《路透早报》--11月4日

图为美国白宫的玫瑰花园。美国总统大选在即，民调显示希拉里支持率微弱领先于对手特朗普。 REUTERS/Yuri Gripas

[今日看点]

--中国三季度国际收支平衡表（初步数）

--台湾10月底外汇存底 (0810)

--澳洲9月零售销售/第三季零售贸易 (0030)

--意大利、法国、德国及欧元区10月服务业PMI (0845-0900)

--欧元区9月生产者物价指数(PPI) (1000)

--美国10月非农就业岗位与失业率，9月国际贸易收支 (1230)

--加拿大10月就业岗位变动与失业率，9月贸易收支(1230)

--加拿大10月Ivey采购经理人指数(PMI) (1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行发布货币政策声明(0030)

--加拿大央行总裁波洛兹将发表演说(0035)

--美联储理事布雷纳德在芝加哥联储举办的第19届国际银行业会议上发表演说(1300)；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上发表演说(1700)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1340)

--美联储副主席费舍尔于国际货币基金组织(IMF)所主办Jacques Polack年度研究会议的小组讨论活动中，就“大衰退后的政策变革”主题发表演说(2000)；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯参加小组讨论(1445)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在墨西哥银行业协会论坛上发言(1600)

--挪威央行总裁奥尔森发表演说

--美国企业研究院(American Enterprise Institute)与前美国财政部长萨默斯，就“经济增长为何放缓？我们如何让它提速？”主题进行讨论(1300)

以下为11月3日下午5:00至11月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行放弃降息计划，大幅上修明年经济成长与通胀预估

英国央行取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。英国央行一致决定维持利率不变，继续8月的购债计划。

在周四发布的预测中，英国央行将2017年经济增长预估由8月时的0.8%大幅上修至1.4%，上修幅度为历来之最。明年通胀率料劲升至2.7%，几乎是当前水平的三倍。但央行警告称，英国的欧盟市场准入程度可能会“大幅下降”，这可能会在“较长时间内”损及经济增长，预计2018年和2019年的经济复苏可能放缓。

英国央行发布决议后，英镑进一步上涨，英国公债价格下跌。

--英国法院裁定退欧需经议会批准，相关谈判或遭延迟

英国高等法院裁定，政府需要得到议会的批准才能启动退欧程序。这一判决有可能拖延首相特雷莎梅的退欧计划。英国政府表示将提出上诉，预计最高法院将在下月初受理此案。首相发言人称，特雷莎梅仍计划最晚在明年3月底启动有关退欧条谈判，其并补充说：“不希望让此事打乱我们的时间表。”高等法院的裁决宣布后，英镑上扬。

--希拉里支持者对美国大选选情胶着感到担忧

美国民主党总统候选人希拉里的支持者紧张地关注着民调情况。民调显示希拉里支持率微弱领先于共和党对手特朗普。周三的路透/益普索(Ipsos)民调显示，希拉里领先6个百分点。其它民调则显示双方差距大大缩窄，令民主党人担心，在周二投票前只剩五天的情况下，选情恐不容乐观。纽约时报/CBS News周四进行的一项调查表明，在有可能投票的人当中，希拉里领先优势缩窄到3个百分点，而在两周前还有9个百分点。RealClearPolitics网站调查的平均值亦显示，周四希拉里的领先优势为1.7个百分点，远低于上月底的水平。

--美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软

随着新订单和雇佣放缓，美国10月服务业活动降温，暗示经济增长在第四季初趋软。其它数据显示，上月美国雇主计划裁撤岗位数量下降31%至五个月低点，突显出就业市场基本面情况良好，不过上周申请失业金的美国人数增加。美国供应管理协会(ISM)公布，10月美国服务业指数从9月的57.1降至54.8，低于预估，但高于50的荣枯分水岭。

> 美国ISM-10月非制造业指数下降至54.8，低于预估

> 美国9月工厂订单较上月增加0.3%，预期为增加0.2%

> 美国10月Markit服务业PMI终值升至54.8，为2015年11月以来最高

> 美国第三季非农生产力环比年率初值为增长3.1%，市场预估升2.0%

> 美国一周初请失业金人数为26.5万人，预估为25.8万人

--欧洲央行称欧元区经济料继续温和稳定复苏，但面临下行风险

欧洲央行(ECB)经济月报称，欧元区经济应该会继续以温和和稳定步伐复苏，但这一前景面临下行风险，主要来自全球经济增长低迷和政治不确定性。

欧元区9月失业率降至10.0%，与路透调查预估一致。

--英国10月服务业意外强劲扩张，但物价压力大增

调查显示，英国服务业10月再度强劲扩张，且通胀压力升幅创至少20年来单月最大，这进一步削弱了英国央行降息的机率。英国10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至54.5，为1月以来最高，且高于路透调查中所有分析师的预测值。PMI中显示服务业企业面临成本压力的指标创下1996年开始调查以来的最大增幅，并触及五年半高位。

--法国金融司法当局称汇丰应接受税务欺诈审判

一知情消息人士向路透表示，因汇丰控股及其瑞士私人银行部门涉嫌2006-2007年协助客户逃税，法国金融司法当局已要求汇丰受审。“我们已注意这项建议...将持续全力为我们提出抗辩，”汇丰在一封电子邮件评论中向路透表示。该行去年受到正式调查，预审法官将决定其是否应当受审。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周四连续第八日收低，创2008年金融危机以来最长连跌，Facebook下挫与美国大选不确定性打击人气。全球最大社交网络公司Facebook大跌5.7%，因公司警告称，本季营收增长将放缓。Facebook对标普500指数和纳斯达克指数带来最大拖累，纳斯达克指数也连续第八日下滑。

标准普尔500指数跌9.28点或0.44%，至2,088.66点；纳斯达克指数收低47.16点或0.92%，至5,058.41点。道琼工业指数收跌28.97点或0.16%，至17,930.67点。CBOE波动率指数攀升14%至逾四个月最高。

--欧洲股市收盘持平，回吐稍早涨幅，因一英国法院的裁决让退欧程序变得更加复杂，这提振英镑，并拖累英国股市跌至五周低位。泛欧STOXX 600指数结束过去八日连跌，这是逾两年来最长跌势。

英股富时100指数回落0.8%。法股CAC指数下跌0.07%，德股DAX指数回落0.43%。

汇市:

--美元指数尾盘下跌0.24%，报97.163，距离今日触及的三周低位97.041不远，因美国大选结果难以预料。欧元兑美元尾盘上涨0.14%，报1.1110美元，徘徊在早盘触及的10月11日以来最高1.1126美元附近。

美元兑日圆尾盘下跌0.37%，报102.91日圆，距离今日早盘触及的一个月低位102.56日圆不远。

墨西哥披索兑美元尾盘升逾1%，报19.1610披索，势将录得逾两周来最大单日涨幅。

债市:

--美国长期公债价格下跌，此前英国央行称通胀很可能进一步攀升，而下周美国大选结果的不确定性支撑短期公债。指标10年期美国公债价格尾盘下跌5/32，收益率升至1.82%。五年期和30年期美债收益率差走宽至134个基点，此为6月27日来最宽水准。两年期和10年期公债收益差也走宽至最多101个基点，为5月12日来最宽。

--欧元区公债收益率上涨，因美国升息预期、一家法院就英国脱欧程序做出裁决和英国央行对未来利率的立场改为中性。德国10年期公债收益率上涨4个基点，报0.17%。

油市:

--油价收跌逾1%，因投资者对美国原油库存增幅创纪录感到不安，且仍然怀疑石油输出国组织(OPEC)是否会以实际行动落实限产计划。美国原油期货收跌0.68美元，或1.5%，报每桶44.66美元。布兰特原油期货回落0.51美元，或1.1%，报每桶46.35美元。

金属市场:

--金价走高，对美元下跌及美国大选选情胶着做出反应。现货金收报1,303.25美元。美国12月期金收跌0.4%，报每盎司1,303.30美元。现货银下跌0.7%，报每盎司18.32美元。铂金报992.99美元，钯金下跌近2%，报616.00美元。

--期锌触及逾五年最高水准，受助于美元走低和投机性基金根据电脑算法作出买入决策，这些因素也推升期铜至三个月高点。伦敦金属交易所(LME)期锌大涨2.5%，收报每吨2,487美元。期铜收涨0.8%，报每吨4,958美元。期镍收高1.5%，报10,480美元。期铝升0.3%，报1,731美元。期锡收涨1.6%，报21,105美元。期铅收涨1.8%，报2,092美元。(完)