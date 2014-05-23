（更正）《路透早报》--5月23日

(更正：重大数据或新闻部分第三条有关京东的报导中，“算上京东IPO”应更正为“在京东IPO之前”，今年已有七家中国企业在美国上市)

[今日看点] - 经济数据：

--台湾第一季经济成长率

--台湾4月工业生产数据

--德国第一季GDP详细报告

--德国5月IFO企业景气判断指数

--意大利3月零售销售、4月薪资指数

--意大利4月对非欧盟贸易收支

--加拿大4月消费者物价指数(CPI)

--美国4月新屋销售年率

--美国ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在记者会上讲话(0700)。

--欧洲央行管委会成员林德参与第五版“金融体系与银行联盟”的编写(0730)。

--欧洲央行执委劳滕施莱格在主题为“金融系统和银行业联盟”的会议上发表讲话(0745)。

--欧洲央行执委科尔在“国际货币政策：趋势和转折点”大会上讲话(1200)。

--德国央行理事会成员Joachim Nagel讲话(1500)。

以下为欧美市场时段(5月22日下午5:00至5月23日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国房产市场好转，就业市场坚挺

美国4月成屋销售上扬，市场房屋供给触及近两年高位，为房市带来复苏的吉兆。全美不动产协会(NAR)周四发布，4月成屋销售增加1.3%，年率达465万户，为九个月来第二个月出现上扬。尽管表现略逊于分析师预估的468万户，这仍意味着房市在2013年下半年因抵押贷款利率及房价高涨而步履踉跄后，目前正站稳脚跟。

就业市场数据显示，上周初请失业金人数增加2.8万人，达到32.6万。不过初请失业金人数四周均值仅增长1.05万人，表明该市场基本趋势仍保持强劲。此外，数据还显示，5月美国制造业扩张速度高于预期，制造业产出增长速度为2011年2月以来最快。

* 表格：美国4月成屋销售按月增长1.3%，年率为465万户--NAR

* 美国数据：5月制造业扩张速度超预期，产出增速为2011年2月以来最快

* 表格：美国上周初请失业金人数为32.6万人，预估为31.0万人

* 美国经济：美国4月领先指标上升0.4%，预期为上升0.3%

--美和旧金山联储总裁威廉姆斯称随着升息时机临近，将给出定性和定向的暗示

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对记者称，美联储收紧政策的新工具“已就绪”，已经过测试，但尚未作出正式决定；相对于历史水平，美国利率将长时间保持在低位；美联储非常谨慎地关注通胀预期。威廉姆斯指出，随着升息时机进一步临近，美联储将给出定性和定向的“暗示”。然而威廉姆斯表示，美联储不会再次以数据作为政策指引，也就是为政策设定具体的经济指标门槛。他说，美国股市在强劲企业业绩的推动下上扬，从危机期间触及的低位反弹，但美国公债的表现“更加令人困惑”。威廉姆斯称，他对于美联储在10月还是12月结束量化宽松没有偏向。

--京东首日上市大幅收高10%，市值一度突破300亿美元

中国第二大电商企业京东(JD.com)周四美国上市首日飙升近20%，因为投资者希望在中国繁荣的网上零售市场分得一杯羹。这对于备受期待的阿里巴巴上市案而言也是个不错的预兆。京东市值在盘中一度升逾300亿美元，随后股价回落，终场上涨10%报20.9美元，此前的招股价为19美元。京东首席执行官刘强东当日接受访问时表示，该公司继续留意电商领域的并购机会，并把重点放在国内市场的扩张方面。在京东IPO之前，今年已有七家中国企业在美国上市，总筹资额为12.1亿美元；2013年全年共有八家，筹资规模为8.84亿美元。

--乌克兰选举在即，13名军人在与亲俄分离分子的冲突中丧生

乌克兰表示，有13名军人在周四清晨与亲俄分离主义者的冲突中丧生。周日乌克兰总统选举在即，这一事件加深了对该国安全形势的担忧。外界认为这场选举对其脆弱的民主政治而言至关重要。乌克兰政府表示，军方挫败了分离主义份子从俄罗斯进入乌克兰的尝试，并呼吁联合国安理会召开紧急会议，讨论莫斯科在此次暴力事件中所起的作用。该政府希望周末的选举将能够稳定乌克兰的局势，但分离主义份子已誓言会阻止在其控制的东部城镇进行投票。美国和欧盟表示，如果俄罗斯试图破坏选举，将对其实施全面制裁。

--企业业绩：

* 惠普周四公布季度营收下滑1%，不及预期，该公司力求在保护利润率的情况下，紧抓不断萎缩的个人电脑市场。这是惠普连续第11个季度营收出现下滑。惠普还计划再裁减最多1.6万个工作岗位，加快推进转型方案，并缓解公司利润率承受的压力。

* 百思买公布美国季度同店销售下跌1.3%，跌幅高于预期，受累于移动电话销量降低和在线零售商的竞争。百思买截至5月3日的第一季净利为4.61亿美元，或每股1.31美元；上年同期为亏损8,100万美元，或每股0.24美元。总营收下挫3.3%至90.4亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四连续第二日收涨，小型股领涨，生物科技股攀升带动Nasdaq指数走高。

道琼工业指数收涨10.02点，或0.06%，至16,543.08点；标准普尔500指数收高4.46点，或0.24%，至1,892.49点。Nasdaq指数上扬22.805点，或0.55%，至4,154.342点。

--欧洲股市小幅收高，但意大利和西班牙股市表现不及其他欧洲市场，交易商称因投资人担心本周欧洲议会选举，令两国股市承压。

泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数微升0.1%，报1,366.29点，仍离上周触及的六年高位1,372.81点不远。英国富时100指数微跌0.01%，报6,820.56点，德股DAX指数升0.24%，报9,720.91点，法国CAC-40指数收高0.21%，报4,478.21点。

汇市:

--美元兑主要货币上涨，因美国公债收益率上升激活了美元的吸引力，而欧元受强劲的经济数据带动，从近期低点反弹。

美元指数升0.19%，报80.24。欧元兑美元跌0.2%，报1.3652美元，保持在周三触及的三个月低点1.36345美元之上。美元兑日圆升0.4%，报101.79日圆，昨日触及三个半月低点。

债市:

--美国公债价格小跌，此前美国公布的成屋销售和制造业活动数据强劲，提振了投资人信心，而高于预期的周度初请失业金人数也未能刺激避险买盘。

30年期公债价格尾盘回落6/32，收益率从周三尾盘的3.416%上扬至3.427%。指标10年期公债价格尾盘下挫4/32，收益率从周三尾盘的2.536%攀升至2.5517%。两年期公债价格大致持平，收益率报0.346%，周三尾盘报0.339%。

--欧元区评级较低公债收益率企稳，因有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期盖过了对反撙节政党将在欧盟选举中获强劲支持的忧虑。市场焦点重回欧洲央行政策前景。

西班牙10年期公债收益率上扬1个基点，报3.03%。意大利10年期公债收益率升幅相同，报3.22%。

油市:

--全球油价走低，布兰特原油期货盘中触及两个半月高位，交易商在利比亚暴力冲突以及中美两国乐观经济数据推动油价上涨后锁定获利。

布兰特原油期货结算价跌0.19美元， 报每桶110.36美元，盘中触及3月4日以来最高111.04美元。美国原油期货回落0.33美元，结算价报每桶103.74美元。

金属市场:

--金价走高，受助于美联储周三公布会议记录后的后续买盘。会议记录暗示，联储短期内不会升息。铂金系金属再度因供应忧虑上扬。

1900 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,294.44美元。美国COMEX期金结算价涨6.90美元，报每盎司1,295美元。

--期铜和期铝上扬，结束两日连跌，因最大金属消费国中国和欧元区的数据发出令人鼓舞的经济成长信号。伦敦金属交易所各类金属普涨，因美联储暗示近期不会升息。

LME三个月期铜收涨0.6%，报每吨6,875美元，逆转前一日的小跌走势。三个月期镍上扬1.4%，收报每吨19,775美元。三个月期铝收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,769美元，上扬1.6%。(完)

(整理 李爽 审校 石冠兰)

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