《路透早报》--5月2日

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--韩国4月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)
--台湾4月日经制造业PMI(0030)
--财新中国4月制造业PMI(0145)
--瑞士4月制造业PMI(0730)
--意大利4月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、3月失业率(0800)
--法国4月Markit制造业PMI(0750)
--德国4月Markit/BME制造业PMI(0755)
--欧元区4月Markit制造业PMI终值(0800)、3月失业率(0900)
--英国4月Markit/CIPS制造业PMI(0830)
--美国4月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)、4月汽车销量年率(1930)
--新西兰第一季HLFS失业率(2245)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--日本央行公布3月政策会议记录
--日本央行总裁黑田东彦、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在全球智库峰会上讲话
--澳洲央行公布利率决定(0430)
--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在小组讨论中发言(0630)
--挪威央行总裁奥尔森等出席关于政府养老基金的听证会
--德国财长朔伊布勒在20国集团商业峰会(B20)上讲话(1215)
--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的利率会议
以下为5月1日下午5:00至5月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--特朗普为会见金正恩打开大门，即便朝鲜暗示继续核试验
美国总统特朗普为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件；“显然现在还不具备这些条件”。
此前，朝鲜暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。
--特朗普称正积极考虑分拆大银行--报导
据彭博电视报导，美国总统特朗普表示他正在积极考虑分拆大型银行。这番言论可能会为重启大萧条时代的格拉斯-斯蒂格尔法案助一臂之力。该法案将商业银行与投资银行分隔开来。重启此类法案需要获得国会批准。特朗普发表该言论后，美国股市大幅削减涨势，标普500银行类股下跌将近1%，不过随后反弹。
--美国4月制造业活动放缓，通胀压力减弱
美国供应管理协会(ISM)4月全国制造业活动指数跌至54.8，为去年12月以来最低，表明制造业活动放缓；3月消费者支出持平；一项关键的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅。但分析师仍预计6月会升息，因劳动力市场收紧。
数据公布后，美国公债价格走低，美元小幅下挫，美股基本持平。
--美国经济两年内将实现3%增速，受减税和放松监管扶助--财长努钦
美国财长努钦表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标[nL4S1I32SY]。努钦还称，政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债。该讲话公布后，美国30年期公债收益率升至三周高位，10年期公债收益率 触及盘中高位。
--瑞银、法巴和苏皇在检方调查美债操纵案中遭到传唤--报导
彭博报导称，美国联邦检察官上个月传唤数家银行，针对美国债市可能的操纵行为展开刑事调查。彭博援引知情人士的报导， 这些银行包括瑞银集团、法国巴黎银行和苏格兰皇家银行。有一系列集体诉讼指控数家银行和券商，合谋操纵美债标售。诉讼中指控这些银行共谋操控美国财政部的公债标售、定价，以及期货等衍生商品。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一攀升，苹果等大型科技股上涨，盖过一连串疲弱的经济数据带来的压力，并推动纳斯达克指数创下纪录新高。苹果股价跳升2%，创纪录新高，给三大股指带来支撑。标普科技类股指数上涨0.9%，包括微软、Alphabet和Facebook在内的大型科技公司股价齐创新高。
标准普尔500指数收涨4.13点，或0.17%，报2,388.33点；纳斯达克指数收升44点，或0.73%，报6,091.60点，创下纪录最高收位。道琼工业指数收低27.05点，或0.13%，报20,913.46点。CBOE波动率指数收在2007年2月来最低水准。
汇市:
--美元兑日圆上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美联储在6月升息。美元兑日圆尾盘升0.2%，报111.77日圆，接近午后稍早触及的一个月高位111.92日圆。
欧元兑美元升0.1%，报1.0901美元，数据公布后不久触及日高1.0923美元。美元指数升0.05%，报99.101。
债市:
--美国公债价格下跌，市场整体交投清淡，此前美国财长努钦称政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债。努钦讲话后，30年期公债收益率升至三周高位，10年期公债收益率触及盘中高位。
尾盘，指标10年期美国公债价格下跌11/32，收益率从周五的2.282%升至2.321%。30年期美国公债价格下滑超过一大点，收益率从周五尾盘的2.952%升至3.002%。两年期公债收益率微幅升至1.277%。
油市:
--油价下滑1%，因利比亚和美国原油产量不断上升，抵销石油输出国组织(OPEC)牵头减产的影响。布兰特7月原油收低0.53美元，报每桶51.52美元。美国6月原油收低0.49美元，或1%，报每桶48.84美元。成交清淡，约33.6万口美国近月合约易手，低于日均值52万口。
金属市场:
--金价下跌1%至三周低位，受压于美股上涨，以及达成了避免美国政府停摆的协议，减弱了对黄金的需求。现货金收报每盎司1,256.30美元，稍早跌至4月11日以来最低1,253.66美元。美国期金收跌1%，报1,255.50美元。
现货银收报每盎司16.84美元，盘中追平了5月10日的盘中低位16.78美元。现货铂金收报每盎司925.00美元，盘中跌至四个月低位923美元。现货钯金收报每盎司814.50美元。(完)
(整理 张荻； 审校 许娜)
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