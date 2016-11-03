《路透早报》--11月3日

图为美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里。随着总统竞选活动接近尾声，金融市场益发紧张不安，因民调显示两名候选人的差距缩小。 REUTERS/Carlos Barria

[今日看点]

--10月份中国财新服务业PMI (0145)

--10月份香港日经PMI (0230)

--香港9月份零售销售数字 (0830)

--澳洲9月商品及服务贸易收支 (0030)

--瑞士第四季消费者信心指数 (0645)

--意大利9月失业率 (0900)

--英国10月Markit/CIPS服务业PMI (0930)

--欧元区10月失业率 (1000)

--美国10月Challenger企业计划裁员岗位 (1130)

--美国一周初请失业金人数 (1230)

--美国第三季单位劳工成本与非农业生产率 (1230)

--美国10月Markit服务业/综合PMI终值 (1345)

--美国9月工厂订单 (1400)

--美国10月供应管理协会(ISM)非制造业指数 (1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行公布利率决定，并发布通胀报告(1200)

--欧洲央行公布经济月报(0900)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克参加一个早餐会，并阐述她对经济形势与当前货币政策的看法(0630)

--英国央行副总裁康利夫在欧洲金融市场协会(AFME)发表演说(2055)

--欧洲央行执委科尔于哈佛大学发表演说(2100)

--瑞典央行副总裁扬松参加主题为“负利率和资产购买：在计划内和计划外结果之间寻找平衡”的讨论，并就瑞典的经验发表演讲(1220)

--欧盟执委会主席贾克参加以欧洲未来为主题的小组讨论(1400)

--欧盟阿拉伯峰会(至11月4日)，希腊央行总裁史托纳拉斯出席。

以下为11月2日下午5:00至11月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--希拉里和特朗普选情差距缩小，金融市场紧张情绪升

美国总统大选将在下周进行，随着民主党候选人希拉里克林顿和共和党候选人特朗普的角逐接近尾声，金融市场益发紧张不安，因民调显示两名候选人的差距缩小。虽然多数民调仍显示希拉里赢面较大，但她在上月末的大幅领先优势不再，投资者开始考虑特朗普胜选的可能性。全球股市、美元和原油下跌，黄金和瑞郎等避险资产上涨，因投资者对选情紧绷感到担忧。

--美联储按兵不动，为12月加息铺路

美联储周三维持利率不变，但暗示可能在12月加息。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。美联储政策制定委员会表示，经济动能已经增强，就业增长保持稳健。美联储政策制定者也对通胀正朝2%目标迈进表达了更加乐观的看法。这表明，在12月加息的门槛看来已经很低了。金融市场已经大致消化了这一因素。美联储发布政策声明后，美国股市延续稍早跌势，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子货币一度缩减跌幅，之后进一步下滑。

--美国上周原油库存猛增逾1,400万桶，创纪录最大增幅

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存创纪录最大增幅，因炼厂减产。汽油和馏分油库存减少。EIA公布，在截至10月28日该周，美国原油库存增加1,442万桶，至4.8258亿桶，市场预估为增加101.3万桶。油价周三下挫3%。

--美国10月ADP民间就业岗位增加14.7万个，低于预估

民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国10月民间就业岗位增加14.7万个，低于分析师预估。9月民间就业岗位增幅从之前的15.4万上修至20.2万个。

--欧元区10月制造业活动创下近三年最快增速

调查显示，欧元区制造业活动在10月创下近三年最快增速，而且通胀压力有进一步回升迹象。这将是致力于提振经济成长并推高通胀的欧洲央行政策制定者所乐见的。Markit的10月采购经理人指数(PMI)终值从9月的52.6升至33个月高点53.5，高于初值53.3，也远远高于荣枯分水岭50。产出分项指数从53.8升至54.6，创2014年4月以来最高水准。

--英国10月建筑业PMI触及七个月高位，但前景黯淡

调查显示，英国建筑业活动10月触及七个月最高，因住房建筑活动增长，但前景受到订单放缓及建筑材料价格飙升打压而显得黯淡。Markit/CIPS英国10月建筑业采购经理人指数(PMI)意外升至52.6，高于9月的52.3，路透调查的分析师原本预期指数将下滑至51.8。尽管该调查结果与英国6月退欧公投几个月来经济保持成长动能的迹象一致，但有明确迹象显示明年可能将更加艰难。

主要企业业绩：

> 阿里巴巴季度营收优于预期，受电商和媒体等业务成长推动

> Facebook季度营收好于预期，但警告成长将会放缓

> 时代华纳第三季营收增长9.2%，受助于《X特遣队》票房收入

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三收低，连续第七日下跌，创五年来最长跌势，因美联储暗示可能在12月加息，且美国大选的不确定性继续让市场前景蒙阴。标普500指数7月以来首次收于2,100点之下。另外一个不利的技术信号是，纽约证交所和纳斯达克市场创52周新低的合计个股数量上升至6月以来最多，大幅超过创52周新高的个股数量。

道琼工业指数收跌77.46点或0.43%，至17,959.64点；标准普尔500指数下挫13.78点或0.65%，至2,097.94点；纳斯达克指数收低48.01点或0.93%，至5,105.57点。

--欧洲股市连跌第八日，创今年迄今最长跌势，受累于两位美国总统候选人的支持率差距不断收窄的迹象。马士基集团(Maersk)股价下挫，此前公布令人失望的业绩。欧洲STOXX 600指数下滑1.1%，触及7月11日来最低水准，在交易日后段受打压，因美国原油库存录得纪录以来最大的单周升幅，令油价骤降。

英股富时100指数收跌1.04%，法股CAC指数收挫1.24%，德股DAX指数大跌1.47%。

汇市:

--美元兑欧元、日圆、瑞郎和英镑触及逾三周最低，因对美国共和党总统候选人特朗普下周可能获胜感到紧张。美元指数尾盘下跌0.3%，报97.403。

墨西哥披索兑美元盘中急跌至逾一个月低位19.4667披索。若特朗普获胜，可能损及墨西哥经济。

欧元尾盘上涨0.3%，报1.1088美元。美元兑日圆下跌0.7%，报103.40日圆。

美元兑瑞郎尾盘下跌0.2%，报0.9733瑞郎。

债市:

--美国公债收益率触及一周最低，因美国下周大选的不确定性提振公债避险吸引力，且美联储并未承诺即将升息。指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.80%。

--投资者对美国大选的紧张情绪引发欧元区公债全面上涨，其中，意大利公债收益率跌幅最大，因臆测意大利可能推迟该国宪法改革公投，意大利总理办公室否认这一说法。意大利10年期公债收益率下跌约9个基点，至1.59%。德国10年期公债收益率跌5个基点，至0.13%。西班牙10年期公债收益率也下跌9个基点，报1.21%。葡萄牙10年期公债收益率跌11个基点，报3.25%。

油市:

--油价下挫3%，因上周美国原油库存创纪录最大增幅，引发投资者担心全球供应过剩，几日前路透调查显示，分析师预计石油输出国组织(OPEC)产量可能再创纪录高位。美国原油收低1.33美元，或2.9%，报每桶45.34美元。布兰特原油收挫1.28美元，或2.7%，报46.86美元。

金属市场:

--金价升至一个月高位，因美国大选结果的不确定性推低美股和美元，但在美联储一如预期维持利率不变后，金价小幅缩小升幅，收报1,296.89美元。美国12月期金收高1.6%，报每盎司1,308.20美元。

银价收报每盎司18.44美元。现货铂金收报987美元；钯金收报628.50美元。

--期铜持稳，因中国经济数据直指工业金属需求强劲，抵销了投机客在本周铜价上涨后锁定利润所带来的压力。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收盘仅上涨1美元至每吨4,920美元，从盘中低点4,866美元反弹。期锌跟随其它金属下跌，受获利回吐影响从五年高位回落， 收跌1.6%，报2,426美元。

锡价收跌0.4%报每吨20,775美元，盘中触及2014年9月以来高点20,895。期铝下跌0.5%，收报1,726.50美元；期铅下跌0.8%，报2,054美元；期镍下跌0.9%，报10,320美元。(完)