《路透早报》--7月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局新闻会，公布二季度GDP及6月工业、消费和投资数据(0200)

--欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--美国纽约联储7月制造业指数(1230)

--新西兰第二季CPI(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟外交事务理事会会议。

--巴勒斯坦国总统阿巴斯对中国进行国事访问，至20日。中国国家主席习近平、国务院总理李克强、委员长张德江分别同阿巴斯会谈会见。

--突尼斯外长朱海纳维对中国进行正式访问，至21日。

以下为7月14日下午5:00至7月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国设立国务院金融稳定发展委员会，坚定执行稳健货币政策

中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短板，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。中央电视台周六引述他并强调，除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系；要把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作。

国务院总理李克强在会议上指出，要创新金融调控思路和方式，继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，不断改善对实体经济的金融服务。积极发展普惠金融，着力解决融资难融资贵问题。

--美国6月消费者物价持平，零售销售再次下滑

美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年第三次升息的可能性。

美国劳工部称，6月消费者物价指数持平，因汽油和手机服务成本进一步下降。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹。在截至6月的12个月里，CPI增长了1.6%，为2016年10月以来的最小增幅，5月增幅为1.9%。商务部发布的另外一份报告显示，6月零售销售下滑0.2%，同比增长2.8%。周五发布的其它数据显示，6月工业生产增速加快，因矿业和制造业产出增长。

根据CME Group的FedWatch工具，金融市场消化的12月升息25个基点的机率为47%，低于数据发布前的55%。

--达拉斯联储总裁希望最早9月缩表，等看到更多进展后再升息

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗称，美联储可能“早在9月”开始缩减4.5万亿的资产负债表。柯普朗称他希望以循序渐进和可以预测的方式缩表能降低金融市场的波动。与此同时柯普朗重申，尽管美国接近充分就业，但通胀低迷，他想在看到更多进展后再升息。

芝加哥联储总裁埃文斯则称，美国实体经济表现良好，通胀仍在2%之下，要及时达到2%的通胀目标，有必要缓慢撤走宽松政策。

--独家新闻：欧洲央行不愿贸然给量化宽松设定结束时间

三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。消息人士表示，不说净资产购买额何时降至零水准，欧洲央行希望借此强调其刺激计划没有预设路径，任何调整将取决于经济数据，尤其是薪资数据。欧洲央行决策人士将在7月20日举行政策会议。

--利率升高助美国大银行季报获利超预期，然投资者不买账

期盼多时之后，美国银行业者终于开始见到利率升高带来的一些好处。周五有四家大型银行公布的季度获利高于分析师预估，归功于贷款价格升高的同时，对存款的付出并未增加太多。但摩根大通、富国银行、花旗集团和PNC Financial Services Group的股价午后下跌，终场收低。分析师称，投资者指望看到更好的业绩，和听到银行高管对银行前景有更好的看法。

相关报导：

* 资产规模居美国银行业之冠的摩根大通公布季度获利增加13.4%，因利率上升的利得、以及贷款增长抵销了债券交易下滑的拖累。摩根大通4-6月的第二季净利增长至70.3亿美元，上年同期为62.0亿；每股盈余(EPS)则是从1.55美元增至1.82美元。

* 资产规模居美国银行业第三大的富国银行公布第二季获利增加4.5%，受助于贷款增长及利率上扬。

* 花旗集团公布季度获利下滑3.2%，因费用增加，且交易营收因失去上年同期英国退欧公投的推升效应而下滑。

--中国联通称集团混改方案获发改委批准，股票将继续停牌

中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司周六公告，控股股东联通集团上报的混合所有制改革试点方案，近日获得国家发改委批复。但因涉及事项较多，细节认可需要时间长，公司股票将自下周一(17日)起继续停牌一个月。公告表示，因涉及混合所有制改革相关的重大事项，本次非公开发行具体实施方案，包括投资者名单、定价、投资金额、所占股比等，仍需按照要求上报相关部委认可后方可实施。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周五均创下纪录最高收位，此前公布的经济数据疲弱，降低了对美国今年再次加息的预期。道琼工业指数收升84.65点，或0.39%，至21,637.74点；标准普尔500指数涨11.44点，或0.47%，至2,459.27点；纳斯达克指数升38.03点，或0.61%，至6,312.47点。本周，道琼工业指数升1.1%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数上升2.6%。中小盘Russell 2000指数周五也触及纪录最高收位。

--欧洲股市小涨，本周录得逾两个月来的最佳周度表现，因有迹象显示，全球主要央行可能不会像有些人担心的那样很快收紧货币政策，投资者蜂拥返回股市。泛欧STOXX 600指数微升0.1%，欧元区蓝筹股收跌0.05%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，此前公布的美国6月消费者物价和零售销售数据弱于预期，令人质疑美国经济成长力道和美联储会否在今年再次升息。美元指数下跌0.6%，报95.152，稍早降至去年9月来最低95.132。美元兑日圆跌0.65%，报112.53日圆，此前触及近两周低位112.28。欧元兑美元升0.62%，至1.1466美元，英镑上涨1.18%，至1.3088美元，此前触及去年9月来最高1.3093美元。

债市:

--美国公债收益率跌至数周低位，因6月美国通胀温和，且零售销售意外下滑，令今年稍后再度升息的预期降温。尾盘，美国10年期公债收益率跌至2.324%，周四尾盘为2.348%，稍早跌至6月30日以来最低2.279%。美国两年期公债收益率跌至1.355%，周四为1.367%，盘中触及三周低位1.323%。周五数据公布后，短债与长债收益率差收窄，两年期与10年期公债收益率差报96.70个基点，为逾一周最窄。

--欧元区公债收益率(殖利率)下降，因美联储高官暗示应对升息保持耐心，且美国通胀数据温和。指标德国10年期公债收益率一度跌达4个基点至0.49%，之后缩减跌幅，尾盘报约0.52%，脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。其他欧元区公债收益率也都下跌1-3个基点。

油市:

--油价上涨1%，受助于美国石油库存下降，美国原油生产略有放缓，以及中国需求增加的迹象，但市场走势震荡，因全球供应仍然充裕。布兰特原油期货收涨0.49美元，或1.01%，报每桶48.91美元。美国原油期收高0.46美元，或1%，报每桶46.54美元。布兰特原油期货本周周线有望上涨超过4.7%，美国原油期货上涨逾5.2%。

金属市场:

--金价攀升1.4%，至近两周以来最高水平，此前发布的数据直指美国通胀疲弱，确认了对今年联储再次升息的质疑。现货金收报每盎司1,228.58美元，盘中高见1,232.76美元。本周势将上涨1.3%，为5月中以来的最大周度升幅。美国8月期金收高10.20美元，或0.84%，报每盎司1,227.50美元。该合约本周升1.5%，为六周来的首周上涨。

--期铝在上日录得近三个月最大单日升幅后周五持稳，因投资者重新评估对最大生产国中国削减产能的担忧。伦敦金属交易所三个月期铝收涨0.2%，报1,927美元。期铜收高0.9%，报5,926美元，因中国经济数据令人鼓舞，以及美国消费者物价和零售销售数据降低了今年美国再加息的机率。(完)