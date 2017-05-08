《路透早报》--5月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月进出口

--澳洲3月建筑许可、4月整体招聘广告(0130)

--日本4月消费者信心指数(0500)

--德国3月工业订单(0600)

--英国4月Halifax房价指数(0730)

--台湾4月进出口(0800)

--欧元区5月Sentix投资者信心指数(0800)

--美国4月就业趋势指数(1400)

--加拿大4月房屋开工年率

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话(1235)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特在芝加哥全球事务委员会主办的活动上发表演讲，主题为“从商业街到华尔街：经济增长、货币政策与美联储”(1245)

以下为5月5日下午5:00至5月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--马克龙赢得法国大选令民粹主义受挫，欧洲将长舒一口气

在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。

随着大部分计票工作已经完成，结果显示马克龙与勒庞的得票率分别为65.5%和34.5%，双方差距比选前调查中显示的20个百分点左右要大。欧元兑美元周一在亚洲盘初升穿1.10，为美国大选以来首见。

--美国4月非农就业增幅强力反弹，失业率降至近10年低点

美国4月就业增幅强力反弹，失业率降至4.4%，接近10年低点，显示就业市场趋于紧俏。如此一来，尽管薪资增长温吞，但美国下月料可望升息。

劳工部公布，非农就业岗位继3月增加7.9万个之后，4月猛增21.1万个，高于今年迄今的月均增幅18.5万个。4月失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低位。美国指标公债周五温和上涨，美股收高，美元指数小跌。

--旧金山联储总裁称就业过快增长或有风险，美联储有必要升息

美国旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)称，4月就业报告“令人鼓舞”，更加说明美联储更需要在今年再升息两到三次，防范就业市场过热的风险。

多位美联储官员也发表了讲话，联储副主席费舍尔称，美联储在作决策时不应该遵循机械的政策规定。圣路易斯联储总裁布拉德表示，资产负债表规模可以缩减至2万亿美元。芝加哥联储总裁埃文斯说，美联储需要有采取量化宽松的能力，但最好是通过增强经济体质来避免需要使用该能力。

--日本央行总裁黑田东彦称，通胀偏低令央行面临挑战

日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。随着全球需求好转提振出口和工业生产，日本经济显现活力迹象。尽管黑田东彦2013年就任以来，实施了四年的大规模印钞政策，但通胀仍然低迷，因薪资增长缓慢不利于家庭支出。

--中国4月末外储连三月回升至3.03万亿美元，跨境流动续向均衡收敛

中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。这是中国官方外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在3万亿美元以上。

--贸易逆差、过剩产能等问题可通过强化合作解决--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀周日称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。

他指出，中美两国必须以一种非常富有建设性和合作性的方式应对这些挑战。美国对华有较大的贸易逆差是事实，不追求贸易顺差是中方的政策，中美双方应从历史中借鉴如何应对目前面临的问题，以实现相互尊重，寻找双赢的解决问题方案。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美联储公布，3月消费者信贷增加164.3亿美元，预估为增加140亿美元，2月修正为增长137.5亿美元，前值为增加152.1亿美元。

* 加拿大统计局公布，4月就业岗位增加0.32万个，全职就业减少3.12万个。4月失业率降至6.5%，预估为6.7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点；标准普尔500指数收高9.77点，或0.41%，报2,399.29点；纳斯达克指数收高25.42点，或0.42%，报6,100.76点。三大股指均连续第三周上涨。

--欧洲股市急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观，和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。泛欧STOXX 600升0.6%，本周上涨1.9%。法国CAC 40指数跳升1.1%，至九年半高位。德国DAX指数创纪录新高，收升0.55%。

汇市:

--美元兑欧元触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准。

美元兑日圆尾盘上涨0.1%，至112.60日圆，但仍低于周四触及113.04美元的约七周高位。美元指数尾盘跌0.1%，至98.655，在就业数据公布后触及98.593，此为约六个月低位。

本周美元指数势将下跌0.4%，连跌第四周。欧元兑美元周线可望上涨0.8%，连续第四周上涨。美元兑日圆周线可望上升1%，连升第三周。

债市:

--美债收益率曲线趋平，此前4月就业岗位增长反弹，失业率降至近10年低位，强化了美联储可能在6月再度升息的预期。指标10年期美债价格升2/32，收益率报2.35%，低于周四尾盘的2.36%。两年期和10年期收益率差收窄至103个基点，数据发布前为105个基点。

--对中间派候选人马克龙将成为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。在周日法国总统决选前的最后一个交易日，投资者的避险意愿继续减弱，他们卖出避险的德债，纷纷买入风险较高的二线欧债。

周五法国和德国10年期公债收益率差降至35个基点的六个月低位。指标10年期德债收益率上升3个基点，至六周高位0.42%。欧元区二线公债的表现最为亮眼，意大利10年期公债收益率跌8个基点，至2.16%，本周周线跌幅势将为年内最大。

油市:

--油价收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。布兰特原油收高0.72美元，或1.5%，报每桶49.10美元。美国原油收高0.70美元，或1.5%，报每桶46.22美元。尽管今日油价上涨，但本周周线仍连续第三周下跌，布兰特原油下跌约5%，美国原油下跌6%，为11月以来最长跌势。

金属市场:

--金价削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。现货金收盘报每盎司1,227.59美元，本周将下跌3.2%，创11月以来最大周跌幅。美国6月期金收跌0.1%，报每盎司1,226.90美元。

--铜价从五个月低位反弹，因秘鲁矿工正酝酿发起新的罢工，且部分投资者认为价格下跌是买入良机。三个月期铜收高0.8%，报每吨5,585美元。前日跌至1月4日以来最低的5,494美元。(完)