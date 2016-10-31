《路透早报》--10月31日

图为先正达的公司logo。欧盟执委会周五对中国化工斥资430亿美元收购瑞士农药和种籽集团先正达(Syngenta)的交易启动深度调查。 REUTERS/Edgar Su

[今日看点]

--日本9月工业生产初值 (周日2350)

--日本9月零售销售 (周日2350)

--新西兰国民银行(NBNZ)10月企业展望指数 (0000)

--澳洲9月民间部门信贷 (0030)

--日本9月建筑订单 (0500)

--德国9月实质零售销售 (0700)

--香港公布9月份住宅楼价指数

--香港公布9月份M-3货币供应数字 (0830)

--英国9月消费者信贷 (0930)

--欧元区第三季GDP初值，10月消费者物价调和指数(HICP)初值 (1000)

--意大利10月HICP与CPI初值 (1000)

--意大利9月生产者物价指数(PPI) (1100)

--加拿大9月工业产品价格 (1230)

--美国9月实质个人支出 (1230)

--美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI) (1345)

--美国10月达拉斯联储德州制造业活动指数 (1430)

--美国9月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 (1700)

--澳洲10月AIG制造业指数 (2230)

--韩国10月消费者物价指数(CPI)，9月经常帐收支 (2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行政策委员会会议(至11月1日)

--美国财政部长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说(1600)

以下为10月28日下午5:00至10月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希拉里阵营就邮件调查向FBI局长施压，要求公布新发现详情

民主党总统候选人希拉里的高级助手周日愤怒谴责美国联邦调查局(FBI)局长科米，要求其迅速公开新发现细节。此前科米透露，FBI将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。了解情况的消息人士周日称，科米可能并不完全掌握关于这些邮件内容的全部信息，因FBI并没有详细检查这些邮件内容的法律授权。

FBI再查希拉里邮件给美国政治带来新的不确定性，令美元兑欧元急挫，兑墨西哥披索跳升。金价周五上涨1%至近四周以来最高。美国短债收益率周五从五个月高位下降，尾盘持平。美国股市周五下跌，盘中交投震荡。

--美国第三季经济创两年来最快增速，大豆出口劲增提供助力

美国经济在第三季创下两年来最快增速，大豆出口劲增和库存投资反弹，抵消了消费者支出增长的放缓。美国商务部周五公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.9%，为2014年第三季以来最快，并且超过了分析师预估的2.5%。第三季企业投资改善，不过设备支出依然疲弱。由于出口和库存几乎占到产出增长的一半，分析师警告称经济增长突然加速可能只是昙花一现。不过该数据仍帮助驱散了对经济可能停滞不前的担忧。分析师称该数据不太可能改变外界对于美联储将等到12月才会升息的看法。

--非OPEC产油国在维也纳会议后，未承诺具体的限产举措

非石油输出国组织(OPEC)产油国周六未明确承诺要加入OPEC成员国限产以拉抬油价的行列，此立场表明它们希望OPEC能先解决内部分歧。OPEC和包括阿塞拜疆、巴西、哈萨克斯坦、墨西哥、阿曼及俄罗斯在内的非OPEC国家官员和专家周六在维也纳举行会议。他们在声明中表示，与会者只同意在OPEC于11月30日召开例行会议前再次开会讨论。

--欧盟对中国化工430亿美元收购先正达的交易展开深度调查

欧盟执委会周五对中国化工斥资430亿美元收购瑞士农药和种籽集团先正达(Syngenta)的交易启动深度调查。先正达股价周一曾重挫逾9%，因欧盟执委会表示，两家公司并未缓和其对该交易的顾虑，从而提高了该执委会展开更长时间调查的可能。欧盟执委会将在3月15日之前决定是否批准该交易。

--中日韩三国同意联手抵制贸易保护主义

韩国、日本与中国的贸易部长对贸易保护主义表示关切，认为其在全球范围内有所抬头，并承诺联手采取措施加以抵制。韩国产业通商资源部在三国部长周六于东京开会后表示，三国均同意维持本国的自由贸易立场不变，以促进全球稳定增长。三方会议已经举行11次。声明中未详细解释三国打算针对贸易保护主义作出何种回应。

--标普维持对英国主权评等的负面展望，有调降之虞

标准普尔周五表示，英国的主权信用评等仍有进一步调降之虞，因该国退欧后的未来充满不确定性。“我们的看法是，英国退欧对其过往的强劲经济表现构成巨大风险，尤其是对其庞大的金融业而言，”标普表示，因6月公投造成其政策框架的可预测性和稳定性降低。标普预测英国从2017年至2019年每年的经济成长率平均为1%，和6月看法一致，但表示若经济成长最终明显走弱，将可能再次调降英国评等。

--欧盟与加拿大签署自贸协议，但须各国议会批准才能全面实施

欧盟与加拿大周日签署一项自由贸易协议，旨在增加就业并促进增长；不过该协议还须在未来几年中得到约40个国家与地区议会的批准，才能全面实施。

--西班牙拉霍伊赢得第二个首相任期，结束10个月的政治僵局

西班牙议会周六同意让保守派领袖拉霍伊展开第二个首相任期，从而结束10个月的政治僵局。由于在四分五裂的议会中并不占据多数优势，拉霍伊政府将不得不与反对派进行协商，以完成四年任期并制定法律。而下一年度的新预算案将是头一个考验。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下跌，盘中交投震荡，美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌，但尾盘收复部份失地。道琼工业指数收跌8.49点，或0.05%，至18,161.19点；标准普尔500指数下挫6.63点，或0.31%，至2,126.41点；纳斯达克指数收低25.870点，或0.5%，至5,190.104点。本周，道琼工业指数升0.1%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克指数下滑1.3%。

--欧洲股市收低，受累于企业业绩不佳，银行股走势震荡，回吐近期的部分涨幅。诸如Novo Nordisk等企业的获利令人失望打压市场人气。该股今日急跌15%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位，因美国政治出现不确定性。欧元兑美元触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.9%，美元兑日圆下跌约0.7%，至盘中低位104.49日圆，稍早触及105.53日圆的三个月高位。美元兑瑞士法郎触及0.9859的八日低位。美元指数触及 98.242的八日低位。该指数本周将下跌约0.4%。但美元兑墨西哥披索跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小，最新上涨0.57%，报18.9380披索。

债市:

--美国短债收益率从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局称将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。在今日美国公布第三季国内生产总值(GDP)强于预期后，美国公债收益率上涨，其走势与德债和英债收益率一致。纽约尾盘，两年期美国公债收益率报0.856%，低于周四的0.884%，周五盘中触及五个月高位0.9%。美国三年期，五年期和七年期公债收益率也下滑。

不过，指标10年期美国公债价格周五下跌1/32，收益率从周四尾盘1.843%小幅上升至1.846%。周五稍早，该收益率触及五个月高位1.879%。美国30年期公债价格下跌9/32，收益率报2.616%，高于周四的2.602%，周五盘中触及五个月峰值2.639%。

--欧元区公债收益率走势反复，投资者消化表现不一的经济数据，及其可能对通胀预期和央行政策未来方向产生的影响。从周五早盘的交易来看，欧元区公债可能连跌第三日，收益率触及数月最高。但收盘前，收益率回落至盘初的水平。指标10年期德国公债收益率周五涨5个基点至0.22%，创5月初以来最高水准，但在1500GMT，回落至0.17%。多数其它欧元区公债日内也基本持平。

油市:

--油价收在50美元之下，且创六周来最大周度跌幅，因担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划，尽管数据显示，美国活跃钻机数量自6月来首次减少。布兰特原油期货跌0.76美元，或1.5%，收报每桶49.71美元。美国原油期货收跌1.02美元，或2%，报每桶48.70美元。两大指标原油本周下跌约4%，为9月中来最大跌幅。

金属市场:

--金价上涨1%至近四周以来最高，在尾盘交易中涨幅扩大，此前美国联邦调查局称将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。1854 GMT，现货金上涨0.8%，报1,278.38美元，盘中高见10月4日以来最高的1,284.14美元，上涨1.3%。本周金价将上涨0.9%。美国期金上升0.6%，报1,276.80美元。

--期锡上升至两年高位，受助于对亚洲供应的担忧和锡库存降至12年低位。期铝触及去年7月来最高水准。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡收涨1.3%，报每吨20,650美元，为2014年9月来最高。LME期铝收升1.1%，报1,718美元，盘中高见1,718.50美元。期铜触及逾两周高位4,848美元，收报4,843美元，上升1.1%。(完)