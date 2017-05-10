《路透早报》--5月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月外汇储备(9日2350)

--中国4月居民消费价格指数(CPI)、4月工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--韩国3月L货供额(0300)

--法国3月经常帐收支、工业生产、贸易收支(0645)

--意大利3月工业生产(0800)

--美国4月进出口物价(1230)、联邦预算(1800)

--英国4月RICS房价差值(2301)

--日本4月银行贷款、3月经常帐收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办、国家卫计委举行例行新闻发布会(0200)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个银行业会议(0730)，央行公布执委会4月26日货币政策讨论的会议记录

--欧洲央行总裁德拉吉于法兰克福发表讲话(1030)、于荷兰下议院就该行货币政策的影响发表看法(1200)

--波士顿联储总裁罗森格伦在一个午餐会上发表讲话(1600)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加一场题为“大到不能倒”的讨论会(1720)

--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2100)

--日本央行总裁黑田东彦就经济前景发表讲话(2100)

--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen和Egil Matsen发表讲话

以下为5月9日下午5:00至5月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--文在寅当选韩国总统，将面临分裂的国会和多重外交问题

韩国共同民主党候选人文在寅将于周三宣誓就任韩国总统，在围绕朝鲜核计划的地缘政治紧张情势升温及与美国关系可能出现裂痕之际，肩负引领韩国前进的重任。

官方结果显示，文在寅赢得了决定性胜利，此次选举投票率创20年来最高。据韩国国家选举委员会，截至1705 GMT，在已统计的80%选票中，文在寅得票率为40%；保守派候选人洪准杓和中间派候选人安哲秀分别获得25.5%和21.4%的选票支持。

--波士顿联储总裁警告，对两房的改革可能引发市场波动

美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，对抵押贷款机构房利美和房贷美进行改革，降低两房在多户房屋抵押贷款市场的份额，可能会引发该市场的波动。罗森格伦表示，两房持有或担保了44%的多户房屋贷款。他还提醒若美国失业率进一步大幅下降，通胀压力会上升。这至少是罗森格伦在近几个月内第三次对国内房地产价格高企表达关切，他并忧心一旦未来经济反转向下，高房价将如何地令情况更恶化。

--专访：今年美国GDP无法达到3%的成长目标--商务部长罗斯

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，美国经济今年达不到特朗普政府提出的3%增长目标，实现目标需要等到所有税收、监管、贸易和能源政策完全到位。国内生产总值(GDP)目标“今年肯定达不到”，罗斯说。“国会在每件事情上都行动迟缓。”但他表示，在特朗普总统有利于企业的政策全部实施到位后一年，成长目标最终有可能实现。

--德国第一季度职位空缺数创历史新高--联邦劳工局IAB

周二公布的数据显示，2017年第一季度德国职位空缺数创历史新高，突破100万个，因经济扩张速度超过劳动力增速。德国联邦劳工局劳动市场与职业研究所(IAB)的调查发现，第一季度德国职位空缺数为106.4万个，同比增约7.5万个，较前季增加9,000个。

--苹果市值超过8,000亿美元，为美国公司开创先河

iPhone手机制造商苹果周二成为首支市值超越8,000亿美元的美国公司，距离其跨越7,000亿美元大关刚刚过去两年多一点。今年苹果股价上涨33%，自去年11月美国大选以来涨幅近50%。该公司在总市值21.7万亿(兆)美元的标准普尔500指数成份股中约占4%的比重。如果苹果继续维持其增长路径，则今年稍晚其市值将突破1万亿美元大关。

--“长短兼济”，方能让中国房价不再越调越涨--房地产蓝皮书

中国社会科学院周二举办的2017房地产蓝皮书发布会上，业界专家建议，应将一些有效的短期政策规范化、长效化，以更好地稳定市场预期；同时要抓紧建立房地产税、住房租赁等关键性的基础制度，不能知难就回避。蓝皮书预计，2017年房地产市场进入量价调整阶段，房地产市场分化将进一步深化和强化，但部分城市仍存在市场机会。蓝皮书预计，2017年商品住宅销售面积将出现5%~10%的负增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周二收盘小跌，盘中连续第二日创纪录新高，苹果成为第一家公司市值超过8,000亿美元的美国公司。美国企业季度业绩好于预期，以及马克龙周日在法国大选中获胜，都给投资者带来信心，但美股市值已经高于平均值。

道琼工业指数收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；标准普尔500指数收跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点。纳斯达克指数上涨17.93点，或0.29%，收在纪录高位6,120.59点，受苹果涨势扶助。

--一系列良好的公司季报和资源类股反弹，扶助欧洲股市在上日微跌后回升，收在21个月新高。泛欧STOXX 600指数收涨0.45%，法股CAC 40指数收升0.28%，部份扳回周一录得的跌幅，周日中间派候选人马克龙赢得法国总统选举。德股DAX指数收涨0.43%，创下纪录高位。英股富时100指数收升0.57%。

汇市:

--美元兑日圆攀升至近两个月高位，因法国大选结束后风险意愿改善，且投资者聚焦在美联储的货币政策和近期再度升息的可能性。纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.9%，报114.28日圆，此前触及3月中来最高水准。欧元兑日圆也上涨，攀升0.4%，至124.20日圆。

欧元兑瑞郎尾盘上升0.5%，至1.0966瑞郎。美元兑瑞郎上涨1.0%，至1.0051瑞郎。欧元跌回到1.09美元以下，下滑0.5%，从周日马克龙当选法国总统后触及的六个月高位下跌。

债市:

--美债收益率上升，指标公债收益率触及五周高位，因投资者在投资组合中为5月620亿美元新债供应，以及越来越多的企业债发行留出空间。指标10年期美债收益率升3个基点，报2.405%，低于周二稍早触及的五周高位2.416%。30年期美债收益率升逾2个基点，报3.039%。三年期收益率升至七周高位的1.560%。

--欧元区公债收益率上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。德国两年期公债收益率一度涨至负0.64%的1月底以来最高水平；指标10年期德国公债收益率日内涨1.5个基点，至0.43%，接近周一所及的六周高位。

油市:

--油价下滑，因投资人担心需求放缓、美元上涨和美国原油产量不断增加，这动摇了对石油输出国组织(OPEC)能令市场恢复平衡的信心。指标布兰特原油收低0.61美元，或1.2%，报每桶48.73美元。美国原油收低0.55美元或1.2%，报每桶45.88美元。

金属市场:

--金价跌至八周低位，因避险需求继续减弱，马克龙当选法国总统，以及美国收紧货币政策的预期提振债券收益率上升。现货金收低为每盎司1,220.90美元，盘中跌穿100日移动均线切入位，至3月15日以来最低的1,214.39美元。美国期金收跌0.9%，报1,216.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格小涨，昨日曾挫至四个月低点，因数据显示中国铜进口大跌。LME三个月期铜收高0.5%，报每吨5,512美元，昨日触及1月来最低水准。三个月期锌升0.9%，报2,612美元；现货锌较三个月期锌溢价升至2月20日来最高，显示短期供应收紧。(完)