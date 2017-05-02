《路透早报》--5月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国4月日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--台湾4月日经制造业PMI(0030)

--财新中国4月制造业PMI(0145)

--瑞士4月制造业PMI(0730)

--意大利4月Markit/ADACI制造业PMI(0745)、3月失业率(0800)

--法国4月Markit制造业PMI(0750)

--德国4月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区4月Markit制造业PMI终值(0800)、3月失业率(0900)

--英国4月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--美国4月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)、4月汽车销量年率(1930)

--新西兰第一季HLFS失业率(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行公布3月政策会议记录

--日本央行总裁黑田东彦、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦在全球智库峰会上讲话

--澳洲央行公布利率决定(0430)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在小组讨论中发言(0630)

--挪威央行总裁奥尔森等出席关于政府养老基金的听证会

--德国财长朔伊布勒在20国集团商业峰会(B20)上讲话(1215)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始举行为期两天的利率会议

以下为5月1日下午5:00至5月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普为会见金正恩打开大门，即便朝鲜暗示继续核试验

美国总统特朗普为会见朝鲜领导人金正恩打开大门，即便朝鲜方面暗示将继续进行核武试验。特朗普没有说明此类会面需要满足什么条件或者何时可以实现，但白宫稍后表示，在考虑安排会面前，朝鲜要满足许多条件；“显然现在还不具备这些条件”。

此前，朝鲜暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。

--特朗普称正积极考虑分拆大银行--报导

据彭博电视报导，美国总统特朗普表示他正在积极考虑分拆大型银行。这番言论可能会为重启大萧条时代的格拉斯-斯蒂格尔法案助一臂之力。该法案将商业银行与投资银行分隔开来。重启此类法案需要获得国会批准。特朗普发表该言论后，美国股市大幅削减涨势，标普500银行类股下跌将近1%，不过随后反弹。

--美国4月制造业活动放缓，通胀压力减弱

美国供应管理协会(ISM)4月全国制造业活动指数跌至54.8，为去年12月以来最低，表明制造业活动放缓；3月消费者支出持平；一项关键的通胀指标--扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次录得月度下跌，也是最大月度跌幅。但分析师仍预计6月会升息，因劳动力市场收紧。

数据公布后，美国公债价格走低，美元小幅下挫，美股基本持平。

--美国经济两年内将实现3%增速，受减税和放松监管扶助--财长努钦

美国财长努钦表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标[nL4S1I32SY]。努钦还称，政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债。该讲话公布后，美国30年期公债收益率升至三周高位，10年期公债收益率 触及盘中高位。

--瑞银、法巴和苏皇在检方调查美债操纵案中遭到传唤--报导

彭博报导称，美国联邦检察官上个月传唤数家银行，针对美国债市可能的操纵行为展开刑事调查。彭博援引知情人士的报导， 这些银行包括瑞银集团、法国巴黎银行和苏格兰皇家银行。有一系列集体诉讼指控数家银行和券商，合谋操纵美债标售。诉讼中指控这些银行共谋操控美国财政部的公债标售、定价，以及期货等衍生商品。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一攀升，苹果等大型科技股上涨，盖过一连串疲弱的经济数据带来的压力，并推动纳斯达克指数创下纪录新高。苹果股价跳升2%，创纪录新高，给三大股指带来支撑。标普科技类股指数上涨0.9%，包括微软、Alphabet和Facebook在内的大型科技公司股价齐创新高。

标准普尔500指数收涨4.13点，或0.17%，报2,388.33点；纳斯达克指数收升44点，或0.73%，报6,091.60点，创下纪录最高收位。道琼工业指数收低27.05点，或0.13%，报20,913.46点。CBOE波动率指数收在2007年2月来最低水准。

汇市:

--美元兑日圆上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美联储在6月升息。美元兑日圆尾盘升0.2%，报111.77日圆，接近午后稍早触及的一个月高位111.92日圆。

欧元兑美元升0.1%，报1.0901美元，数据公布后不久触及日高1.0923美元。美元指数升0.05%，报99.101。

债市:

--美国公债价格下跌，市场整体交投清淡，此前美国财长努钦称政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债。努钦讲话后，30年期公债收益率升至三周高位，10年期公债收益率触及盘中高位。

尾盘，指标10年期美国公债价格下跌11/32，收益率从周五的2.282%升至2.321%。30年期美国公债价格下滑超过一大点，收益率从周五尾盘的2.952%升至3.002%。两年期公债收益率微幅升至1.277%。

油市:

--油价下滑1%，因利比亚和美国原油产量不断上升，抵销石油输出国组织(OPEC)牵头减产的影响。布兰特7月原油收低0.53美元，报每桶51.52美元。美国6月原油收低0.49美元，或1%，报每桶48.84美元。成交清淡，约33.6万口美国近月合约易手，低于日均值52万口。

金属市场:

--金价下跌1%至三周低位，受压于美股上涨，以及达成了避免美国政府停摆的协议，减弱了对黄金的需求。现货金收报每盎司1,256.30美元，稍早跌至4月11日以来最低1,253.66美元。美国期金收跌1%，报1,255.50美元。

现货银收报每盎司16.84美元，盘中追平了5月10日的盘中低位16.78美元。现货铂金收报每盎司925.00美元，盘中跌至四个月低位923美元。现货钯金收报每盎司814.50美元。(完)