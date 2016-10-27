《路透早报》--10月27日

图为欧洲央行总部。欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制。 REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-9月规模以上工业企业利润(0130)

--香港9月进出口及黄金贸易数据 (0830)

--澳洲第三季进出口物价(0030)

--瑞银集团(UBS)9月瑞士消费指数(0600)

--欧元区9月M3货供额(0800)

--意大利10月企业信心指数(0800)、10月消费者信心指数(0800)、9月薪资指数(0900)

--英国第三季国内生产总值(GDP)初值(0830)、英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值(1000)、10月GfK消费者信心指数(2301)

--美国9月建筑许可修正值(1130)、9月耐久财订单(1230)、一周初请失业金人数(1230)、9月成屋待完成销售(1400)

--韩国央行11月制造业景气判断指数(2100)

--日本9月所有家庭支出、全国核心消费者物价指数(CPI)、失业率(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016中国金融年度论坛在北京举行

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议(至27日)

--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话

--瑞士财长Ueli Maurer等官员就企业税改革计划召开记者会

--印尼财长对外国记者发表讲话，谈及经济前景(0500)

--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。央行总裁英韦斯举行记者会(0900)

--挪威央行宣布利率决定(0800)

--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德出席一场名为“Young Factor”项目的开幕式(1530)

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)

--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。

--南非央行召开两年一度的会议，题为“新兴市场脆弱背景下南非货币政策和金融稳定性面临的挑战”

重要企业财报：

--亚马逊、 美赞臣、高露洁、 福特汽车、陶氏化学、必治妥施贵宝、康菲石油国际、信安金融集团、联合包裹(优比速,UPS)等

以下为10月26日下午5:00至10月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行几乎可以肯定明年3月后会继续购债，放宽QE规定-央行消息

欧洲央行消息人士告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，并会放宽购买限制，以确保有足够的债券可以购买。央行决策者将根据新的成长和通胀预期，在12月会议上决定量化宽松(QE)计划未来的结构和期限。消息人士并指出，央行将评估按出资比率购债、单一发行人购买限制和收益率限制等规定。

消息人士称，延长购债计划就意味着，央行不得不放宽一些自己设定的购债限制，因为符合购买条件的德国公债越来越少。欧洲央行可能考虑的一项调整是，减少购买符合购买条件的债券开始出现稀缺的国家的债券。另一个可以解决无德债可买的方法是，放松‘最低收益率限制’，即公债收益率不能低于负0.4%的欧洲央行存款利率的限制。

--美国新屋销售增加且贸易逆差收窄，反映第三季GDP增长加速

美国9月新屋销售意外上涨，尽管前三个月的数据被下修，但仍反映出楼市需求动能持续。周三发布的其它报告也显示，第三季经济增长加速，增速超过当前的预期。9月商品贸易逆差大幅收窄，批发和零售库存增加。

* 9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户，接近九年高位

* 10月Markit服务业PMI初值为54.8，创2015年11月以来最高

* 9月商品贸易逆差初值为560.8亿美元，趸售库存增加0.2%

--专访：前日本央行副总裁对进一步扩大货币刺激措施发出警告

前日本央行副总裁武藤敏郎对进一步扩大货币刺激措施发出警告，称央行多年来大量印钞已使得债市功能紊乱，也使得财政政策严重依赖于央行所提供的廉价资金。他表示，日本很难在汇市采取干预措施来抑制日圆涨势，除非日圆兑美元升至远低于100的水平。武藤敏郎表示，欢迎日本央行的新政策框架，因这使得货币政策更具有持续性。不过他警告不要进一步扩张货币刺激措施，并呼吁央行将目光焦点放到超宽松政策的负面效果之上。武藤敏郎在政策制定者中间仍有很大的影响力。

此外，内阁特别经济顾问滨田宏一称，日本应考虑增加政府支出，从而使货币政策的影响最大化，这暗示重点已从货币政策转向财政政策。

--欧盟要求WTO成立专家组，挑战中国限制12种原材料出口举措

欧盟周三要求世界贸易组织(WTO)成立一个争议解决专家组，来审查中国对12种原材料出口设限的行为，欧盟指这一做法令中国的相关生产商具有不公平的优势。欧盟表示，WTO将在11月8日考虑欧盟所提建立争议解决专家组的要求。

--微软首次推出台式电脑，以及带3D功能的Windows操作系统

微软历史上首次推出电脑台式机，并能免费升级至带有3D建模功能的Windows操作系统，期望藉此提振公司的计算业务。2017年初上市的Windows 10 Creators Update，允许移动设备全方位扫描一个物体，使之能在一张图片中翻转360度。还能在微软的演示软件PowerPoint中实现三维构图，新的Paint 3D应用可实现三维模拟。微软希望推出的新功能可助其脱颖而出，并赢得那些一直青睐竞争对手苹果产品的用户。

--意大利中部发生强烈地震；没有人员死亡报告

意大利中部广大地区周三发生两次强烈地震，但没有人员伤亡报告。两次地震相距约两个小时，造成一些老建筑倒塌，包括几座具有历史意义的乡村教堂。当时教堂里面没人。美国地质调查局(USGS)测定，第二次地震为6.0级，第一次是5.4级。两次地震的震中都接近Marche地区的Castelsantangelo sul Nera。

--主要企业财报：

* 德州仪器公布第三季每股收益为0.94美元，营收为36.8亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计第三季每股收益为0.86美元，营收为34.8亿美元。该公司预计第四季每股收益0.76-0.86美元，营收为31.7-34.3亿美元。德仪股价盘后跌3%。

* 全球最大客机制造商波音公布季度获利跳增33.7%，并上调了全年商业飞机交付量预估。波音截至9月30日的第三季获利22.8亿美元，合每股盈余3.60美元。

* 特斯拉逾三年来首次实现季度获利，CEO称第四季亦将盈利。

* 可口可乐季度营收下滑7%，受部分拉美国家的高通胀打击，以及该公司从部分瓶装业务撤资。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘涨跌互现，主要受企业季度业绩驱动，苹果股价下挫令标普500和纳斯达克指数承压，但道琼工业指数受到波音上涨的推动。

道琼工业指数收高30.06点，或0.17%，至18,199.33点；标准普尔500指数下挫3.73点，或0.17%，至2,139.43点；纳斯达克指数收低33.131点，或0.63%，至5,250.27点。

--欧洲股市小跌，投资人消化一系列企业业绩消息，其中Novozymes下调全年财测后股价触及两年低点。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，制药和石油类股对指数的拖累最大。

英股富时100指数收低0.85%，法股CAC指数收低0.14%，德股DAX指数下滑0.44%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，反映围绕美联储货币政策和美国大选的紧张情绪。纽约尾盘，美元指数下跌0.09%至98.634，周二触及2月1日来最高99.119。本月迄今，美元指数上涨约3.2%，势将创下近一年来表现最好的一个月。

欧元尾盘升0.18%，至1.0906美元，盘中触及六日高位1.0945美元。美元兑日圆升0.29%，报104.52日圆，但低于周二触及的约三个月高位104.87日圆。美元兑瑞郎小幅下跌，报0.9934瑞郎，周二触及七个半月高位0.9998瑞郎。英镑兑美元上涨0.28%，至1.2224美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，受助于今日公布的经济数据良好，带动了对周五将出炉的美国第三季国内生产总值(GDP)数据的乐观展望。财政部标售五年期公债获得不错的需求，得标利率为5月来最高的1.303%。五年期公债价格尾盘跌4/32，收益率报1.302%。

10年期公债尾盘跌10/32，收益率报1.793%；今日稍早触及逾一周高位1.797%。30年期公债跌26/32，收益率由周二尾盘的2.502%升至2.542%。两年期公债收益率报0.872%；今日稍早触及两周高位0.876%。

--葡萄牙公债收益率跑赢其它欧元区国家公债，该国上周五通过关键评等考核后的首次发债，获得稳健需求。欧元区公债收益率全线上涨7-9个基点，因英债遭抛售带来外溢效应，且美国通胀预期指标触及六个月高位。

葡萄牙10年期公债收益率涨1个基点至3.21%。希腊两年期公债收益率跌至5.45%，为至少2015年初以来的最低水平。

油市:

--油价下跌逾1%，尽管上周美国原油库存意外减少，但交易商对11月底石油输出国组织(OPEC)达成减产协议保持谨慎态度。

布兰特原油收低0.81美元，或1.6%，报每桶49.98美元；盘中低见49.65美元，为9月30日来最低。美国原油收低0.78美元，或1.6%，报每桶49.18美元；盘中触及10月4日来最低48.87美元。

金属市场:

--金价下跌，因投资者对股票和原油等风险较大资产的胃纳小幅回升，打击了对避险资产黄金的需求。现货金收低近0.6%至每盎司1,266.61美元，上日触及10月5日以来最高的1,276.67美元。美国期金收跌0.5%，报1,266.60美元。

--期锡触及近两年最高水准，因锡库存低。期铜在上日大涨后持稳，受美元下跌支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡触及2014年12月来新高20,500美元，收报20,425美元，升0.5%。指标期铜盘中触及两周高位4,754美元，收升0.1%，报每吨4,740美元。(完)