《路透早报》--5月30日

2016年12月1日，英国伦敦，晨曦中小鸟停在足球场的球门横杆上。 REUTERS/Dylan Martinez

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月所有家庭支出、求才求职比和失业率(29日2330)；4月零售销售(29日2350)

--法国第一季国内生产总值(GDP)修正值(0530)；5月消费者信心指数、4月消费者支出(0645)

--德国4月进口物价(0600)、5月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值(1200)

--瑞士5月KOF领先成长指标(0700)

--欧元区5月企业景气指数、消费者信心指数终值和消费者通胀预期指数(0900)

--加拿大第一季经常帐收支、4月工业产品价格(1230)

--美国4月实质个人支出、个人消费支出(PCE)物价指数(1230)；3月CaseShiller-20个城市经季调房价指数(1300)；5月消费者信心指数(1400)

--韩国6月央行制造业景气判断指数(2100)、4月工业生产和服务业产出(2300)

--英国5月GfK消费者信心指数(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)

--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)

--挪威央行总裁奥尔森在一个商业部门研讨会上发表演讲

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就经济和货币政策发表讲话(1700)

以下为5月29日下午5:00至5月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--尽管经济成长改善，但仍需欧洲央行刺激政策--总裁德拉吉

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。因投资人认为德拉吉的讲话相对鸽派，德债收益率小跌，欧元略有走软。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，如果欧元区经济保持上升势头，则该地区的薪资将会增长(尽管有所滞后)，并将提升基础通胀。

--英国首相特雷莎·梅称，6月19日启动退欧磋商不会推迟

英国首相特雷莎·梅表示，6月19日启动退欧磋商不会推迟，如果退欧协议不够好，英国准备在没有达成协议的情况下脱离欧盟。特雷莎·梅同时敦促选民在下周全国大选中给予她强力支持。最新出炉的Survation民调显示，特雷莎梅领导的保守党较对手工党的领先优势从一周前的9个百分点缩小至6个百分点。

--日本央行2016财年公债持仓利息收益下降，为五年来首见

在截至3月的财年，日本央行庞大公债持仓的利息收益出现五年来首次下降，显示央行超宽松的货币政策正在对自身财务状况产生不利影响。日本央行2016财年报表显示，3月时央行的资本充足率为8.07%，勉强达到其认为维持财务稳健至少所需的8%。这突显日本央行超宽松刺激措施的成本日渐攀升。

--西部数据或加入日资财团，竞购东芝芯片部门--消息人士

两名知情消息人士称，西部数据(WD)可能加入日本政府资金和(日本)国家公务员共济组合连合会(国公连/KKR)组成的一个财团，竞购东芝的芯片部门，不再像稍早那样要求直接拥有多数股权。这个财团中包括国家支持基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)，这被视为已经获得了政府的认可。西部数据作出让步，可能成为对东芝芯片部门激烈竞购战的转折点。据消息人士，目前不清楚政府是否愿意让出多数股权地位。财团料在芯片部门竞购中最受青睐。

[市场摘要]:

美国和英国金融市场周一均因公共假期休市。

股市:

--欧洲股市在淡静交投中小幅下跌，意大利股市表现落后，可能提早大选的传闻带来压力，打压银行股。交投迟滞，因英国和美国等主要市场因假休市。

欧元区股指下滑0.16%，意大利蓝筹股指数大跌2%至逾三周最低水准，德股DAX指数上升0.2%。法股CAC指数收低0.08%。

汇市:

--英镑是变化较大的唯一主要货币，收复了上周的部分跌幅。周末的最新民调显示，英国首相特雷莎梅料将赢得下周的选举，即便可能不会取得压倒性胜利。伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场交投清淡，英镑小幅上涨0.2%-0.3%，兑美元报1.2837美元，兑欧元报0.8707英镑。

美元受助于数据及美联储官员讲话。美元兑欧元和日圆分别持稳于1.1185美元和111.35日圆。美元指数跌至97.366。

债市:

--意大利公债收益率急升，因前意大利总理伦齐的讲话，令投资者担心可能最早在秋季举行议会选举。意大利公债收益率一度跳升10个基点，尽管随着交易日展开，收益率升幅缩小了4个基点。意大利和德国10年期公债利差走宽，利差一度急升10个基点至186个基点的两周高位。

德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至一个月低位0.31%。其他高评等的欧债收益率日内下跌1-2个基点。

油市:

--油价小幅上涨，对上周价格深跌的帮助不大，市场仍保持谨慎，因美国钻井活动增加，降低石油输出国组织(OPEC)牵头收紧供应的努力。中国，美国和英国适逢假期，交投淡静。布兰特原油收涨0.14美元，或0.2%，报每桶52.29美元。

金属市场:

--黄金保持在一个月高点附近，节假日交投清淡， 美元下跌和股市回落扶助黄金延续上日的涨势。现货金收报每盎司1,266.6美元，和周五收位1,266.66美元相比无甚变动。(完)