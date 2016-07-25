《路透早报》--7月25日

图为出席G20财长和央行行长会议的官员合影。 REUTERS/NG HAN GUAN/POOL

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月贸易收支(7月24-25日2350)

--德国7月Ifo企业景气判断指数(0800)

--台湾6月M2年增率(0820)

--英国7月CBI总工业订单差值(1000)

--美国7月达拉斯联储制造业活动指数(1430)

--新西兰6月贸易收支(2245)

--韩国第二季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--新加坡金管局发布年度报告(0230)

重要企业财报

--德州仪器、金佰利(Kimberly-Clark)等

以下为7月22日下午5:00至7月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G20誓言加强经济增长的包容性，但取得效果将需要时间

面对英国公投退欧和美国总统竞选背后所反映出的反贸易与经济民族主义动向，20国集团(G20)财经官员加强承诺，决心实现“包容性”增长的目标。但G20的一些官员与分析师认为，这将是一个长期任务。会议公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。公报并称，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，将就外汇市场密切讨论沟通，避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率，并反对各种形式的保护主义；各国将减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

--慕尼黑18岁枪手开杀戒枪杀九人，应与IS无关

警方周六表示，周五晚间在慕尼黑一间购物中心附近枪杀九人的德国伊朗裔18岁青少年，是一名沉迷大屠杀研究的疯狂孤独枪手，并非受到伊斯兰国(IS)的启发。受害者中有七人是青少年，并有27人受伤。这次事件是八天内发生在西欧的第三起以平民百姓为目标的暴力行为，也是德国南部发生的第二起。该事件令欧元兑美元跌幅扩大，刺激美国长债买盘增加。

* Nuernberger Nachrichten报纸周日晚间报导，德国纽伦堡附近Ansbach一餐馆发生爆炸，造成一人死亡，数人受伤。报导称爆炸原因不明。Ansbach警方发言人证实上述报导，但未提供更具体的信息。德国NTV电视台报导，官方怀疑此次爆炸是由气体泄漏导致。但据新闻网站Nordbayern.de，Ansbach市长向记者称，爆炸系由爆炸装置引发。

* 阿富汗什叶派少数民族哈扎拉族周六在首都喀布尔举行示威游行时，发生两起爆炸，造成至少80死逾230伤；伊斯兰国(IS)已宣称此次自杀袭击系其所为。

--欧洲央行管委诺沃特尼称，将在第四季向市场提供未来量化宽松走向讯号

欧洲央行管委诺沃特尼称，对于量化宽松是否会逐渐淡出目前仍持开放态度，将在第四季提供市场未来走向的讯号。他预期英国退欧对欧元区生产总值(GDP)的影响，将小于国际货币基金会(IMF)预估。

欧洲央行发布的专业预测机构调查显示，欧元区经济成长速度可能要低于先前的预期，主要归因于英国公投退出欧盟的影响。欧洲央行对51家预测机构的季度调查显示，预计欧元区明年经济成长1.4%，低于之前预期的1.6%，同时将2018年增幅预估由1.7%下调至1.6%。对2016年国内生产总值(GDP)的预估仍维持在1.5%不变。

--中国对原产日韩和欧盟的进口取向电工钢征收反倾销税--商务部

中国商务部周六发布终裁公告，裁定原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢产品存在倾销，决定自2016年7月23日起，对原产于上述国家和地区的进口取向电工钢产品征收反倾销税，税率为37.3%-46.3%，实施期限为五年。

--周五公布其他的重要经数据包括：

* 美国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.9，为2015年10月以来最高，6月终值为51.3，路透调查分析师预估为51.6。

* 加拿大5月零售销售较上月上升0.2%，至442.8亿加元，主要受食品、饮料及汽油价格上涨推动。

* 加拿大6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.5%。6月核心CPI较前月持平，较上年同期上涨2.1%。

--重要企业财报：

* 美国通用电气(GE)公布季度获利好于预期，因电力业务营收上扬。

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔(Honeywell)公布季度获利成长7.4%，受助于自动化与控制解决方案业务的强劲表现。

* 惠而浦(Whirlpool)公布净利优于预期，因营收成长及删减成本的行动抵销北美不利的外汇条件。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘上扬，连续第四周录得周线上涨，受助于电信巨头美国电话电报公司(AT&T)和威瑞森通讯股价上涨。道琼工业指数收高53.62点，或0.29%，至18,570.85点；标准普尔500指数收升9.86点，或0.46%，至2,175.03点；纳斯达克指数收涨26.26点，或0.52%，至5,100.16点。

--欧洲股市下滑，受压于西班牙银行Banco de Sabadell下跌，但沃达丰在发布最新业绩后上涨。泛欧STOXX 600指数下跌0.1%，FTSEurofirst 300指数收盘持平。英股富时100指数收高0.46%，法股CAC 40指数收高0.11%，德国DAX指数收挫0.09%。

汇市:

--美元指数升至逾四个月高位，因利好的美国经济数据和疲弱的海外数据，促使投资者重新评估美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的可能性，而预计其它央行将下调利率或增加刺激措施。美元指数连续第五周周线上扬。美元指数周五升0.5%，触及3月10日以来最高的97.487。欧元兑美元跌至英国6月23日公投第二日以来低点，在慕尼黑发生枪击事件导致多人死亡后跌幅扩大，尾盘下跌0.6%，报1.0962美元。英镑兑美元下跌1%，至1.3099美元。美元兑日圆也上涨，重回106日圆之上，纽约尾盘报106.16日圆，升0.35%。

债市:

--美国长期公债收益率下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。指标10年期公债价格跌1/32，收益率报1.568%，高于周四尾盘的1.565%。该收益率周四触及6月24日来最高的1.628%。美国30年期公债价格升12/32，收益率报2.283%，周四尾盘报2.301%。美国两年期公债价格跌1/32，收益率报0.706%，周四尾盘报0.69%。

--投资人转投欧元区较长期债券，预期面临可买债券稀缺的欧洲央行，将把购债计划聚焦于收益较高的公债。30年期德国公债收益率下跌3个基点至0.50%，两年期德债收益率日内上涨1个基点至负0.61%。

油市:

--油价收低，本周下跌4%，因美国活跃钻机数连续第四周上升，对全球原油供应过剩担忧加重。布兰特原油收低0.51美元，或1.1%，报每桶45.69美元，此前跌至5月11日来最低45.17美元。本周布兰特原油下降4%。美国原油收低0.56美元，或1.3%，报每桶44.19美元，本周下挫3.8%。

金属市场:

--金价走低，是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量在金市角力结果。现货金收报1,322.01美元。美国8月期金收跌0.6%，报每盎司1,323.4美元。

--伦敦金属交易所(LME)工业金属价格受到美元走强打压，期镍还因部分投资人在近期镍价大涨后获利了结而承压。指标三个月期镍收挫3.2%，报10,420美元，周四大涨1.7%，触及10个月高位10,900美元。

三个月期铜收低1.1%，报4,920美元，本周升至7月15日来最高的5,000美元。三个月期铝逆势收高0.7%，报1,611美元，因在铝价从上周五触及的一年高位1,703美元回落后，消费者逢低买入。(完)