《路透早报》--10月24日

图为美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里。周五公布的路透/益普索调查显示，希拉里领先特朗普4个百分点。 REUTERS/Carlos Barria

[今日看点]

--日本9月贸易收支(周日2350)

--台湾主计总处公布9月季调后失业率(0030)

--日本10月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0030)

--法国10月Markit制造业、服务业、综合PMI初值(0700)

--德国10月Markit制造业、服务业、综合PMI初值(0730)

--欧元区10月Markit制造业、服务业、综合PMI初值(0800)

--意大利9月对非欧盟贸易收支初值(0800)

--台湾经济部公布9月工业生产指数(0800)

--台湾央行公布9月M2货币总计数(0820)

--加拿大8月趸售(批发)贸易(1230)

--美国9月全国活动指数(1230)

--美国10月Markit制造业PMI初值(1345)

--韩国第三季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在主题为“全球经济中的新兴市场”的会议上发表主旨演讲(1000)。

--圣路易斯联储总裁布拉德在一次活动上就美国经济和货币政策发表讲话(1305)。

--瑞士央行总裁乔丹发表讲话(1615)。

--芝加哥联储总裁埃文斯在芝加哥大学一午餐会上讨论当前经济形势和货币政策(1730)。

--经济合作暨发展组织(OECD)2016年企业治理亚洲圆桌会议(至10月25日)，OECD副秘书长玉木林太郎参会。

--OECD全球环境论坛，题为“量化环境与经济增长之间的关系”(至10月25日)。OECD首席经济学家曼恩致开幕词。

--印尼经济调查报告。

重要企业财报：

-- Visa、金佰利等。

以下为10月21日下午5:00至10月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国旧金山联储总裁强调支持今年升息，因薪资和通胀上升

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五进一步强调支持升息，他表示“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。他说，等太久再升息最终可能刺激通胀或产生泡沫，并迫使美联储急剧升息，而这可能扼杀经济增长。他并称，明年美联储再升息几次“是合理的”。但他并未明确主张下月升息。

--AT&T将收购时代华纳引发美国两党质疑，或受到严密监管审查

美国电话电报公司(AT&T)周六表示，同意以854亿美元收购时代华纳，这家电信公司采取如此大胆举动收购影视内容公司，目的在于利用其高速网络上提供影音串流服务，藉以吸引与日俱增的线上用户。根据一份公司声明稿，AT&T将以每股107.50美元的价格收购时代华纳股票，股票加现金的并购总额为854亿美元。AT&T表示，预期这笔交易将在2017年底结案。

这宗并购案周日在民主党与共和党中都引发质疑，这令AT&T致力于打造通信与媒体新巨头的努力，未来更有可能遭遇监管当局的严密审查。该交易创下今年以来最大规模，而这一消息在距离11月8日美国总统大选仅有两周多的时间宣布，就是押注民主党候选人希拉里将会获胜，并维持原有的反垄断与监管环境不变。在民调中落后的共和党总统候选人特朗普曾表示，他将阻止该交易。

--特朗普竞选主管承认选情落后，希望争取摇摆选民

美国共和党总统候选人特朗普竞选主管Kellyanne Conway周日承认，特朗普落后于民主党候选人希拉里。Conway称，希拉里的“优势极大”，其中丰厚的竞选资金让她可以花费数以百万计美元在电视上打广告。不过她也表示，特朗普团队希望争取到尚未决定支持希拉里的选民。

周五公布的路透/益普索调查显示，希拉里领先特朗普4个百分点，最新的“State of the Nation”预测显示，希拉里有95%的可能赢得270张选举人票并当选总统。美国广播公司(ABC)民调显示，希拉里可能得到约50%的支持率，领先于特朗普的38%。

--委内瑞拉总统称，OPEC接近与其他产油国达成限产协议

据阿塞拜疆(亚塞拜然)国家通讯社Azertag报导，委内瑞拉总统马杜罗称，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家“非常接近”达成限制石油产量的协议。“今天与阿塞拜疆总统阿利耶夫，我们讨论了OPEC与其他产油国达成协议的问题。我们很接近达成一致并签署相关协议，”Azertag引述马杜罗在该国首都巴库的讲话称。“我相信很快会达成相关协议，我们将予以公布。这将为油价稳定、投资、稳定生产和新的油价模式进入一个新时代打下基础，”他说。

--惠誉调降意大利评级展望，指因政治不确定性和经济疲弱

评级机构惠誉调降意大利的评级展望，称经济增长疲弱、巨额负债及计划中的公投结果不确定性，给该国经济带来风险。惠誉表示，自上次评级审核以来，意大利政治不确定性加剧。意大利将就宪法改革举行公投，其结果可能决定总理伦齐的未来，民调显示结果难以预料。惠誉维持意大利主权债信评等在BBB+不变，但称下行风险上升，指因伦齐已表示，若公投改革未获通过，他将辞职。

此外，标普将法国"AA" 长期主权债信评级的展望由“负面”上调至“稳定”，理由是该国过去两年实施的劳工和税收改革措施。这是法国自2012年失去AAA评级以来评级方面的首个利好发展。

--中国国务院发文称健全个税等税收体系，适当加大高收入者税收调节力度

中国国务院发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。目标是到2020年，城镇就业规模逐步扩大，居民可支配收入占国内生产总值的比重继续提高。居民内部收入差距持续缩小，中等收入者比重上升，城乡居民人均收入比2010年翻一番。

--主要企业财报：

* 通用电气公布，季度获利增长6.7%，受到电力及可再生能源业务的强劲表现提振。不过经济增长迟缓，尤其是在油气业务领域的低迷，继续对营收构成拖累，这促使通用电气下调了营收增速目标，并缩窄了今年的获利预估区间。

* 麦当劳的复苏计画在最近一季仍处于正轨，在行业表现疲软之际，其美国同店销售成长1.3%。第三季净利增长2.6%至12.8亿美元，每股盈余(EPS)为1.50美元。总营收下滑近3%至64.2亿美元，为连续第九季下滑，不过总营收仍高于分析师平均预估的62.8亿。麦当劳股价收盘上涨3%至113.93美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周五收盘几无变动，纳斯达克指数上涨，因微软创纪录收盘高位和麦当劳业绩带来的提振，帮助抵消了能源及医疗保健类股下跌带来的压力。

道琼工业指数收跌16.64点，或0.09%，至18,145.71点；标准普尔500指数下挫0.18点，或0.01%，至2,141.16点；纳斯达克指数上涨15.569点，或0.3%，至5,257.402点。本周，道指上涨0.04%，标普500指数上升0.4%，纳斯达克指数上涨0.8%。

--欧洲股市基本持平，但录得周线上升，尽管未来货币政策存在不确定性，但银行股持续反弹，且一些企业季报良好，扶助支撑市场。泛欧STOXX 600指数收平盘，但本周周线上升约1.3%。

英股富时100指数和法股CAC指数均收跌0.09%，德股DAX指数收升0.09%。

汇市:

--美元指数攀升至2月初以来最高，受助于美联储年内升息的预期增强，以及欧元跌至七个月低位。包括纽约联储总裁杜德利在内的联储官员的鹰派讲话，以及希拉里当选美国总统的预期升温，导致对美联储年内升息的押注增加。

美元指数盘中触及2月3日以来最高98.813。欧元兑美元跌至3月10日来最低1.0859美元。中国人民币兑美元周五跌穿6.75元人民币，之前人民币中间价跌穿该水平，为六年来首次。

债市:

--美国公债收益率几无变动，对美联储年底前升息的预期，抵消了欧洲央行总裁德拉吉有关购债计划的言论带动的买需。

指标10年期公债价格上涨2/32，收益率报1.738%，较周四尾盘低不到1个基点。较短期美国公债收益率小幅上升，因预计美联储将在12月13-14日政策会议上升息。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)跌向六周低点，此前该国总理称，毫无疑问评级机构DBRS将维持对葡萄牙的投资级评等。葡萄牙需要此评等以保留参与欧洲央行资产购买计划的资格。

1540GMT，葡萄牙10年期公债收益率报3.21%，全日下跌1.4个基点。德国10年期公债收益率持平在近零水准，稍早短暂跌至零水平下方。

油市:

--原油收涨，因市场寄望，俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)能在周末达成支撑油市的协议，以使油价保持在50美元以上，不过，交易商对美国活跃钻机数呈现双位数增长保持谨慎。

布兰特原油收涨0.40美元，或0.8%，报每桶51.78美元。本周，该合约周线持平。美国原油收涨0.22美元，或0.4%，报每桶50.85美元，本周周线上升1%。

金属市场:

--金价基本持平，因美元上涨限制了黄金的涨幅，但本周录得四周来首次周线上涨，因亚洲的季节性需求开始增加。本周，包括中国、印度在内的亚洲需求，以及上市交易基金的需求帮助金价走高。

现货金收报1,266.25美元。本周，金价上涨1.3%，收复前三周下跌6.6%的部分跌幅。美国12月期金收高0.02%，报1,267.70美元。

--铜价下跌，录得连续第三周周线下降，部分因为对美元升至8个月高位作出反应，也因为担心中国的需求。锌、铅和锡录得周线上涨。

伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.4%，报每吨4,635美元，距离上周触及的一个月最低位不远。期铝从一个月低位上升，收高0.8%，报每吨1,625美元，但本周下跌2.9%，为9月初以来的最大周度跌幅，因中国生产商加大供应。(完)