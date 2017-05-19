《路透早报》--5月19日

2017年5月18日，美国华盛顿，美国总统特朗普对媒体发言。特朗普当日否认2016年竞选期间与俄罗斯共谋、或要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月生产者物价指数(PPI)(0600)

--欧元区3月经常帐(0800)

--台湾第一季经常帐(0820)

--香港2-4月失业率(0830)

--英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值(1000)

--加拿大4月消费者物价指数(CPI)、3月零售销售(1230)

--欧元区5月消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第23次中国-东盟高官磋商

--中国-菲律宾南海问题双边磋商机制第一次会议

--中国外长王毅将访问毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国(至23日)

--欧洲央行执委科尔参加一场主题为全球经济的会议(1200)

--欧洲央行执委普雷特在欧洲央行/欧盟执委会联合主办的金融市场一体化会议，参与主题为“如何解决仍然较低的银行业一体化？”的高层讨论；央行副总裁冈斯坦西欧以“银行业联盟与资本市场联盟：互动与协同”为题发表演说(1200)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在美国企业成长协会就美国经济与货币政策发表演讲(1315)

--欧盟外交事务理事会会议

以下为5月18日下午5:00至5月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普对要求科米停止调查、与俄罗斯共谋均予以否认

美国总统特朗普周四否认2016年竞选期间与俄罗斯共谋，或要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查。在清晨发布的推文和稍晚的记者会上，特朗普将对他进行弹劾的呼吁称之为“荒谬的”，并称他从未做过会受到刑事指控的事情。

特朗普对于任命特别检察官调查其总统大选竞选团队疑似与俄罗斯勾结一事大加抨击，称之为美国史上“最大的一次政治迫害”，会对“国家造成可怕的伤害”。

--巴西总统特梅尔拒绝下台，尽管面临司法调查

巴西总统特梅尔周四表明他不会辞职，尽管特梅尔被指在重大贪腐调查中同意贿赂潜在目击者，最高法院已决定授权对此展开调查。对现任总统的调查打压巴西金融市场重跌，因怀疑国会是否会通过特梅尔大规模的撙节计划。

特梅尔在对全国播出的五分钟简短讲话中表示，他没有做任何违法的事，他在总统任内已经在帮助巴西扭转经济停滞局面，他欢迎进行调查，以证明他的清白。

--就业数据显示闲置劳动力迅速减少，点亮美国经济前景

上周美国初请失业金人数意外下降，续请失业金人数降至28年半低位，表明就业市场闲置劳动力迅速减少。周四公布的其它数据进一步巩固逐渐转为靓丽的经济前景。这些数据显示，5月大西洋沿岸中部地区的制造业活动明显加快，因制造业者报告产品出货大增，且工人工作小时数增加。此外，衡量美国未来经济活动的指标4月再度上升。

劳工部称，5月13日止当周经季节调整的初请失业金人数减少4,000人，至23.2万人，接近1973年以来最低水平，且为连续第三周下降。5月6日止当周续请失业金人数减少2.2万人至190万人，为1988年11月以来最低。费城联储公布报告显示，5月制造业活动指数从4月的22.0跳涨至38.8，扳回前两个月的部分跌幅。

美元指数周四持平，美国长债价格温和上扬，美股也略涨，扭转周三跌势。

--美国克利夫兰联储总裁称，联储应继续加息

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四再次呼吁联储应继续加息，因美国经济已达到充分就业且通胀率接近联储2%的目标水平。她表示，“我认为联储公开市场委员会应警惕行动滞后的风险，特别是当前利率水平很低，且联储资产负债规模庞大。”梅斯特并称乐见联储今年开始削减资产负债，在制定出详细的计划后，就应坚持执行，并依靠短期利率政策来因应经济环境出现的变化。

--墨西哥央行意外升息以打压通胀

墨西哥央行周四意外升息，以控制高于目标水平的通胀，且未暗示紧缩周期结束，促使披索短暂扭转跌势。墨西哥央行管委会一致同意将指标利率提高25个基点至6.75%，为2009年3月以来最高，令多数市场参与者感到意外，他们原预期该央行会维持利率不变。

--纽约时代广场汽车冲撞人群酿1死22伤，排除恐袭可能性

美国纽约时代广场周四发生汽车冲撞事件，一名美国海军退伍军人驾车冲撞人行道上的人群，造成一名18岁女性死亡，22人受伤。纽约市长表示，并无迹象显示事件为恐怖袭击。目击者表示，他驾驶一辆酒红色本田轿车冲上人行道，疾驶超过三个街区，一路冲撞行人，最后撞上一根柱子，在曼哈顿中城的第45街与百老汇大道附近停下来。警方将驾驶员逮捕后确定其名为Richard Rojas，现年26岁，住在纽约布朗克斯(Bronx)。纽约市长白思豪在现场的记者会上表示，并无迹象显示这次事件恐怖袭击。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四反弹，受助于放松互联网监管的举措和强劲的经济数据。电信服务类股是标普500指数中百分比升幅最大的板块，上扬1.2%。美国联邦通讯委员会(FCC)投标通过共和党所提出撤销2015年“网络中立性”规定的计划。

道琼工业指数收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点；标准普尔500指数上扬8.69点，或0.37%，至2,365.72点；纳斯达克指数收高43.89点，或0.73%，至6,055.13点。

--欧洲股市收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。泛欧STOXX 600指数收跌0.5%，报389.19点，盘中最多下跌1.2%，至三周来最低。德股DAX指数收挫0.33%，英股富时100指数收跌0.89%，法股CAC指数收跌0.53%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币逆转了盘初的跌势，此前发布的美国经济数据强于预期，令市场焦点再次回到普遍预期的美联储升息上。瑞郎和日圆兑美元回吐涨幅，此前美国续请失业金人数降至28年低位，费城联储制造业指数比分析师预期高近一倍。

美元指数升0.35%。美元兑日圆升0.65%，稍早触及逾三周低位。欧元兑美元下跌0.55%，至1.1095美元。瑞郎兑美元稍早触及11月特朗普当选以来的最高，尾盘跌0.15%。

英镑兑美元下跌0.25%，报1.2931美元，分析师称可能遭遇了技术性抛盘。英镑近八个月来首次升穿了1.30美元水准。

债市:

--美国公债收益率从一个月低点反弹，因股市从昨日大跌中回升，令避险公债的需求降低。10年期公债尾盘跌5/32，收益率报2.23%。两年期/10年期公债收益率差跌至10月27日来最低的95个基点，因投资者买入长债。美国财政部周四续发10年期通膨保值债券(TIPS)，获得强劲需求，包括基金经理和海外央行的间接投标得标率达到80.3%。

--欧元区公债收益率跌至多月低位，因围绕总统特朗普未来的不确定性，提振了对避险公债的需求。德国指标10年期公债收益率最多跌6个基点，至两周低点0.32%。葡萄牙公债收益率跌至10月以来最低，法国和爱尔兰公债收益率触及1月以来最低，西班牙公债收益率为近四个月最低，意大利公债收益率为逾两个月最低。

油市:

--油价收高，因主要产油国表示，他们愿意加入延长减产行动，以减少当前持续的全球供应过剩。布兰特原油收高0.30美元，或0.5%，报每桶52.51美元；美国原油收高0.28美元，报每桶49.35美元，为4月26日以来的最高收盘价。

金属市场:

--金价下跌，因美元反弹，促使一些买家在金价录得近一年来最大单日升幅后锁定利润；但特朗普总统任期前景的不确定性，支撑金价逼近两周高位。现货金收低报每盎司1,246.55美元，盘中触及5月1日以来最高的1,265.04美元，盘中低见1,245.40美元。美国6月期金收跌0.5%，报1,252.80美元。

--伦铜下跌，因总统特朗普未来的不确定性，令外界对特朗普将能够增加基建开支的预期减弱。三个月期铜收跌0.5%，至每吨5,581美元，此前触及一周低位5,485美元。期锡上涨0.9%，至20,200美元。期铝收平在每吨1,923美元。期锌下跌1%，至2,533美元。期铅下滑1.7%，至2,073美元。(完)