会暨中国经济形势报告会召开(0630-0800)。

--俄罗斯央行公布利率决议(1030)。

--欧盟外交事务官员举行非正式会议。

--美联储理事布雷纳德就“金融科技”发表讲话(1715)。

--美国费城联邦储备银行总裁哈克发表演说(1830)

--瑞士央行股东大会。瑞士央行总裁乔丹等央行官员将发表演说(0800)。

美国重要企业财报：

通用汽车、埃克森美孚、雪佛龙、高露洁-棕榄、固特异轮胎等。

以下为4月27日下午5:00至4月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--第一季美国企业投资可能加速增长，就业市场继续保持强劲

美国资本财新订单3月增幅小于预期，但付运量连续第二个月增加，表明随着能源领域的复苏，第一季企业投资加速增长。

商务部数据显示，3月核心资本财订单增加0.2%，核心资本财付运增加0.4%。其它数据显示，3月商品贸易逆差扩阔1.4%，尽管零售库存上月增加0.4%，批发商品库存却下降0.1%。数据发布后，亚特兰大联储将第一季GDP增长年率预估下调至0.2%，可能是三年来的最慢增速。。

表格：美国3月耐久财订单较前月增长0.7%，市场预估为增长1.2%

表格：美国一周初请失业金人数升至25.7万人，预估为24.5万人

--欧洲央行承认欧元区复苏越发稳固，但仍坚持异常宽松政策立场

欧洲央行坚持其异常宽松的政策立场，因通胀仍未达到其目标，但明确指出，欧元区经济目前处于全球金融危机以来的最佳状态。尽管欧元区经济支柱德国呼吁欧洲央行逐步缩减刺激措施，但欧洲央行不为所动，甚至保留了进一步降息或增加购买资产的可能性。

但德拉吉指出，欧元区经济进一步改善，再度下滑的风险已经降低，许多投资人认为，这是预示着欧洲央行可能在6月举行的下一会议上作出更大胆的政策调整。交易商认为，德拉吉的讲话比他们原先预期的更为谨慎，欧元兑美元下挫，欧元区公债收益率下滑。

--美国国务卿称中国已警告朝鲜，若再进行核试验将受到制裁

美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。蒂勒森的讲话暗示，美国总统特朗普的努力可能已经促使中国向朝鲜发出了最严厉的威胁。

美国国会幕僚表示，众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。这项法案旨在切断朝鲜核计划的资金供应，以及进一步施压朝鲜停止侵犯人权的行为。

--Alphabet和亚马逊业绩亮丽提振美股，但英特尔和微软业绩不及预期

谷歌母公司Alphabet公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。谷歌的第一季广告营收上升18.8%，至214.1亿美元。

全球最大在线零售商--美国亚马逊公布的第一季营收和净利均超过分析师预估，受线上零售销售及其云业务持续成长带动。该公司第一季净利增至7.24亿美元或每股盈利1.48美元，上年同期分别为5.13亿美元或每股1.07美元。这是该公司连续第八季录得净利。

全球最大晶片生产商英特尔公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。

微软公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。

--美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周，避免政府陷入停摆

美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。共和党人周三提出议案，让政府按当前的支出水平再多维持一周，从而为他们争取更多时间，与民主党人就本财年剩余时间内的支出计划完成谈判；本财年截至9月30日。本周五，国会参众两院可能将就此项议案进行投票，若得到通过，此项立法须立即交由总统特朗普签字生效。

--日本3月全国核心CPI同比连续第三个月上升，3月失业率持稳

日本政府周五公布的数据显示，日本3月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，为连续三个月上升，升幅与2月持平。2月升速为2015年4月以来最快。

总务省公布数据则显示，日本3月经季节调整的失业率持稳于2.8%；求才求职比则升至1990年11月以来最高。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。

道琼工业指数升6.24点，或0.03%，至20,981.33点；标准普尔500指数涨1.32点，或0.06%，至2,388.77点；纳斯达克指数上扬23.71点，或0.39%，至6,048.94点。

--欧洲股市从周三所及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。

泛欧STOXX 600指数下滑0.2%，跌落20个月高位。法股CAC指数跌0.3%。英股富时100指数收低0.71%。德股DAX指数收跌0.23%。

汇市:

--欧元兑美元小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策。美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。

纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.3%，报1.0875美元。美元兑日圆升0.2%，报111.22日圆。美元指数升0.1%，报99.104。美元兑瑞典克朗最多升1.3%，至盘中高位8.8730克朗。美元兑墨西哥披索下跌0.8%，报19.0300披索，此前特朗普总统称美国不会退出北美自由贸易协定。

债市:

--美国公债价格上涨，因投资人对美国总统特朗普没有给人留下深刻印象的税改计划有疑虑，且朝鲜和叙利亚地缘政治紧张局势持续，刺激了避险需求。

纽约尾盘，指标10年期公债价格升4/32，收益率报2.294%。美国30年期长债升4/32，收益率下滑至2.962%。短债方面，两年期公债收益率下降至1.257%。

--欧元区公债收益率回落，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。

指标10年期德债收益率尾盘下跌5个基点至0.29%。两年期德债收益率回落4个基点，报负0.73%。葡萄牙10年期公债收益率下滑近12个基点，触及11月中以来最低3.47%。

油市:

--油价小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心汽油需求乏善可陈将加剧对主要产油国减产能否缓解全球库存过剩的疑虑。

布兰特原油收低0.38美元，报每桶51.44美元。美国原油收跌0.65美元，报48.97美元。美国汽油期货下跌近3%，领跌能源市场，盘中交投震荡。

金属市场:

--金价重拾从本月中触及的五个月高位回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。

现货金收报每盎司1,263.70美元。美国期金收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。

--铜价和锌价下跌，镍价从10个月新低反弹，因市场担心主要消费国中国的需求，且质疑美国减税提议。

伦敦金属交易所三个月期铜收跌0.4%，报每吨5,692美元。LME锌价收跌1.1%，报2,597美元。镍价收高1.2%，报9,335美元，盘中触及9,185美元的10个月新低。LME铝价收跌2%，报1,924美元，为11月以来的最大单日跌幅。(完)