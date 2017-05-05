《路透早报》--5月5日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港4月日经采购经理人指数(PMI)(0030)、3月零售销售(0830)

--台湾4月消费者物价指数(CPI)(0030)、4月底外汇存底(0820)

--英国4月抵押贷款利率(1200)

--美国4月非农就业报告(1230)、3月消费信贷(1900)

--加拿大4月就业报告(1230)、4月Ivey PMI(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--东南亚国协(东盟)财长及投资者研讨会

--欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长塔亚尼、欧洲理事会主席图斯克发表演说

--瑞典央行全体委员会会议(1100)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在影子公开市场委员会演说(1645)

--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联储总裁埃文斯、波士顿联储总裁罗森格伦、圣路易斯联储总裁布拉德和美联储副主席费舍尔；费舍尔将于1530讲话

以下为5月4日下午5:00至5月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美众议院以微弱多数通过共和党医保议案，提交参议院审议

美国众议院周四以217比213票的微弱多数通过了共和党的医保议案，推翻奥巴马医保计划，总统特朗普暂时赢得了胜利，该议案将提交参议院审议，预计将会是一场艰巨的战斗。民主党方面无人投赞成票。共和党的医保议案能否在参议院获得通过仍是未知数。虽然共和党在参议院100个席位中占有52席的多数，但只需几位共和党参议员反水，则可否决该议案。

--法总统大选第二轮投票前的最后一场电视辩论落幕，马克龙巩固领先地位

法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论。距离总统大选最后一轮投票仅剩三天， 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，反映出勒庞已错失拉下马克龙的最后机会。根据Elabe为BFMTV所做的即时民调，观看周三辩论会的民众当中，有63%认为马克龙较具说服力，巩固了他问鼎总统宝座的地位。

--美国劳动力市场收紧，第一季生产率下滑

美国劳工部公布，美国经季调的4月29日止当周初请失业金人数下降1.9万至23.8万人，抹去了之前两周的多数增幅；4月22日止当周续请失业金人数减少2.3万人，至196万人，为2000年4月来最低水准。数据表明劳动力市场收紧，可以让美联储在下月升息。此外，第一季非农生产率环比年率下降0.6%，为一年来最疲弱表现。另据咨询机构Challenger, Gray & Christmas，美国雇主在4月宣布的裁员人数为36,602人，较3月降15%。

美元指数与美国公债价格皆下滑，美股亦下跌。

--OPEC料将延长减产协议，但不太可能提高减产幅度--代表

三名石油输出国组织(OPEC)代表表示，OPEC与非OPEC产油国似乎有可能延长减产协议以帮助清除过剩供应；不过他们淡化了加大减产力度等进一步举措出台的可能性。OPEC官员基本上认为，减产协议正在帮助市场更接近供需平衡状态，应在不调整减产幅度的情况下延长至今年下半年。

由于OPEC和其他产油国看似排除了加大减产力度的可能性，油价周四骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录。

--欧元区经济成长脚步加快，欧洲央行评估或将更加乐观

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧元区经济成长可能进一步提速，随着复苏脚步加快，欧洲央行的部分政策指引可能会有改变，因此央行在6月作出更乐观经济评估的希望变得更大了。普雷特称欧元区19国的经济成长正变得日益广泛，第二季度可能出现惊喜；通胀到2019年也将逐步升至欧洲央行目标附近。普雷特提到欧洲央行的政策指引可能会有改变，但他明确表示，未来政策举措的顺序，以及政策实施取决于通胀率的持续上升，这些方面并不会进行讨论。

--中国拓宽险资支持实体经济渠道，支持险资参与债转股--保监会

中国保监会周四称，拓宽保险资金支持实体经济渠道，要发挥保险资金融通和引导作用，支持保险资金发起设立债转股实施机构，开展市场化债转股业务；支持保险资产管理机构开展不良资产处置等特殊机会投资业务、发起设立专项债转股基金等。

--东芝回绝日立/CVC对兰吉尔的出价--消息人士

知情人表示，东芝回绝了对旗下瑞士智能电表集团兰吉尔(Landis+Gyr)的优先出价，希望能在竞标中卖出更高的价格。消息人士表示，收购集团CVC和日本工业集团日立在数周前提出以近20亿美元收购兰吉尔，另一家私募股权集团亦在今年稍早出价，但双双遭到拒绝。消息人士并称，东芝在5月22日截止日期前等候初步报价，预计包括安宏、AEA、BC Partners、贝恩、黑石集团、凯雷、Cinven、CD&R、Onex及Triton在内的财团均将出价。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘基本持平，能源股大跌被一些企业发布的良好业绩所抵消，美国众议院通过重要医保议案后，主要股指几无变动。能源股下跌1.9%，轻松成为最差表现类股。埃克森美孚下跌1.3%，雪佛龙下挫1.8%，给标普指数带来拖累。

道琼工业指数收跌6.43点，或0.03%，报20,951.47点；标准普尔500指数收高1.39点，或0.06%，报2,389.52点；纳斯达克指数收高2.787点，或0.05%，报6,075.337点。

--欧洲股市上涨，企业获利、经济数据和政治因素合力提振市场进一步攀升。泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。英国富时100指数收高0.19%。

汇市:

--欧元兑美元触及约六个月高位，因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性，以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。欧元升至1.0984美元，为去年11月来最高。

美元兑日圆盘中低见112.33日圆，此前几乎触及七周高位113.04日圆。澳元和新西兰元等商品货币下跌，因油价下挫。澳元跌至近四个月低位0.7383美元，新西兰元触及去年6月来最低0.6840美元。美元指数尾盘跌0.5%，至98.752。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前公布的劳动力市场数据强劲，巩固了美联储6月升息的预期，投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。据CME Group的FedWatch工具，期货市场交易员预计，6月升息的可能性为79%，高于美联储发表声明前的71%。

指标10年期美债价格下跌13/32，收益率报2.36%，为4月10日以来最高。

--法国与德国10年期公债收益率差缩至六个月最窄，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。两年期法国公债收益率跌至两个月低点，因Elabe为BFMTV所做一项民调显示，63%的观众认为马克龙周三表现更令人信服。

法国10年期公债收益率日内涨2个基点至0.76%，德国10年期公债收益率升近5个基点至0.38%。这两种公债的收益率差缩窄至近六个月最窄约37个基点。

油市:

--油价骤降至五个月低位，布兰特原油成交量创下纪录，因石油输出国组织(OPEC)和其他产油国看似排除了加大减产力度，以缓和全球供应持续过剩局面的可能性。

美国原油期货下挫4.81%，收报每桶45.52美元，盘中最多下跌5.29%，至日低45.29美元，此为11月29日来最低。布兰特原油期货急跌4.75%，收报每桶48.38美元，盘中最多下跌5.17%。

金属市场:

--黄金价格跌至逾六周最低，因预期美联储今年将进一步升息，且欧洲政治不确定性下降。现货金收报每盎司1,227.25美元，此前触及3月17日以来最低1,225.20美元。美国期金收跌1.6%，至每盎司1,228.60美元。

现货银收报16.28美元，此前触及四个月低点16.17美元。铂金收报899.00美元，此前触及去年12月来最低889.10美元。

--期铜跌至五个月低位，过去两日累计跌幅创2015年7月来最大，因库存不断上升和担心需求下降。伦敦金属交易所(LME)仓库的铜库存周三增加近3.3万吨，令本周库存增幅升至6.4万吨，或25%。

期铜下跌1%，收报每吨5,543美元，此前触及1月4日来最低5,494美元。(完)