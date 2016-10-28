《路透早报》--10月28日

图为欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许。莫尔许表示，欧洲央行超宽松货币政策的效果或将随着时间递减。 REUTERS/Ralph Orlowski

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国9月货物和服务贸易、9月外汇市场交易概况数据

--香港公布第三季一手住宅供应数字

--澳洲10月HIA新屋销售(0000)

--台湾第三季经济成长率概估值(0030)

--澳洲第三季生产者物价指数(PPI)(0030)

--法国第三季国内生产总值(GDP)初值(0530)、9月消费者支出(0645)

--法国10月消费者物价调和指数(HICP)初值(0645)、9月PPI(0645)

--瑞士10月KOF领先成长指标(0700)

--欧元区10月企业景气指数(0900)

--德国10月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国第三季GDP环比年率初值(1230)、第三季雇佣成本指数和薪资(1230)、密西根大学10月消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委科尔在第四届法兰克福金融市场政策会议上发表讲话(0730)

--爱尔兰央行总裁连恩就欧洲央行政策、英国退欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说(0800)

--意大利财长帕多安就“动荡和危机时期加强欧洲经济暨货币联盟(EMU)”发表讲话(1100)

--俄罗斯央行利率决定

重要企业财报：

--施乐(Xerox)、万事达卡、艾克森美孚、雪佛龙、固特异轮胎、艾伯维等

以下为10月27日下午5:00至10月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国9月企业支出疲弱；上周初请失业金人数下降

美国资本财新订单在9月份意外下降，电脑及电子产品需求疲弱。这可能削弱关于企业支出在第四季加速的预期。尽管制造业因能源领域的拖累而长期低迷，但美国经济中的其它产业情况较好。周四公布的其它报告显示，上周初请失业金人数下降，9月成屋待完成销售指数反弹。数据公布后，美元反应不大，美国股市略微下跌。较长期美债价格下滑。

* 美国9月耐久财订单较前月下降0.1%，市场预估为增长0.1%

* 美国一周初请失业金人数为25.8万人，预估为25.5万人

* 美国9月成屋待完成销售指数反弹，增幅超预期

* 美国9月建筑许可年率修正为122.5万户，与前值持平

--欧洲央行执委会成员莫尔许称，该央行超宽松货币政策效果或随时间递减

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行超宽松货币政策的效果或将随着时间递减，银行业放贷的某些趋势已需要更密切的关注。莫尔许表示，该行负利率的副作用会随着时间而升高，欧洲央行在检讨购债计划要持续多久时，有必要评估其成本。莫尔许被视为欧洲央行管理委员会中的温和鹰派。

--沙特和OPEC海湾国家准备减产4%，但俄罗斯仅同意冻产--消息

据熟悉情况的人士向路透透露，石油输出国组织(OPEC)海湾国家成员国能源部长本周告诉俄罗斯能源部长，沙特和海湾国家愿意将石油产量从峰值减少4%。上述消息人士称，周日在利雅德召开的能源部长闭门会议上提出了上述动议，但俄罗斯能源部长诺瓦克告诉这些官员，俄罗斯不会减产，但可以把产量冻结在当前水平。三位OPEC消息人士称，一个普遍的共识是只有利比亚、尼日利亚和伊朗应排除在协议之外，因这三个国家的产量曾受到战乱和制裁的打击。

--企业并购消息：

* 高通表示，已同意以约380亿美元收购恩智浦半导体，为半导体行业史上规模最大的收购案，使高通在快速增长的汽车芯片市场成为主要供应商，该交易也将降低高通对日益降温的智能手机市场的依赖。高通表示，将提出每股110美元的现金收购价，较恩智浦半导体周三收盘价溢价11.5%。双方表示，合并后每年的营收预计将达到逾300亿美元。高通终场收高2.77%，恩智浦则上涨0.43%。

* 华尔街日报援引消息人士报导称，美国通用电气正在洽谈收购油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)。报导称，通用电气已和贝克休斯接洽，但谈判细节尚不得而知，也有可能达不成协议。贝克休斯股价盘后飙升近13.7%至62美元。通用电气股价跌1.4%至28.23美元。

* 知情人士称，凯雷投资集团(Carlyle Group)和贝恩资本(Bain Capital)是仅剩的竞购麦当劳在中国内地及香港餐厅的主要全球收购公司，TPG资本已经退出竞购 该知情人士称，这两家私募股权公司将与参与竞购的中资企业竞夺价值最高30亿美元的资产。这两家私募股权公司已分别与中国中信集团和酒店业者格林豪泰联手。

--主要企业财报：

* 谷歌母公司Alphabet公布第三季营收上升20.2%，受助于移动设备和YouTube的广告销售强劲。该公司还表示将回购70亿美元C级股。业绩发布后，股价盘后上扬1.6%。

* 亚马逊对第四季假期购物季的财测令人失望，第三季获利也低于华尔街预期，因其在货运、影音服务及其他项目投资庞大。股价盘后下跌近5%。

* 百度第三季营收同比下滑0.7%，为历来首次下滑。中国政府年初加强对医疗广告的监管，持续对公司业绩造成拖累。股价盘后下跌3.2%至169.53美元。

* 推特第三季营收增速大幅放缓至8%，公司称将在全球范围内裁员9%。推特第二季营收增长20%。

* 福特汽车第三季净利下降逾50%，因销量下滑、召回成本增加，及新皮卡的推出损及北美市场利润率。季度净利为10亿美元，合每股盈余0.24美元。

* 黑石集团第三季度获利高于预期，因油价反弹及美股走坚提振回报。当季税后经济净收益为6.87亿美元。当季每股经济净收益为0.57美元，高于汤森路透I/B/E/S预估的0.48美元。

* 康菲石油国际(ConocoPhillips)公布较小的季度亏损，因该公司减产并削减营运支出。第三季净亏损额缩减至10亿美元，合每股亏损0.84美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四在震荡交易中下跌，此前新一轮业绩报告发布，非必需消费品类股和对利率敏感的股票下跌，抵消了医疗保健类股上涨的提振。道琼工业指数收跌29.65点，或0.16%，至18,169.68点；标准普尔500指数下挫6.39点，或0.30%，至2,133.04点；纳斯达克指数收低34.29点，或0.65%，至5,215.97点。

--欧洲股市收盘持稳，制药和银行类股的上涨，抵消了Amec Foster和Berendsen等个股的下跌。泛欧STOXX 600指数收盘持平。英股富时100指数收高0. 41%，法股CAC指数收低0.02%，德股DAX指数收升0.07%。

汇市:

--美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高，因瑞典央行发表鸽派言论；美元兑瑞典克朗最新报9.0689，上涨1.81%；稍早曾上升2%，触及2009年3月初以来最高的9.0890。受美联储12月升息预期推动，美元触及105.34日圆的三个月高位，最新上涨0.75%，报105.24日圆。

欧元兑美元下跌0.06%，报1.0900美元。欧元兑美元本月已经下跌约3%，势将录得近一年来的最差月度表现。美元指数尾盘上涨0.25%，报98.875。

债市:

--美国公债收益率攀升至约五个月峰值，由德债和英债收益率上涨带动，因投资者臆测英国央行和欧洲央行暂时不会进一步放宽政策。短期和长期美国公债收益率差上升至126个基点，为一周最高。

美国指标10年期公债尾盘下跌16/32，收益率从周三尾盘的1.79%升至1.846%；周四稍早曾触及五个月高位1.87%。30年期公债下挫超过一个大点，收益率从周三的2.537%升至2.605%；盘中曾触及2.631%的五个月高位。两年期公债收益率从周三的0.872%上升至0.884%，稍早触及五个月高位0.896%。

--英国经济增长数据强劲，引发英债遭到数月来最猛烈的抛售，全球指标公债收益率齐步上涨，因对英国央行减息的预期下降。英国10年期公债收益率升12个基点，报1.27%，势将创下去年6月来最大单日涨幅。德国10年期公债收益率一度升至0.19%，为6月初以来最高。

西班牙借贷成本触及三个月高位，西班牙议会将就现任首相拉霍伊组建少数派政府、结束持续10个月的政治僵局提案进行投票表决。西班牙10年期公债收益率上升最多7个基点，触及三个月高点1.22%。

油市:

--油价收高，因石油输出国组织(OPEC)海湾地区成员国承诺减产，缓和市场对其他产油国合作的一些疑虑。布兰特原油收高0.49美元，或1%，报每桶50.47美元；美国原油收高0.54美元，或1.1%，报每桶49.72美元。

金属市场:

--金价变动不大，受美元保持强劲所压制，市场等待关于美联储升息时机的更多迹象。现货金收升约0.1%至每盎司1,267.80美元；美国期金收高0.2%，报1,269.50美元。在过去一周，现货金在波幅为16美元的区间内交投。

--期铜触及两周高位，因市场聚焦在中国需求增强的可能性，但投机性活动在本周稍早急升后下降，限制期铜价格的升幅。伦敦金属交易所(LME)铜库存减少，也支撑铜价。LME铜库存自9月底以来减少超过12%，至331,450吨。

LME期铜收涨1.1%，报每吨4,790美元，盘中触及10月13日来最高4,797美元。本周迄今期铜上涨超过3%。期锌收高1%，报每吨2,363美元。期铝升1.2%，报每吨1,699美元。(完)