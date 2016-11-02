《路透早报》--11月2日

11月1日，美国威斯康辛州州，共和党总统候选人特朗普出席竞选造势活动。希拉里的一名高级助手敦促美国联邦调查局(FBI)披露其所了解的特朗普与俄罗斯之间的关系情况。 REUTERS/Carlo Allegri

[今日看点]

--澳洲9月建筑许可 (0030)

--日本10月消费者信心指数 (0500)

--英国10月Nationwide房屋价格 (0700)，Markit/CIPS建筑业PMI (0930)

--法国10月Markit制造业PMI (0850)

--德国10月失业数据和Markit制造业PMI (0855)

--欧元区10月Markit制造业PMI终值 (0900)

--美国MBA抵押贷款市场指数 (1100)

--美国10月ADP民间就业岗位变动 (1215)

--美国10月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 (1345)

--韩国10月外汇储备 (2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，之后发布声明(1800)。

--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

--“两岸和平发展论坛”在北京举行(至3日)，由两岸多个民间团体主办。

--2016中国钢铁原燃料市场高峰论坛(至4日)。

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯讲话(1715)。

--挪威央行公布2016年金融稳定性报告(0800)。

--瑞典央行总裁英韦斯在一场研讨会上就当前货币政策发表讲话(1330)。

以下为11月1日下午5:00至11月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希拉里阵营反咬，称FBI应该说说特朗普与俄罗斯之间有何关系

希拉里的一名高级助手敦促美国联邦调查局(FBI)披露其所了解的特朗普与俄罗斯之间的关系情况。其指责FBI对希拉里不公平，公开了调查希拉里邮件的情况，却对特朗普保持沉默。希拉里竞选经理Robby Mook质疑FBI局长，为何不发布关于特朗普与俄罗斯之间关系的信息。民调显示希拉里的领先优势自上周初以来略有缩小，但现在断言邮件争议是否正在损及她的选情仍为时过早。

--促销折扣难阻美国10月汽车销售下滑6%，通用汽车亦减少1.7%

各大汽车生产商和WardsAuto周二公布的数据显示，尽管许多受欢迎品牌加大了销售折扣的力度，但估计美国10月汽车销售仍减少了6%。WardsAuto发布的汽车行业数据显示，美国10月经季节调整后汽车销售年率为1,790万辆，其中美国第二大车企福特汽车的销售数据为估计值，该公司将在本周稍后发布销量报告。通用汽车(GM)在10月的销售不及预期，整体下降1.7%。

--美国制造业部门扩张，但订单指数下降暗示未来增长温和

美国10月工厂活动连续第二个月上升，因生产和雇用加速，令人更加认为陷入困境的制造业部门在第四季可能恢复一些动能。美国供应管理协会(ISM)10月全国活动指数上升0.4点至51.9，高于荣枯分水岭50；生产分项指数上升1.8点至54.6。但新订单指数从9月的55.1降至52.1，说明制造业未来活动增长温和。制造业就业指标跳升3.2点至52.9。

--瑞士央行总裁称仍将致力于负利率和干预汇市的货币政策

瑞士央行总裁乔丹表示，央行将紧盯市场对美国总统大选的反应，随时准备好采取行动以限制“被大幅高估”的瑞郎汇率。瑞郎兑欧元周二升穿1.08，达到6月底以来最强水准。交易员表示，随着市场对特朗普可能成为美国总统的预期增加，引发避险资金流入瑞郎。乔丹暗示，瑞士的开放型经济以出口为导向，且规模较小，如果美国开始反对自由贸易将对瑞士不利。

--加拿大央行总裁称认真考虑了上调通胀率目标的可能性

加拿大央行总裁波洛兹表示，央行认真考虑过上调通胀率目标，以便为降息赢得更大弹性，但仍确定，非常规工具可以提供的调控空间比原先认为的更大。他在一次讲话中为央行继续沿用2%通胀目标的决定辩护，称央行确曾考虑过上调目标，因许多经济体的利率已经处在或接近纪录低点。

加拿大8月国内生产总值(GD P)较前月增长0.2%，7月修正后仍为上升0.4%，前值为增长0.5%。路透调查的分析师先前预估8月GDP增 长0.2%。

--PMI数据显示英国10月制造业维持强劲增长，但通胀压力加剧

PMI数据显示英国10月制造业略微失去动力，因英镑走贬虽提振了出口，但亦加剧通胀压力。该数据凸显了英国6月退欧公投对英国经济的影响。英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从9月上修后的55.5微降至54.3；9月修正数据为逾两年来最高水准。但英镑走软带来的负面影响已变得愈发明显。进口物价上涨，令采购成本创下该调查近25年历史以来的最大涨幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，标普500指数触及近四个月来最低收位，因对下周美国大选的担忧日益加深，美国升息前景也对股市施压。股市在下午早段大幅下挫，标普500指数跌穿关键技术位，后缩小跌幅。标准普尔500指数下挫14.43点，或0.68%，至2,111.72点，录得10月11日以来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数收跌105.25点，或0.58%，至18,037.10点；纳斯达克指数收低35.558点，或0.69%，至5,153.577点。CBOE波动率指数跳升至近两个月高位。

--欧洲股市连续第七日下跌，金融类股领跌，围绕下周美国总统大选的不确定性拖累市场。泛欧STOXX 600指数下跌1.1%，所有类股均下跌。这是自2月以来的最长连跌，但该指数仍在过去15周的窄幅交易区间内波动。

英股富时100指数收跌0.53%，法股CAC指数收低0.86%，德股DAX指数收跌1.3%。

汇市:

--美元兑欧元触及近三周最低，受美国政治不确定性打压。墨西哥披索兑美元触及逾三周低位，因市场担心共和党候选人特朗普赢得大选。美元指数跌约0.8%，触及近两周低位97.640。

欧元兑美元上涨约0.8%，报1.1069美元，为10月12日以来最高水准。

美元兑瑞郎急跌1.5%，触及近一个月低位0.9730瑞郎。

美元兑日圆触及八日低位103.81日圆。

墨西哥披索兑美元重挫约2.2%，报19.2700披索，为10月7日以来最低。

债市:

--美国公债价格上涨。围绕下周美国总统大选的不确定性打击投资者人气，股市跌至7月以来最低水平，增加了对避险公债的需求。指标10年期公债价格收高4/32，收益率报1.83%。周二稍早，该收益率最高升至1.879%，为5月31日以来最高。股市和油价稳步下跌，风险胃纳下降限制了公债市场早盘跌势。

--意大利公债收益率触及八个月高位，市场关注的风险焦点从西班牙转向该国。西班牙周末组建了新政府，打破了政治僵局，市场的注意力开始转向意大利。意大利和西班牙10年期公债收益率之差周一上涨至41.4个基点，为2012年以来最高，周二报39个基点。意大利10年期公债收益率上升8个基点至1.69%，为2月来最高。西班牙10年期公债收益率也上涨8个基点，至1.30%。

油市:

--油价收低，此前触及一个月低点，因预计上周美国原油库存将增加，且投资者怀疑石油输出国组织(OPEC)提出减产计划后是否会有跟进行动。布兰特原油收低0.47美元，或1%，报每桶48.14美元。美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶46.67美元。

金属市场:

--黄金、白银和铂金升至一个月高位，因美国大选相关忧虑引发股市下挫、美元走低，投资者寻求在贵金属中避险。现货金收报1,287.80美元。美国12月期金收涨1.2%，报1,288美元。现货银报每盎司18.32美元。铂金报990.50美元。钯金报631.70美元。

--锌价回落，因在价格升至五年高位后交易员锁定利润，美元下跌帮助锡价触及两年高位，铝价触及15个月最高。伦敦金属交易所(LME)指标期锌触及2011年8月以来最高的2,485美元后缩减涨幅，最终收高0.3%，报2,465美元。锡价收升0.7%，报每吨20,850美元，为2014年9月以来最高，因在库存跌至12年低位后市场担心供应短缺。

期铝一度触及去年7月以来最高的1,740.25美元，后回落0.52%，报每吨1,725美元。

期铜涨至8月2日以来高位，受助于中国需求前景改善，价格上涨1.4%，报4,919美元，为连续第七日上涨。

期铅基本持平于周一的2,070美元；期镍跌0.7%，报每吨10,410美元。(完)