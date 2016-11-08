《路透早报》--11月8日

2016年7月4日，韩国首尔，三星电子总部的公司logo。韩联社报导称，韩国检方周二搜查三星电子办公室，这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友崔顺实的政治丑闻调查的一部分。 REUTERS/Kim Hong-Ji

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国零售业联盟(BRC)10月同店零售销售(0001)

--澳洲10月NAB企业现况指数和信心指数(0030)

--日本9月同时和领先指标(0500)

--瑞士10月失业率(0645)

--德国9月工业生产和贸易收支(0700)

--法国9月预算、经常帐和贸易收支(0745)

--英国9月工业生产(0930)

--台湾公布10月消费者物价指数(CPI)年增率(0030)

--中国海关公布10月进出口贸易数据(约0200)

--全美独立企业联盟(NFIB)10月小型企业信心指数(1100)

--加拿大10月房屋开年率(1315)；9月建筑许可(1330)

--美国9月JOLTS职位空缺数(1500)

--新西兰10月电子卡零售销售(2145)

--韩国10月失业率(2300)

--日本10月银行放款余额；9月未经季节调整的经常帐(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国总统选举日

--日本央行理事桑原茂裕在第二届金融科技论坛上发表演说

--欧盟财长会议(0800)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与讨论活动，主题为当前经济情势及货币政策

--澳洲央行国际部主管Chris Ryan在第七届泛亚监管峰会发表演说

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于一项活动中发表演说(1605)

以下为11月7日下午5:00至11月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--投票日前夕，路透/益普索工具显示希拉里获胜可能性达90%

美国总统竞选活动周一已接近尾声。路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%，有望获得303张选举人票，高于获胜所必需的270张，而特朗普预计将获得235张。一些调查显示双方在密西根选情接近，两位候选人都在此地拉票。宾夕法尼亚州是另一个大票仓，预计双方在最后时刻也会在此有所收获。

--韩国检方突袭三星电子办公室，进行政治丑闻相关调查

韩国联合通讯社报导称，韩国检方周二突击搜查了三星电子的办公室。这是围绕牵涉总统朴槿惠及其密友崔顺实的一项政治丑闻调查的一部分。崔顺实涉嫌对国家事务施加了不当影响。韩联社称，检方的搜查涉及三星是否向崔顺实的女儿不当提供了财务帮助。

--美国商务部初步裁定中国等九个国家和地区的钢板有倾销问题

美国商务部表示，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。商务部在声明中称，设定的初步反倾销税率最高为130.63%，适用于意大利一家公司。

--美联储调查报告显示第三季银行收紧对商业地产的放贷标准

美联储对银行贷款经理进行的季度调查显示，第三季银行收紧了商业地产贷款标准，但基本上维持对商业和工业贷款的标准不变。对家庭而言，一些银行报告放宽了对符合政府支持企业购买资格的抵押贷款及其他一些类型抵押贷款的放贷标准，不过消费者贷款标准基本同上季相同。在商业地产方面，“相当一部分银行报告收紧了建筑和土地发展贷款以及多户住宅地产项目的贷款标准。”调查指出。

--意大利央行执委称，ECB正考虑延长QE而不是缩减

意大利央行表示，欧洲央行(ECB)不是在考虑缩减购债计划，而是考虑在2017年3月到期后能延长多久。在议会上被问及ECB是否在考虑如何缩减购债时，意大利央行执委Luigi Signorini作出上述回答。

--欧元区数据：11月Sentix投资者信心指数升至年内高位，经济复苏加快

调查显示欧元区投资者信心11月进一步改善，达到年内最高位，缓解了欧洲央行(ECB)出台更多刺激措施的压力。11月Sentix投资者信心指数从10月的8.5升至13.1，远超路透调查分析师预期的9.1。“11月欧元区复苏加快，”Sentix在一份声明中称，“受营收预期的带动，欧元区整体指数升至一年新高。”

欧盟统计局公布，欧元区9月零售销售环比降0.2%为连续第二个月下滑，同比增1.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一在总统大选前夕创下3月1日来最大单日百分比升幅。美国联邦调查局称不会因邮件问题对民主党总统候选人希拉里提起刑事指控。道琼工业指数收高371.32点或2.08%，至18,259.60点；标准普尔500指数上涨46.34点或2.22%，至2,131.52点；纳斯达克指数收升119.80点或2.37%，至5,166.17点。CBOE波动率指数暴跌17%，为英国公投退欧后的6月28日来最大单日跌幅。

--欧洲股市上涨，受助于银行股上升。泛欧STOXX 600指数收涨1.5%。英股富时100指数收涨1.7%，法股CAC指数上升1.91%，德股DAX指数收高1.93%。

汇市:

--美元上涨，因希拉里赢得周二大选的机率提高。美元兑一篮子货币上涨0.75%。美元兑日圆上涨1.4%，报104.58日圆。欧元兑美元下跌0.9%，报1.1035美元，英镑兑美元下跌1%，报1.2390美元。

债市:

--美国公债收益率上升，因风险胃纳改善，此前美国联邦调查局表示仍然相信没有理由指控希拉里。尾盘，指标10年期公债价格下跌11/32，收益率报1.824%。30年期公债价格下跌17/32，收益率报2.598%。对利率最为敏感的两年期公债收益率升至0.817%。

--葡萄牙和希腊公债收益率大幅下跌，在欧元区公债市场表现出众。投资者对美国总统大选的担忧缓解，带动避险公债收益率上涨。根据Tradeweb数据，两年期希腊公债收益率触及纪录低位4.767%，10年期希腊公债收益率下跌36个基点，报7.625%，为五个月最低。葡萄牙公债收益率下跌，使其和德债利差降至8月来最窄的约307个基点。在1620 GMT，德国10年期公债收益率报0.15%，日内上升1.2个基点。

油市:

--油价收高逾1%，受助于美国民主党总统候选人希拉里胜选可能性上升。不过油价涨幅受限，因美元走坚和投资者对石油输出国组织(OPEC)计划中的减产感到怀疑。美国原油收涨0.82美元，或1.9%，报每桶44.89美元。布兰特原油收高0.57美元，或1.3%，报每桶46.15美元。

金属市场:

--金价下跌，录得五周来的最大单日跌幅，因美元和股市反弹。现货金收报1,281.32美元；美国期金下跌1.9%，报1,279.40美元。银价下跌1%，报18.21美元；铂金小涨，报1,000.30美元；钯金跳升约4%，报651.70美元。

--期铜触及3月以来最高，此前美国联邦调查局在重新调查希拉里邮件事件后没有对其提出指控，这在周二大选前提振了全球市场。指标期铜收高2%，报每吨5,098美元，为3月18日以来最高。期镍跳升6.4%，至11,125美元，录得2011年10月以来的最大单日升幅，这也是2015年8月以来的最高价。期锌触及五年新高的2,503.50美元，收盘上涨0.9%，报2,468美元。期锡涨0.8%，报21,845美元，为2014年8月以来最高。(完)