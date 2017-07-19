《路透早报》--7月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--美国MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国6月建筑许可年率(1230)

--加拿大5月制造业销售(1230)

--日本6月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，中国国务院副总理汪洋与美国财长努钦、商务部长罗斯将共同主持对话。

--日本央行召开货币政策会议(至7月20日)

--印尼央行理事会会议(至7月20日)

--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath发表讲话(0530)

--斯洛文尼亚财长与欧盟竞争事务执委维斯塔格会面

以下为7月18日下午5:00至7月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国共和党废除奥巴马医保的努力在参议院失败

美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，沉重打击了总统特朗普以及共和党七年来一直想要推翻该法案的努力。共和党控制的参议院的混乱状态搅动了金融市场，因面对分裂的国会，特朗普的其他国内政策能否顺利优先落实笼罩疑云，比如税改计划。特朗普称，他对这一结果感到失望。美元兑欧元和瑞郎闻声触及逾一年最低，美元指数则逾跌至10个月低点。美国现货公债收益率亦下滑。

--美国6月进口物价下降，但基础通胀趋于稳定

美国6月进口物价连续第二个月下降，因汽油产品成本继续下跌，暗示近期通胀可能仍然比较温和。不过鉴于最近美元疲软，进口物价压力可能上升。今年美元兑主要贸易伙伴国货币下跌了6.1%。劳工部周二称，进口物价6月较前月下降0.2%，5月为下降0.1%。截至6月的12个月，进口物价上升1.5%。这是去年11月以来的最小增幅。

--7月日本企业信心持稳于高水平，因经济复苏

路透短观调查周三显示，日本7月制造业及服务业者信心持稳于高水平，凸显了央行对经济的乐观看法。造业者信心站在10年高点，服务业者信心维持于两年高位，提供信心增强的进一步证据。未来三个月信心可能基本持稳。在6月30日-7月13日对549家大中型企业的调查中，制造业景气指数为26，与4月和6月的数字一致，也是2007年8月以来最高位。该指数预计到10月将升至28。

--日本政府称基本预算盈余目标达成无望，债务/GDP比率料下滑

日本政府称，即便根据其最为乐观的预期，预计也达不成到2020财年实现基本预算盈余的目标，因税收收入增长稍逊于预期。最新预期已经过政府最高顾问小组批准。预期还显示，随着经济增长的加速，债务占名义国内生产总值(GDP)比率的降速料将快于之前预期。根据日本内阁府发布的预期，到2020财年，日本基本预算赤字共计8.2万亿日圆(723.7亿美元)，与GDP之比为1.3%。内阁府去年表示，2020财年基本赤字将为8.3万亿日圆，相当于GDP的1.4%。

--公司业绩：

* 高盛第二季债券交易营收锐减四成，高层苦思应对办法

* 美国银行季度获利高于预期，因利率上升提振营收

* IBM季度营收不及预期，股价盘后下跌2%

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘涨跌互见，Netflix大涨提振纳斯达克指数创新高，但高盛下挫打压道指，投资人聚焦上市公司业绩表现。纳斯达克指数连升第八日，为2015年2月十连涨后最长升势。道琼工业指数收低54.99点，或0.25%，至21,574.73点；标准普尔500指数微升1.47点，或0.06%，至2,460.61点；纳斯达克指数上升29.87点，或0.47%，至6,344.31点。

--欧洲股市下挫，此前爱立信和汉莎航空业绩消息令人失望，而主要央行收紧货币政策的预期降温，拖累金融股大跌。泛欧STOXX 600指数下挫逾1%，结束四日连升。英股100富时指数收低0.19%，德股DAX指数收低1.25%，法股CAC-40指数下跌1.09%。

汇市:

--美元兑欧元和瑞郎触及逾一年最低，美元指数则逾跌至10个月低点，因对美国总统特朗普政策计划的信心降低，且对海外央行的鹰派立场不安。欧元兑美元触及去年5月初来最高的1.1583美元，分析师指出，作空欧元的交易商被迫空头回补。美元指数触及去年9月初来最低的94.476。美元兑瑞郎跌至去年6月底来最低的0.9525瑞郎，而美元兑日圆也跌至三周低点111.69日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，因医保议案在参议院受挫，使投资者越发谨慎，另外，经济数据疲弱，使美联储未来升息步伐更加不确定。五年期，七年期和10年期公债收益率跌至三周低位，30年公债收益率下滑至两周最低。纽约尾盘，10年期美债收益率跌至2.266%，稍早触及三周低位2.259%。30年期美债收益率从周一的2.893%跌至2.854%，稍早触及两周低位2.849%。

--欧洲指标公债收益率小跌，尾随美债收益率走势，美国医改法案第二度在参议院遇挫，显示美国总统特朗普的支出计划欲获得通过，将面临巨大困难。德国10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.55%。英国通胀数据弱于预期，引发英债收益率大跌，加重了欧元区公债收益率的下行压力。西班牙10年期公债收益率下跌最多7个基点，和可比德债收益率差收窄至9月来最低水准。

油市:

--油价小升，因沙特出口下降，需求稳固令被认为是供应过剩的市场状况得到部分缓解，但厄瓜多尔决定选择退出减产协议，令石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力变得复杂化。指标布兰特原油收高0.42美元，报每桶48.84美元，美国原油收高0.38美元，报每桶46.40美元。

金属市场:

--金价触及逾两周高位，受到实货市场需求增强的预期支撑，且美元受美国近期升息预期减弱拖累下跌。现货金收报每盎司1,241.96美元，盘中高见6月30日以来最高的1,244.30美元。美国期金收高0.7%，报1,241.90美元。

--期锌回落，因获利了结和生产商卖盘，但期铜和其他基本金属上涨，因担忧供应短缺。金属价格在日内稍早承压，因中国房价数据直指该国最主要房地产市场大幅降温。建筑业是工业金属的一个关键市场。LME期铜收高0.2%，报每吨6,007美元。LME期铝收高0.6%，报每吨1,931美元。(完)