《路透早报》--11月7日

[今日看点]

--日本9月加班工资(0000)

--澳洲ANZ 10月整体招聘广告(0030)

--中国10月外汇储备数据

--德国9月工业订单(0700)

--台湾10月进出口数据(0800)

--瑞士10月消费者物价指数(CPI)(0815)

--香港10月底外汇储备资产数字(0830)

--英国10月Halifax房价指数(0830)

--欧元区11月Sentix投资者信心指数(0930)

--欧元区9月零售销售(1000)

--美国10月就业趋势指数(1500)

--美国9月消费者信贷(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国全国人大拟就网络安全法草案、民办教育促进法修正案草案等问题举行新闻发布会

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会公开听证会中，就宏观审慎框架发表演说(0915)

--欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨在比利时金融论坛发表演讲(1045)

--欧元区财长会议(1400)

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1600)

以下为11月4日下午5:00至11月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--FBI完成对新发现邮件的检查，仍认为没有理由起诉希拉里

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云，提振美元周一在亚洲时段大涨。FBI局长科米周日在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。一名执法机构的消息人士对路透表示，该结论暂时结束了FBI对于希拉里邮件门的调查。

--美国10月就业和薪资强劲增长，12月升息理由更加充分

10月，美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美联储12月升息的预期。劳工部周五称，10月新增非农就业岗位16.1万个，建筑业、医疗保健、专业和商业服务等领域的工作岗位增加。8月和9月新增岗位数据被上修，较之前报告的数据总计增加4.4万个，进一步增添了报告的利好基调。报告发布后，美元指数小幅走低，美股上涨，美债走高。

--英国首相特雷莎·梅无惧法庭裁定，承诺“彻底”退欧

英国首相特雷莎·梅周日表示将彻底脱欧，对批评者进行回击，后者批评特雷莎·梅的退欧策略，并威胁将在议会阻挠脱欧流程。特雷莎·梅在英国星期日电讯报撰文暗示，对于强迫她改变退欧态度的一切意图，她将予以抵抗。她表示若是透露她的谈判策略可能导致英国谈判立场变弱，并称对公投结果感到遗憾的国会议员也“必须接受人民的决定”。

--消息人士称，沙特与伊朗再度发生争执，沙特可能将提高石油产量

石油输出国组织(OPEC)数位消息人士称，沙特阿拉伯与伊朗旧有的争端在上周OPEC专家会议上再度浮现。沙特称，如果伊朗拒绝限产，那么沙特可能将大幅提高石油产量以压低油价。五位参加了上周OPEC专家会议的匿名消息人士对路透称，在这次会议上沙特和伊朗冲突再起；上周会议旨在为11月30日的下次OPEC部长级会谈敲定减产细节。OPEC总部拒绝对上周闭门会议的讨论进行置评。沙特和伊朗驻OPEC代表亦拒绝发表正式评论。

--首尔中央地区法院对总统朴槿惠的两位前助手发出逮捕令

韩国一法院周日表示，已向总统两位前助手发出逮捕令；之前这两位助手正在接受调查。首尔中央地区法院在声明中称，已授权逮捕青瓦台前政策调整首席秘书官安钟范，其面临的指控为滥用职权和企图勒索。此前发布的紧急拘留令已使安钟范遭到羁押。法院还称，已向朴槿惠总统的前助手郑和成发出逮捕令，此前他已处于临时羁押状态。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长连跌，因美国选情胶着让投资者感到不安。纳斯达克指数也连续第九日下跌，道琼工业指数连续第七日收跌。道琼工业指数收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。

--欧洲股市急挫，受压于制药类股下跌，此前美国议员要求联邦反垄断监管机构对可能存在的价格操控进行调查。最新发布的一批业绩好坏不一。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，录得2月以来的最差周度表现。英股富时100指数收跌1.43%，法股CAC指数下跌0.78%，德股指数回落0.65%。

汇市:

--美元周一在亚洲时段大涨，因美国联邦调查局(FBI)称新发现的电邮并未改变该局的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器一案中，没有理由对她提出指控。交易员表示，一旦交易完全展开，此一消息可能令避险公债走软，与此同时，亚股可能获得喘息，出现一波温和涨势。美元兑日圆涨约1.1%至104.30日圆。欧元/美元跌0.7%至1.1060美元。美元兑瑞郎涨1%。澳元等对风险敏感的货币，兑日圆及兑欧元盘初也都上涨，澳元兑日圆上涨1.2%至80.11日圆。

债市:

--美国公债价格周五上扬，因油价下跌引发对低通胀的担忧，另外，美国下周大选不确定性提升了低风险资产的吸引力。指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.79%，就业数据公布后，一度升至1.83%。

--美国和德国公债利差周五触及约两个月最窄，因美国选情胶着，市场愈发感到不安，拉低避险公债收益率。1615 GMT，德国10年期公债收益率触及0.14%，日内下跌3个基点。美国和德国公债利差周五一度触及约两个月最窄164个基点。

油市:

--油价下跌，本周下跌约9%，创1月以来最大周度百分比跌幅，因有迹象显示，沙特和伊朗间的紧张关系再度浮现，可能导致一项关键的减产协议胎死腹中。交易员还指出，美国上周原油库存激增，需求疲弱，继续重压油价。两个指标原油均收于9月以来的最低水平，布兰特原油下跌0.77美元，或1.7%，报每桶45.58美元；美国原油下跌0.59美元，或1.3%，报44.07美元。两个指标合约均连续第六日下跌，美国原油创7月以来最长跌势，布兰特原油创6月以来最长跌势。本周，美国原油下跌约9%，布兰特原油下跌约8%，均为1月以来的最大周度跌幅。

金属市场:

--黄金持稳，势将创下9月中来最大单周涨幅，因对下周美国大选结果的担忧抵消了稳健的美国就业报告支撑下月加息预期所产生的影响。1901 GMT，现货金下跌0.08%，报1,302.22美元，脱离美国非农就业报告后不久触及的1,294.15美元的日内低位。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,304.50美元。。

--期锌从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。期铜价格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。伦敦金属交易所(LME)期锌收低1.6%，报2,447美元。期铜周五收涨0.7%，报4,991美元。(完)