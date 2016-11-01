《路透早报》--11月1日

图为石油输出国组织(OPEC)logo。消息人士称，OPEC官员批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

[今日看点]

--韩国10月贸易收支(0000)，10月日经/Markit制造业PMI(0030)

--日本10月日经/Markit制造业PMI (0030)

--日经公布台湾10月PMI指数 (0030)

--中国10月官方制造业PMI、官方非制造业PMI (0100)

--财新中国10月制造业PMI (0145)

--瑞士9月零售销售(0815)，10月制造业PMI (0830)

--英国10月Markit/CIPS制造业PMI (0930)

--加拿大8月国内生产总值(GDP) (1230)，10月RBC经季节调整制造业PMI(1330)

--美国10月Markit制造业PMI终值 (1345)

--美国9月建筑支出，10月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国10月汽车销量年率 (1730)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行利率决定

--澳洲央行利率决定 (0330)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议(至11月2日)

--韩国央行公布10月政策会议记录(0700)

--欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在一次会议上发言(0830)

--挪威央行总裁奥尔森在官方货币和金融机构论坛上发表讲话(1100)

--瑞士央行总裁乔丹讲话(1630)

--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1600)，并召开记者会(1715)

--加拿大政府发布财政和经济状况报告，对预算赤字和经济成长做出最新预估。

以下为10月31日下午5:00至11月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁卡尼决定延长一年任期，助英国平稳脱欧

英国央行总裁卡尼周一表示，他将在任期届满后延长一年，直至2019年6月，以帮助英国顺利走完脱离欧盟的过程。但这仍要比一个完整的任期短两年。卡尼可以选择续任到2021年，但这位加拿大人决定不干满八年任期。他在6月公投前警告英国脱欧可能面临经济风险，因而受到脱欧派的严厉批评。他说，其续任决定应有助于确保英国脱欧后的有序过渡。受此消息提振，英镑周一触及日高1.2240美元。

--美国总统选举情势风吹草动，投资人进行买日圆等避险操作

亚洲投资人买进日圆、抛售韩国股票、并远离那些波动剧烈的资产，因最新民意调查显示希拉里领先特朗普的幅度进一步缩小。周五意外传出美国联邦调查局(FBI)局长科米已经致函美国国会，告知FBI正再度就希拉里担任国务卿期间与个人服务器(伺服器)相关电子邮件进行调查。甚至是在电子邮件争议再次爆发之前，希拉里领先特朗普的幅度就已经在缩小。投资人进一步缩减希拉里胜选的相关押注，并在市场价格上反映动荡将加剧的预期。

--美国消费者支出9月增幅高于预期，第三季以强劲势头收尾

美国消费者支出9月增幅高于预期，因家庭购买汽车数量增加，且通胀稳步上升，这可能支撑美联储12月升息的预期。商务部称，9月消费者支出增长0.5%，8月为下降0.1%。美联储周二将召开为期两天的政策会议。美联储在本次会议上预计不会升息。

另一份报告显示，10月美国中西部制造业活动触及五个月低位，生产下滑且新订单增长疲弱。美国供应管理协会(ISM)芝加哥报告表明，制造业持续应对美元升值和油价走弱的后续影响，导致行业长期疲弱。

美国股市小升，投资者在下周二美国大选前态度审慎。美元指数上涨；美债收益率下跌。

--OPEC官员通过长期策略--消息人士

消息人士称，石油输出国组织(OPEC)官员批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。油价周一收在一个月低位，盘中下跌逾3%，因对OPEC落实减产计划的能力存疑。

--中国债务风险总体可控，需警惕企业债务增长过快--副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中国债务总体风险可控但挑战仍存，但需要警惕企业债务增长过快等问题。新华社报导，朱光耀在全国会计领军（后备）人才第一次联合集训上的讲话称，单从政府债务看，无论是IMF还是NFID(中国国家金融与发展实验室)公布的数据，显示中央政府和地方政府总的债务率均不超过40%，其中还包括部分从地方融资平台转化过来的债务，总体比例是合理的。

--欧元区第三季GDP较前季成长0.3%，较上年同期成长1.6%

欧盟统计局公布的首次估值数据显示，欧元区第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，较上年同期成长1.6%，均与路透调查预估一致。[nZSSCLV701]

欧元区10月通胀率升至0.5%，符合市场预估。

--通用电气旗下油气业务与贝克休斯合并，创建油田服务业巨擘

美国通用电气(奇异,GE)宣布，将把旗下石油及天然气业务与贝克休斯(Baker Hughes)合并，创建全球第二大的油田服务提供商。本项并购交易将把通用电气制造设备的强项和贝克休斯钻探及压裂新油井的专长结合起来，成为一家年营收320亿美元的公司。贝克休斯股价重挫，公司高层认为可能是因本项交易结构复杂所致。该股周一收盘下跌6.29%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本未变，因投资者消化最新的大规模企业并购交易，以及美国大选出现的最新状况。道琼工业指数收跌18.77点或0.10%，至18,142.42点；标准普尔500指数跌0.26点或0.01%，至2,126.15点；纳斯达克指数收低0.969点或0.02%，至5,189.135点。在本月最后的一个交易日，有多宗并购交易。工业巨头通用电气下跌0.4%，此前通用电气称，其油气业务与油田服务提供商贝克休斯合并。贝克休斯股价急挫6.3%。

--欧洲股市连续第六日下跌，能源股跟随油价走低，金融类股也回落。欧洲STOXX 600指数下跌0.5%，并录得连续第二个月月线跌幅。欧洲STOXX 600油气指数下跌1.5%。金融股也承压，此前一些银行发布令人失望的业绩，金融股指数下跌0.7%。

英股富时100指数收跌0.6%，法股CAC指数收低0.86%，德股DAX指数收跌0.29%。

汇市:

--美元指数几无变动，回吐稍早录得的涨幅，因市场再度担忧，美国联邦调查局(FBI)重启对民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件的调查，将对美国大选造成怎样的影响。英镑上涨，英国央行总裁卡尼决定将在任期届满后再延长一年，留任至2019年6月底。

美元指数基本持平，报98.373。本月，美元指数可望上涨约3%，可能录得近一年来最佳月度表现。

欧元兑美元基本持平，报1.0978美元。10月欧元势将下跌约2.3%，将为五个月来表现最差的一个月。

美元兑日圆升0.1%，报104.84日圆，10月升幅可望达到3.5%，创五个月来最佳月度表现。

英镑兑美元升0.4%，报1.2238美元。

债市:

--指标美国公债录得近两年来最差月度表现 ，因对主要央行进一步放宽政策的预期降温，推动全球公债收益率攀升， 从而削弱了美债对于海外投资者的吸引力。指标10年期公债价格尾盘上扬4/32，收益率报1.83%，低于上周五尾盘的1.85%。本月，10年期公债收益率攀升14%，为2015年2月以来最大月度百分比涨幅。两年期公债收益率本月上涨11%，为8月以来最差月度价格表现。

--德债收益率录得2013年以来最大月涨幅，因经济数据改善，促使投资者重新评估货币政策前景。10年期德债收益率日内持平，报0.17%。本月，该收益率累计上涨29个基点，为2013年1月以来最大月涨幅。五年期德债收益率报负0.39%。西班牙公债跑赢其它欧元区公债，因该国议会周末批准首相拉霍伊连任，结束了为期10个月的政治僵局。西班牙10年期公债收益率回落2个基点，报1.22%。意大利10年期公债收益率上涨2个基点。

油市:

--油价收在一个月低位，盘中下跌逾3%，因对石油输出国组织(OPEC)落实减产计划的能力存疑，预期10月OPEC产量创纪录进一步重压油市。近月布兰特原油期货跌1.41美元或2.8%，收报每桶48.30美元。该合约周一到期。交投更活跃的次月合约急跌2.03美元或4%，收报每桶48.65美元。美国原油期货回落1.84美元或3.8%，收报每桶46.86美元。

金属市场:

--金价持稳，脱离盘中低位，因为美元缩小涨幅，对美国大选和美联储政策前景的担忧令金价徘徊在前一交易日触及的近四周高位附近。现货金小涨，报每盎司1,277.28美元。金价本月下跌约3%。美国12月期金收跌0.3%，报1,273.10美元。

--期锌升至五年最高水准，因预期供应将继续紧张。此前嘉能可称，关闭在澳洲的一个矿场。伦敦金属交易所(LME)期锌收盘时没有成交，买盘最后报2,457.50美元，升2.5%，盘中触及2011年8月来最高2,479.50美元。LME期铝收涨1%，报1,735美元，盘中触及去年7月来最高1,737美元。期铜收涨0.2%，报4,852美元，稍早触及三周高位4,878美元。(完)