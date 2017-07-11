《路透早报》--7月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲NAB的6月企业现况指数与企业信心指数、澳洲5月房屋融资(0130)

--意大利5月工业生产(0800)

--全美独立企业联盟(NFIB)6月小型企业信心指数(1000)

--美国5月JOLTS职位空缺数(1400)

--美国5月趸售(批发)库存及销售(1400)

--加拿大6月房屋开工年率

--韩国6月失业率(2300)

--日本6月企业物价指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲经济暨财政事务理事会会议，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加。

--欧洲央行执委科尔在FX Contact Group会议上致开幕词(1300)。

--美联备理事布雷纳德在纽约联储举办的“央行资产负债表正常化：何谓新常态？”会议上发表讲话(1600)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个会议的问答环节(1720)。

以下为7月10日下午5:00至7月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--6月美国家庭预计支出将增加且就业前景改善

纽约联储发布的最新消费者预期报告显示，消费者预计未来数月将会增加支出，而且在强劲的就业市场中，相信他们找到工作的可能性增强，失业的可能性降低。在6月受访的1,300户家庭中，近35%认为其经济状况较一年前改善，创此项调查的四年纪录高位。不过，家庭对来年通胀的预期较5月有所回落，从5月调查时的2.6%回落至2.5%，受访者预期物价在未来三年强劲上涨2.8%。

--英国6月消费者在必需品的支出增加，非必需品采买缩手

周二公布的两组产业数据显示，上个月英国家庭在食品和其他必需品上的花费增加，但由于面临价格上扬，其对较不急迫的采购则有所缩手。该数据可能令外界更加担心消费者需求在疲弱第一季后进一步放缓，因英国去年公投决定退欧后英镑贬值的效应益发显现。Barclaycard表示，6月消费者支出较上年同期增幅从5月的2.8%放缓至2.5%，创15个月低位，因家庭用品和娱乐支出放缓。英国零售业联盟(BRC)表示，6月零售支出较上年同期增长2.0%，高于5月的增长0.2%，亦高于过去六个月的均值1.4%。

--美国5月消费者信贷增加184.1亿美元，预估为增加126亿美元

美联储周一公布，美国5 月消费者信贷增加184.1亿美元，预估为增加126亿美元，4月修正为增长1 29.3亿美元，前值为增加82亿美元。

--卡塔尔称，对中国等亚洲四国LNG出口未受海湾国家抵制影响

卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周一发表声明称，该国对日本、印度、韩国和中国的液化天然气(LNG)出口未受四个阿拉伯国家抵制的影响。声明称，卡塔尔将继续“遵守与所有合作伙伴签署的协议，并决心维持现状，尽管面临不合法且不公正的封锁。”该声明指的是LNG出口。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收涨，科技股领涨，因在业绩期前，投资者持乐观态度。道琼工业指数收跌5.82点，或0.03%，至21,408.52点；标准普尔500指数收高2.25点，或0.09%，至2,427.43点；纳斯达克指数收涨23.31点，或0.38%，至6,176.39点。

--欧洲股市收涨，金融股和基本资源股上涨提供支持，在公司并购消息繁多之际，一些券商发布的评论也驱动个别公司股价变动。泛欧STOXX 600指数收高0.4%，和欧元区股市及绩优股STOXX 50指数的升幅相若。

英股富时指数收涨0.26%，德股DAX指数收高0.46%，法股CAC-40指数上升0.4%。

汇市:

--美元兑日圆上涨，因日本央行上周提出不限量地购买公债，吸引投资者聚焦于截然相反的美联储和日本央行货币政策前景。美元兑日圆升0.15%，报114.05日圆，稍早触及两个月高位114.29日圆。美元指数升0.04%，报96.049。在美联储主席叶伦周三做半年度货币政策国会听证，以及周五发布消费者通胀数据前，交易员对大举增加头寸保持谨慎。加元兑美元小幅下跌，投资者等待加拿大央行周三就利率做出决定。[FRX/CN]

债市:

--美债收益率下跌，与欧洲债市走势一致，因上周五美国发布强劲就业报告后收益率大幅上涨，促使投资者整固头寸。尾盘，指标10年期美债收益率跌至2.373%，上周五为2.393%。美国30年期公债收益率跌至2.927%，上周五为2.935%。美国两年期公债收益率跌至1.387%，上周五为1.407%。

--欧元区公债收益率从多月高位回落，因在过去两周惨遭投资者抛售后，再次受到青睐。德国10年期公债录得近四周以来的最大单日跌幅，下跌3个基点至0.54%。其它欧元区公债收益率下跌2-6个基点。

油市:

--油价微幅上涨，但美国钻探活动扩张和利比亚及尼日利亚减产的不确定性，令未来供应前景不明朗。美国原油期货收高0.17美元或0.4%，报每桶44.40美元。布兰特原油期货上升0.17美元或0.36%，报每桶46.88美元。

金属市场:

--金价在震荡交易中从3月中以来的最低位上涨，此前一度逼近技术支撑位。现货金微升至1,213.95美元，盘中触及3月15日以来最低的1,204.45美元。美国8月现货期金收高3.50美元，或0.29%，报每盎司1,213.20美元。

--铜价跌至两周最低，因库存增加表明供应状况健康，盖过了智利矿场可能罢工的忧虑带来的影响。主要消费国中国经济增长失去动能，通胀数据迟滞，也给金属市场带来压力。伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.1%，报每吨5,824美元。锌价收跌0.5%，报2,780.50美元。铝价下跌1.7%，报1,897美元，为4月27日以来最大单日百分比跌幅。LME锡价收高1.6%，报19,880美元。铅价升1.1%，报2,320美元，镍价升1%，报9,010美元。(完)