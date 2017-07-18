《路透早报》--7月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--澳洲6月新车销售(0130)

--新西兰6月外资持有该国公债比例(0300)

--英国6月消费者物价指数、生产者物价指数(0830)

--德国7月ZEW经济景气判断指数(0900)

--美国6月进出口物价(1230)

--全美住宅建筑商协会7月房屋市场指数(1400)

--美国5月整体资本净流动(2000)

--韩国6月生产者物价指数(2100)

--日本路透短观7月制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)

--澳洲央行将公布7月货币政策会议记录(0130)

--欧盟一般事务理事会会议

--瑞典央行公布7月政策会议纪录(0730)

--南非央行开始三日货币政策会议(至7月20日)

以下为7月17日下午5:00至7月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国概述北美自由贸易协定谈判策略，防止汇率操控亦纳入其中

美国周一对修订1994年北美自由贸易协定(NAFTA)这一艰难谈判的策略进行了概述，而且首次在一项美国贸易协议中称，将设法阻止贸易伙伴国操纵汇率。美国贸易代表莱特希泽在这份发给议员的文件中称，特朗普政府计划促使美国商品更好地进入加拿大和墨西哥市场，从而削减美国贸易逆差。本次贸易谈判预计在下月进行。这份备受期待的文件主张，任何国家都不应通过操纵汇率来获得不公平的竞争优势。美国贸易代表办公室称，将寻求强化NAFTA原产地规则，以确保该协议不会惠及协议以外的其他国家，并“激励”对美国商品的采购。

--退欧谈判全面开启，英国政府内部对分手条款仍存分歧

英国脱欧事务大臣戴维斯启动第一轮全面磋商时，承诺将“认真开始相关工作”，但在英国公投决定脱离欧盟一年后，政府内部却似乎在分手条款方面出现争吵。

伦敦媒体充斥着退欧与留欧阵营内斗的报导，退欧公投期间特雷莎梅所在的保守党就曾出现这种局面。特雷莎梅的发言人称，首相将告知大臣们不要透露内阁讨论的内容。

--习近平：合理安排金融业对外开放顺序，同时监管能力必须跟得上

中国国家主席习近平周一主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。中国中央人民广播电台援引习近平在会议上的讲话并称，要在稳定出口市场的同时主动扩大进口，研究降低有些消费品的关税；要有序推进资本项目开放，稳步推动人民币国际化，继续完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--欧元区6月整体通胀放缓，但核心通胀率上升

欧盟统计局表示，欧元区6月整体通胀放缓，但扣除未加工食品与能源的核心通胀上升，证实了此前的初步估计。欧元区6月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.3%，符合市场预期，但涨幅不及5月的1.4%和4月的1.9%。

--新西兰第二季通胀数据疲软，打压升息预期

新西兰统计局公布数据显示，第二季消费者物价指数较前季持平。路透调查预估为上升0.2%。[nL3S1K85M0]数据公布后，新西兰元兑美元跌逾0.005美元，因通胀数据低于预期打压了该国央行未来几个月可能升息的看法。

--公司业绩：

* 流媒体视频公司NETFLIX公布第二季美国和国际订户增幅多于预期。盘后交易中大涨10.5%。

* 贝莱德第二季获利增长8.6%，得益于费用收入增长

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一几无变动，交投清淡，公用事业和消费类股上涨抵消了医疗保健股下跌的影响，企业公布的业绩消息左右股价。道琼工业指数收低8.02点，或0.04%，至21,629.72点；标准普尔500指数小跌0.13点，或0.01%，至2,459.14点；纳斯达克指数上升1.97点，或0.03%，至6,314.43点。

--欧洲股市在清淡交投中回吐早盘涨幅，区内大型企业和美国公司将在未来几周公布业绩。泛欧STOXX 600指数基本收平盘，此前触及三周高位，绩优股指数由升转跌，下滑0.3%。英股100富时指数收高0.35%，德股DAX指数收低0.35%，法股CAC-40指数.FCHI下跌0.1%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及10个月最低水准，澳元触及逾两年高位，因中国经济数据强劲，且市场怀疑美联储会否在今年再次升息。

澳元兑美元飙升至逾两年高位0.7840美元，尾盘下滑0.3%至0.7801美元。美元指数触及去年9月来最低95.018。欧元兑美元升0.1%，至1.1479美元，盘中高见1.1487。美元兑日圆微幅上涨，报112.61日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，在窄幅区间内交投，投资人关注下周美联储货币政策会议。上一交易日因美国公布的通胀和零售销售数据疲弱，公债收益率下挫。

长短债收益率差缩窄，五年期/30年期公债收益率差收窄至104个基点。尾盘，美国10年期公债收益率跌至2.310%。30年期公债收益率报2.896%。两年期公债收益率小涨至1.359%。

--欧元区公债收益率下跌，因欧元区6月通胀温和，提振对本周欧洲央行政策会议将采取谨慎立场的预期。欧元区公债收益率全面下跌2-7个基点，由二线公债收益率领跌。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.51%，脱离一周前触及的18个月高位0.58%。

油市:

--油价下跌约1%，投资者继续等待有明确的迹象证明石油输出国组织(OPEC)消耗过剩库存的努力正在起效。不过，一些产油国产量增幅放缓，令跌幅受限。

布兰特原油期货下跌0.49美元，或1%，报每桶48.42美元；美国原油期货收跌0.52美元，或1.1%，报每桶46.02美元。稍早价格触及7月5日以来最高。

金属市场:

--金价攀升，且可能进一步走高，因数据直指美国通胀疲弱，损及美国升息前景，拖累美元急挫至数月低位。现货金收报每盎司1,233.90美元。美国8月期金收高0.5%，报每盎司1,233.70美元。现货银上扬1.2%，报每盎司16.13美元，盘中触及近两周最高16.19美元。

--伦铜触及四个半月高位，因最大金属消费国中国经济数据优于预期，且美元疲弱扶助巩固了对需求强劲的预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%至每吨5,996美元，稍早触及3月2日以来高位6,022.5美元。三个月期铝下滑0.4%，报1,919美元。(完)