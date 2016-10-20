《路透早报》--10月20日

图为美联储总部。美联储发布的褐皮书指出，9月和10月初，美国经济呈现一些薪资压力上升的迹象，但整体增幅仍然温和。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲9月就业报告(0030)

--中国第三季度主要行业增加值初步核算报告(0130)

--瑞士9月贸易收支(0600)

--德国9月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾9月外销订单(0800)

--欧元区8月经常帐(0800)

--香港9月消费者物价指数(CPI)(0830)

--英国9月零售销售(0830)

--美国一周请领失业金报告(1230)

--美国10月费城联储制造业指数(1230)

--美国9月成屋销售数据、9月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第八届中国对外投资合作洽谈会(至21日)。举行期间将同时举办首届国际产能合作论坛。

--中国工业和信息化部总工程师张峰等举行新闻发布会，介绍2016年三季度工业通信业发展情况。

--中国海关总署副署长孙毅彪举行新闻发布会，介绍促进加工贸易创新发展和海关特殊监管区域整合优化情况。

--上海合作组织经济论坛，商务部、上合组织相关领导出席。

--印尼央行利率决议(0700)。

--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就银行业监管面临的挑战发表演说(0705)。

--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决议并召开记者会(1145)。欧洲央行总裁德拉吉在利率决议宣布后举行记者会(1230)。

--欧洲理事会会议。

--纽约联邦储备银行总裁杜德利在“金融服务产业文化与行为改革”会议中致欢迎词(1230)。杜德利主持活动的一场小组讨论会(1300)，并致闭幕词(2045)。英国央行副总裁夏菲克参加小组讨论(1200)。

重要企业财报：

--纽约梅隆银行、美国航空、威瑞森通讯、微软、斯伦贝谢

以下为10月19日下午5:00至10月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储褐皮书称美国经济温和或适度增长，更多行业出现薪资压力

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，9月和10月初，美国经济呈现一些薪资压力上升的迹象，但整体增幅仍然温和，进一步显示，美联储决策者在考虑加息时，所面临经济前景仍不明朗。褐皮书称，多数联储地区报告经济以温和或适度的步伐扩张，消费者支出喜忧参半。褐皮书称，尽管多数地区就业市场供应收紧，但总体物价上涨温和。不过，费城、圣路易斯和旧金山联储表示，所在地区出现薪资压力，因劳动力供应短缺。

此外，美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，多年来一直低于美联储2%目标的美国通胀水平，现在“可能正在上升”，他还称取消一部分货币放松政策将是适当的。柯普朗在沃斯堡商会市长国际午餐会上称，他预计今年美国国内生产总值(GDP)增长率将为1.75%左右，虽低于历史标准水平，但足以推动降低失业率、并减少劳动力市场的闲置情况。

--WTO支持中国诉美反倾销规则的主要诉讼请求

世界贸易组织(WTO)专家组裁定支持中国诉美国反倾销措施的主要诉讼请求。中国商务部对此裁决表示欢迎，称专家组支持了中方主要诉讼请求，认定美对华发起的反倾销措施在目标倾销（针对特定类型产品倾销认定和倾销幅度计算）、分别税率（歧视性的拒绝给予中国出口企业分别税率）等做法上违反世贸规则，裁定美方13项反倾销措施违反世贸规则。世贸组织同时也驳回了中国的部分诉讼请求，中美任何一方均可在裁决作出后的60天内进行上诉。美国贸易代表办公室发言人称，美方对裁决感到失望，将仔细审视相关报告并考虑下一步行动。

--沙特发售175亿美元债券，创新兴市场迄今最大发债规模

沙特阿拉伯周三进行了迄今以来规模最大的新兴市场公债发售，在其首次国际债券发行中发售了175亿美元债券，吸引到的认购规模几乎是发债额的四倍。这么巨大的需求量超过了很多市场参与者的预期。需求旺盛，部分缘于全球利率超低，而且在全球范围内不容易找到高收益资产。但这也是沙特在说服投资者方面取得的成功，它让投资者相信，其能够应对低油价时代，而且最终会降低对原油的依赖。

--巴西央行下调指标利率25个基点，以支持经济复苏

巴西央行将指标利率Selic下调25个基点至14%，为四年来首次，开启货币宽松周期，以帮助经济走出史上最严重的衰退。央行货币政策委员会暗示，将开启“温和且渐进的”宽松周期。但央行在决策后的声明中称，若未来通胀加速下降，且国会推动批准撙节举措，可能会选择更大幅度的降息。一些分析师表示，在政策宽松周期，Selic利率可能最早在2017年末就降至10%以下。

--美国9月独栋型房屋开工劲增，建筑许可也上扬

美国9月独栋房屋开工大增，不过公寓型房屋开工减少把整体房屋建筑活动推低至18个月低点。美国失业率低、薪资缓慢增长以及抵押贷款利率较低，正在支撑房屋需求。独栋房屋开工亦受到可供销售的成屋长期短缺的提振。但商务部公布的报告也显示上月建筑许可跳增，预示整体住宅建设活动或将在第四季再度呈现上升。

* 美国9月房屋开工下降9.0%，年率为104.7万户

--加拿大央行维持利率不变，但下调经济增长预估

加拿大央行一如预期维持0.5%的隔夜利率不变，但下调经济增长预估，称原因是楼市活动短期内可能放缓，且出口前景转弱。但央行指出，财政刺激举措、宽松货币政策和美国经济增强应该在未来数月对经济有所帮助。

加拿大央行总裁波洛兹在会后声明中称，央行考虑了放宽货币政策，但全球不确定性抑制了其采取行动。这番论调明显改变的言论令金融市场措手不及，因为金融市场原本没有预期到立场转为温和。波洛兹后来对参议院一委员会表示，央行刺激经济的传统工具所剩无几，但可以采用非传统举措，比如前瞻性指引、资产购买、量化宽松和负利率等。央行的言论巩固了对其短期内不会加息、甚至可能降息的看法。

--主要企业财报：

摩根士丹利季度获利跳增61.7%，因英国意外公投退欧、以及市场对全球各国货币政策感到不安，推动债券交易业务飙升。截至9月30日的季度，摩根士丹利归属于股东的获利从9.39亿美元增长至15.2亿美元，每股收益从0.48美元上升到0.81美元。经调整的固定收益证券和大宗商品的销售和交易营收增长逾一倍，达到15亿美元，这提振总营收增长14.7%至89.1亿美元。

EBAY会计年度第三季营收为22亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为21.9亿美元。持续经营业务非GAAP和GAAP每股盈利分别为0.45美元和0.36美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为0.44美元。其股价在盘后交易中急跌7%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日上涨，因油价攀升推高能源股，摩根士丹利业绩给金融类股带来提振。能源股上升1.4%，为七个交易日来最大单日涨幅。

道琼工业指数收高40.68点，或0.22%，至18,202.62点；标准普尔500指数收升4.69点，或0.22%，至2,144.29点；纳斯达克指数收涨2.576点，或0.05%，至5,246.412点。

--欧洲股市上涨，因主要银行股和零售股上涨抵消了其它公司业绩疲弱带来的影响。泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，但该指数自年初以来仍下跌约6%。

英股富时100指数收涨0.31%，法股CAC指数收高0.25%，德股DAX指数收升0.13%。

汇市:

--欧元兑美元走软，因投资者关注欧洲央行总裁德拉吉是否会在周四会议上暗示，央行将开始缩减购债规模。知情人士上周表示，欧洲央行可能在10月会议上讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要等到12月才会做决定。

欧元兑美元下跌0.11%，报1.097美元。美元指数上扬0.02%，报97.895。加元兑美元跌0.15%，报1.31加元，澳元兑美元涨0.67%，报0.77美元。

债市:

--美国公债收益率基本持平，因交易商买入和卖出政府公债，以对冲他们承销的债券，规模最大的一宗是沙特首次进行的全球范围公债发行。

指标10年期美债价格下跌1/32，收益率报1.752%，较周二尾盘小幅上涨。

--斯洛文尼亚公债收益率保持在近期触及的纪录低位附近，此前斯洛文尼亚政府宣布一项债务组合调整计划，以充分利用欧洲央行大规模购买公债计划提供的机会。周四欧洲央行将举行政策会议，债市总体交投迟滞。

斯洛文尼亚10年期公债收益率周三报0.61%。其他欧元区公债收益率下跌1-2个基点，和英债收益率一起下滑，此前英国标售公债获得强劲需求。

油市:

--油价上涨超过2%，美国原油结算价触及15个月最高水准，此前美国政府公布，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。

美国11月原油期货上涨1.31美元，或2.6%，结算价报每桶51.60美元，为7月14日来最高结算价，盘中高见51.93美元，为15个月来最高。布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.9%，结算价报每桶52.67美元。

金属市场:

--黄金升至两周高位，连涨第三天并上穿200日移动均线，因美国升息时机存在不确定性，且美国大选最后一场辩论即将举行。

现货金收升0.5%，报每盎司1,268.90美元，此前触及10月5日来最高1,273.34美元。美国12月期金收高0.6%，报1,269.90美元。

--伦铜下滑，因9月中国工业生产数据不及预期，尽管大型矿商必和必拓评估2017年铜产量预测的消息支撑铜价。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.2%，报每吨4,671美元。期锌上升1%，报2,308美元。期锡是今日升幅最大的LME金属，收升1.5%，报19,925美元。(完)