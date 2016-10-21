《路透早报》--10月21日

图为欧洲央行总裁德拉吉在新闻发布会上。欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布9月70个大中城市住宅销售价格(0130)

--中国国家外管局公布前三季度外汇收支数据

--中国海关公布9月进出口主要商品统计信息(0630)

--英国9月公共部门净借款(0830)

--加拿大9月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大8月零售销售(1230)

--欧元区10月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行总裁威拉泰在一次研讨会上就泰国经济前景发表讲话(0230)

--日本央行总裁黑田东彦在日本信托协会年度会议致辞(0635)

--日本央行总裁黑田东彦在经济学人举办的研讨会发表演说(0800)

--意大利财长帕多安与德国央行总裁魏德曼发表讲话(0900)

--欧洲理事会会议

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(1430)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在联邦房屋贷款银行(Federal Home Loan Banks)2016年会员会议上发表演讲(1830)

重要企业财报：

--穆迪、麦当劳、通用电气、霍尼韦尔等

以下为10月20日下午5:00至10月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行维持政策不变，但保留了12月追加刺激举措的可能性

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破。对于未来将如何行动，欧洲央行总裁德拉吉三缄其口，但留下了多种选项的可能，他同时强调，在货币宽松度“非常大”的情况下，预计会实现等待已久的通胀回升。德拉吉警告称，预计下月通胀将上升，但主要动因是油价下跌带来的影响消退，让人质疑回升势头是否会持久。市场认为，这番讲话可能是为进一步放宽政策寻找理由。但他表示，任何有关欧洲央行政策立场的决定都要等到12月，届时央行必须决定是否延长购债计划。上述讲话发表后，欧元最初上涨0.5%，至1.1040美元，但随着市场对央行将进一步放宽政策的预期不断升温，欧元回落至四个月低位1.0921美元。

--首次购房者推升美国9月成屋销售；上周初期失业金人数上升

在连跌两个月后，美国9月成屋销售大增，因首次置业者进入市场。该数据显示美国经济具有增长动能。尽管另一份数据显示美国上周初请失业金人数增幅大于预期，但整体趋势仍表明就业市场保持强劲。就业市场是支撑楼市的关键因素之一。

* 美国9月成屋销售上升3.2%，年率为547万户--NAR

* 美国一周初请失业金人数为26.0万人，预估为25.0万人

* 美国数据：10月费城联储制造业指数为正9.7，路透调查预估为正5.3

--德国财政部月报称国内经济今年将保持稳健增长，无视全球经济疲弱

德国财政部周五发布月报指称，尽管全球经济疲弱，但德国经济应仍可在今年保持稳定，预计出口在年底之前为小幅成长。财政部称，低利率、就业市场强劲以及薪资增长，带动经济温和上扬，使得政府在本月将2016年增长率预估从先前的1.7%调升至1.8%；若成真，将是五年来最强劲的经济扩张。这些因素已使得民间消费取代出口，成为带动德国经济的主要火力。财政部称，今年下半年仍将是如此。财政部称第三季工业生产疲弱，料将仅能小幅提振下半年经济。

--印尼央行下调指标利率25个基点，为年内第六次降息

印尼央行意外将指标利率下调25个基点，为年内第六次降息。印尼央行主要政策利率--8月份成为新指标的七天期逆回购利率调降至4.75%。商业银行在央行的隔夜贷款和存款利率也调降25个基点，分别降至4.00%和5.50%。周四调降后，印尼今年已将其指标利率总计调降150个基点，旨在协助提振经济增长。

--企业并购面消息：

*彭博新闻报导，美国电话电报公司(AT&T)与媒体综合企业时代华纳(Time Warner)在最近几周针对多种商业策略进行了讨论，其中包括合并。彭博称消息来自熟知此事的人士。AT&T与时代华纳拒绝置评。时代华纳股价在常规交易时段跳涨收高4.73%，盘后仍略为延续升势。AT&T股价则收低1.85%。

*德国月刊Manager Magazin报导称，卡塔尔和阿布扎比主权财富基金以及一个中国投资者可能收购德意志银行25%股份。报导称，卡塔尔的投资者已经持有德意志银行10%股份。主权基金卡塔尔投资局、阿布扎比投资局及德银均拒绝置评。德银股价周四盘中一度跳涨逾4%至五周高位。

*消息人士透露，百威英博正在出售的啤酒品牌引起多方兴趣，其中包括亚洲啤酒生产商朝日集团控股、华润啤酒、以及由KKR和Mid Europa Partners组成的财团。消息人士称，待售资产亦吸引到私募股权投资公司Advent International的兴趣。其它有兴趣但只希望参与联合竞标的买家包括：美国收购公司贝恩资本、瑞士投资公司Jacobs Holdings以及伦敦私募股权公司BC Partners，此外还有一些当地的投资者。

--主要企业业绩：

*微软公布经调整后季度营收和利润超过预期，主要受“智能云”产品和服务需求不断增长带动。微软公布，首季净利跌至46.9亿美元，或每股盈利0.60美元，上年同期为净利49亿美元或每股0.61美元。经调整后营收为223.3亿美元，高于217.1亿美元的分析师平均预估。微软股价盘后跳升5.2%，至60.21美元。

*纽约梅隆银行第三季获利增加18.8%，好于市场预期，受成本降低和净利息收入增加的提振。扣除特殊项目，该行季度获利为9.79亿美元，合每股盈余0.90美元，据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为0.81美元。其股价周四收高4.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收跌，盘中交投震荡，投资者消化最新一批企业业绩；电信股骤降，盖过医疗保健股上涨带来的支撑。

道琼工业指数收跌40.27点，或0.22%，至18,162.35点；标准普尔500指数下挫2.95点，或0.14%，至2,141.34点；纳斯达克指数下跌4.58点，或0.09%，至5,241.83点。

--欧洲股市升至两周最高水平，受助于欧元下跌；银行类股反弹也给市场提供进一步支撑。银行类股在各类股中涨幅最大，上涨1.3%。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，但该指数今年迄今仍下跌5.8%。

英股富时100指数收涨0.07%，法股CAC指数收高0.44%，德股DAX指数收升0.52%。

汇市:

--欧元兑美元跌至四个月低位，美元指数升至七个月高位，此前欧洲央行保留了12月追加刺激计划的可能性。

欧元跌0.45%，至1.0925美元，稍早低见1.0916美元，此为6月24日来最低。美元指数升至98.318，稍早高见98.404，为3月10日来最高。

债市:

--较长期公债收益率下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，欧洲央行这次政策会议没有讨论对逾万亿欧元的欧债购买计划进行可能的改变。

指标10年期公债价格持平，收益率报1.752%；30年期公债价格上涨8/32，收益率报2.501%，较周三下跌逾1个基点。较短期公债收益率上涨2个基点。

--欧元跌至四个月低位，德国10年期公债收益率两周来首次跌破零，因欧洲央行政策会议给开始撤走货币刺激计划的传闻浇冷水。

德国10年期公债收益率最初上涨最多3个基点，触及日高0.07%，但之后抹去升幅。该收益率尾盘跌3个基点，至负0.001%。两年期德债收益率短暂升至一个月高位负0.64%，后回落，但今日仍小涨，报负0.66%。

油市:

--油价收跌逾2%，因美元急升，鼓励市场人士在前一日大涨并触及15个月高位后锁定获利。

指标12月布兰特原油期货收跌1.29美元，或2.5%，报每桶51.38美元。今日到期的美国11月原油期货收挫1.17美元，或2.3%，报每桶50.43美元。美国12月原油期货收跌1.19美元，报每桶50.63美元。该合约将从周五开始成为近月合约。

金属市场:

--金价在三连涨后小幅下滑，因美元上涨，欧洲央行维持利率稳定且保持1.74万亿欧元(1.95万亿美元)资产购买计划不变。

现货金收跌0.2%，报1,265.8美元， 此前触及1,273.82美元的两周高位。美国12月期金收跌0.2%，报1,267.50美元。

--期铝降至近一个月低点，因数据显示中国铝产量上升，且LME亚洲仓库库存大幅增加，令人担心供应过剩。

指标LME期铝下跌1.2%，收报1,612美元，为9月22日来最低。LME期铜下跌0.4%，收报4,652美元。期锌下跌0.9%，收报2,287美元。期镍下滑1.8%，报10,130美元。(完)