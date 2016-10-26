《路透早报》--10月26日

图为2013年12月资料图片，显示加拿大Barrick Gold的一处大型金矿。消息人士透露，中国紫金矿业集团和山东黄金矿业均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。 REUTERS/Ricardo Rojas

[今日看点]

--澳洲第三季消费者物价指数(CPI)(0030)

--德国11月GfK消费者信心指数(0600)、9月进口物价(0600)

--法国10月消费者信心指数(0645)

--意大利8月零售销售(0800)

--英国银行业者协会(BBA)9月抵押贷款批准件数(0830)

--美国9月商品贸易收支和趸售(批发)库存(1230)、9月新屋销售年率(1400)

--美国10月Markit综合采购经理人指数(PMI)(1345)

--新西兰9月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)

--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演说(1200)

--南非财长戈尔丹向议会提交中期预算政策声明，包括财政部对未来三年的预算赤字和经济增长预估(1300)

--韩国央行总裁李柱烈与教授等人士召开例行会议，讨论经济问题(2230)。

重要企业财报：

--德州仪器、道富银行、波音、可口可乐、纳斯达克、西部数据、纽蒙特矿业等

以下为10月25日下午5:00至10月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月房价同比上涨5.1%，但10月消费者信心下滑

美国8月房价比去年同期上涨5.1%，因上市房屋数量减少，购房者不得不竞价购买，而抵押贷款利率处于低位，薪资有所增长，以及低失业率，也扶助提振房价走高。美国10月大型企业研究会消费者信心指数下跌至98.6，9月该指数为103.5，现状指数和六个月预期指数均走低。

* 美国8月房价较前月上涨0.7%，较上年同期上涨6.4%--FHFA

* 8月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比增幅好于预估

* 10月消费者信心指数降至98.6，低于预估和上月－世企研

* 美国里奇蒙联邦储备银行10月综合制造业指数为负4，9月为负8

--欧洲央行总裁德拉吉称该央行已经意识到超低利率政策的代价上升

欧洲央行总裁德拉吉指出，该行已经意识到超宽松的货币政策让金融行业付出越来越大的代价，并不倾向于维持负利率太长时间。他称，“我们当然不倾向于在过长时间内维持如此低的利率水平，因为其副作用可能随着时间的推移而累积。”德拉吉在柏林发表讲话时称，为欧洲央行大举购买债券和负利率政策进行辩护，但他也承认银行、特别是德国银行业的抱怨也是事实，即低利率正在侵蚀他们的获利。德拉吉的言论或进一步降低欧洲央行再度调降存款利率的可能性。德国财政部长朔伊布勒在另一场会议中表示，国际上日益形成一种共识，认为货币政策已经达到了极限。朔伊布勒还表示，他相信国际范围内存在过多的流动性和债务。

--英国央行总裁卡尼称不能无视英镑“相当明显的”下跌

英国央行总裁卡尼表示，随着决策者下周将考虑是否降息，央行无法忽略英镑下跌对通胀的影响。卡尼还对议员们称，政治层面的批评不会影响到他是否留任英国央行总裁的决定；但警告称任何对央行独立性的干预，都将损及英镑和并推升政府借贷成本。“央行货币政策委员会(MPC)不能对通胀率大幅上升视而不见，”他认为英镑近几周的贬值“相当明显”。他并称，下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把英镑的疲势纳入考量。

--日本政府九个月来首上调工业产出评估，称经济仍温和复苏--月报

日本政府九个月来首次上调对工业产出的评估，对企业信心看法的谨慎程度减弱，不过总体看法突显出经济复苏仍然脆弱。政府发布的10月经济报告维持整体评估，称经济仍在温和复苏但仍显疲弱。对工业产出的评估优于上月，上月评估说法为持平。在此同时，政府连续第二个月调高对企业信心的看法，称企业信心几乎持平，不过部分领域仍持谨慎态度。

此外，日本内阁府官员表示，央行总裁黑田东彦称，央行将在新的政策框架下继续实施货币宽松政策，以尽快实现2%的通胀率目标。

--独家：中国矿企接洽加拿大Barrick，意在收购其金矿股权--消息

据四位知情消息人士透露，中国紫金矿业集团和山东黄金矿业均接洽了加拿大金矿公司Barrick Gold，以收购后者在阿根廷Valadero金矿的50%股权。消息人士称，该公司没有启动对Veladero的正式出售进程，协商并不一定会达成交易。其中两位消息人士称，若出售该矿50%的股权，可以给Barrick带来逾10亿美元的收入。Veladero是Barrick旗下五个核心矿场之一，预计今年黄金产量在58-64万盎司之间。Barrick、山东黄金和紫金矿业均拒绝置评。

Barrick股价因金价上涨而在早盘上升约2.6%，在路透发布相关报导后，扩大涨幅，盘中最多上涨达6.7%，触及逾三周高点，在多伦多收高2.2%至22.57加元。

--德意志银行考虑全面整合德国邮政银行，不再打算出售--消息

据三位接近德意志银行的消息人士透露，德银正在考虑对零售银行战略进行彻底调整，可能选择全面整合德国邮政银行业务，而不是将其出售。这些消息人士称，由于分拆不现实，德银监事会将在周三会议上讨论针对德国邮政银行的战略方案，包括将其全面整合进德银。

--苹果iPhone销量下滑但仍高于预期，股价盘后大跌

苹果公布iPhone销量连续第三个季度下滑，导致其股票下跌。苹果称中国市场的销售即将出现改善，但财年第四季中国市场营收下降近30%。但季度营收和预估的毛利率均略低于市场预期，反映出苹果或已丧失了技术优势，即便推出了新版iPhone 7。

苹果公布，在截至9月24日的会计年度第四季苹果销售iPhone手机4,551万部，连续第三季低于上年同期。据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师预估为4,480万部。营收下滑9%至468.5亿美元。苹果预计当前季营收在760-780亿美元之间， 根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期营收为750.8亿美元。这意味着全年营收将出现2001年以来的首次下降，凸显智能手机市场放缓，以及竞争加剧，特别是来自中国同业的竞争。苹果在盘后交易中下跌2.8%至114.99美元。

其他主要企业财报：

* 通用汽车第三季获利翻一番远超预期，受美国强劲销售提振

* 卡特彼勒第三季获利大幅下滑，因全球经济低迷拖累机械销售

* 宝洁第一季营收高于预期，婴儿女性及家用品需求强劲

* 制药大厂默克第三季净利增长19.6%，受新药Keytruda提振

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业企业季报和财测都不及预期。市值最大的美国公司苹果盘后公布季度业绩，盘后股价先是上扬，之后转为大跌2.8%，报114.99美元。

道琼工业指数收跌53.76点，或0.3%，至18,169.27点；标准普尔500指数下挫8.17点，或0.38%，至2,143.16点；纳斯达克指数收低26.43点，或0.5%，至5,283.40点。

--欧洲股市开高后转跌，受美国和欧洲企业公布的业绩有好有坏影响。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，德股DAX指数微跌0.04%，盘中升至10,827.72点的今年新高，受Ifo数据所提振。英股富时100指数收高0.45%，法股CAC指数收低0.26%。

汇市:

--美元兑欧元从近八个月高位回落，兑日圆从约三个月峰值下滑，之前英国央行总裁卡尼的讲话，让对欧洲决策者将进一步追加刺激举措的预期受到质疑。

美元指数尾盘下跌0.07%，报98.687，稍早触及九个月高位99.119。欧元兑美元上扬0.09%，报1.0890美元；稍早下跌约0.3%，触及近八个月低位1.0851美元。美元持平于104.17日圆，早盘曾触及约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎小涨，报0.9943瑞郎，但脱离稍早触及的近八个月高位0.9998瑞郎。英镑兑美元下跌0.35%，盘中一度下跌超过1%，至逾两周低位1.2082美元，而后缩减跌幅。

债市:

--美国长期公债收益率下滑，此前数据显示本月美国消费者信心下降；但收益率前景仍未改变，因投资人预计美联储将在12月加息。

10年期公债尾盘升1/32，收益率报1.756%，稍早曾触及一周高位1.788%。30年期公债升9/32，收益率报2.501%，盘中稍早触及一周高位2.541%。两年期公债收益率报0.856%，盘中稍早触及两周高位0.860%。

--奥地利公债收益率升向四个月高位，该国发售70年期公债，成为欧元区国家公开发行最长年期的公债。奥地利30年期公债收益率一度升至1.03%，距离本月稍早触及的四个月高位1.09%不远。奥地利于2062年到期的50年期公债收益率也上升至1.22%，接近仅在一周前触及的四个月高位1.25%。

油市:

--油价下挫，美国原油期货在结算后交易中在每桶50美元之下进一步下滑。行业数据显示，美国原油库存增幅是预期的近三倍。分析师表示，产油国对石油输出国组织(OPEC)减产计划争论不休，进一步令市场承压，特别是伊拉克对计划有抵触，且10月产量增加。

布兰特原油期货收跌0.67美元，或1.3%，报每桶50.79美元，结算后交易中一度下跌1.24美元或2.4%至50.22美元。美国原油期货收低0.56美元，或1.1%，报每桶49.96美元。结算后美国原油进一步跌至49.27美元。

金属市场:

--金价升至近三周高位，因美元从多月高位回落，及印度10月底节日期到来前，对黄金的实货需求增加。

现货金收高为每盎司1,273.85美元，盘中升至10月5日以来最高的1,276.67美元。美国期金收高0.8%，报每盎司1,273.60美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜升至逾一周最高，因美元下滑，且传闻中国将进一步实施财政刺激措施，带动了对商品的买盘。指标三个月期铜大涨2.1%，报4,735美元，稍早升至10月13日来最高的4,754.5美元。

期锌收高2.4%，报2,367美元，稍早升至三周高位2,376美元。三个月期铝升2.4%，报1,669美元；期铅涨1.4%，报2,052美元；期镍升2.2%，报10,225美元；期锡收高2.2%，报20,320美元。(完)