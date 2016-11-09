《路透早报》--11月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国10月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--英国9月全球商品贸易收支(0930)

--美国9月趸售(批发)库存修正值、9月趸售销售(1500)

--美国、加拿大11月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1600)

--新西兰央行利率决定(2000)

--日本9月核心机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾央行总裁彭淮南赴立法院财政委员会备询(0100)

--中国国务院总理李克强访问俄罗斯，并出席中俄总理第二十一次定期会晤(至9日)

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)

--欧洲央行执委普雷特在2016年ECMI会议上发言，主题为“欧洲资本市场兴盛的政策组合为何？”(0800)

--欧盟执委会公布秋季经济预测(1000)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊参加经济委员会的第二次公开听证会(1400)

--欧洲央行执委科尔在一次会议上发表演说(1645)

--欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇在银行业会议上发言

--瑞典央行将公布10月政策会议记录

--新西兰央行宣布货币政策声明和官方隔夜拆款利率(2000)

--日本央行公布10-11月政策会议的意见摘要(2350)

以下为11月8日下午5:00至11月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--谁可问鼎白宫，数小时内即将揭晓

美国白宫争夺战即将结束，现在距离投票结束时间仅剩数小时。根据汤森路透/益索普选前公布的最后一份全国民调显示，希拉里支持率为44%，领先特朗普的39%。路透/益索普States of the Nation民调工具显示，希拉里击败特朗普的机率为90%。

金融市场、博彩平台以及线上交易平台大多数预测希拉里会胜选，但特朗普团队说他可以像6月的英国脱欧公投一样，出人意料地逆转胜出。一些州的投票截止时间在东部时间晚上七点(周三0000GMT)，预计约一个小时之后将会出炉第一批有意义的开票结果。

--中国央行报告：保持稳健中性适度的货币环境，注重抑制资产泡沫

中国央行周二晚间发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

央行网站刊登报告全文并称，衡量银行体系流动性松紧程度应更关注利率指标，而非简单观察央行操作量；央行增加逆回购品种、优化资金供求期限结构，收到了一定效果，未来会丰富操作工具和期限品种，完善公开市场操作机制。

--芝加哥联储总裁称若对通胀上升信心增强，则对加息更放心

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国经济增速加快，但通胀率仍有些偏弱。他称，1.7%的核心PCE意味着“接近目标”，若对通胀仍将上升有信心的话，会更支持加息；然而，他担心通胀预期下行而不走升。

此外，他支持12月升息，但之后升息步伐需有耐心，重申预计明年底前升息三次。

--英国经济基本面非常牢固，政府承诺遵守财政纪律--首相

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)称，英国经济基本面非常牢固，并确认将增强公共财政的承诺；此前有报导暗示，英国退欧将延长该国对借款的依赖。

“英国经济基本面强劲，我们已经看到赤字减少了三分之二。我们决心量入为出，”她周二在出访印度时对BBC表示。在被问及是否预计在2019年后与欧盟达成退欧过渡协议时，英国首相对Sky News称，她正在专注于为触发第50条款做准备。

英国国家统计局数据显示，英国9月工业生产意外较前月下滑，制造业产出则上升。

--EIA上调今明两年全球石油需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)将今明两年全球石油日需求增长预估分别上调4万桶及18万桶，至133万桶及152万桶。

此外，EIA预计，今明两年美国原油产量降幅将小于之前的预期。EIA称，2016年美国原油日产量将减少58万桶，至884万桶。上月预计为减少69万桶。EIA预计，2017年日产量将减少11万桶，至873万桶。上月预计为减少14万桶。

EIA将2016年美国石油日需求增长预估从之前的7万桶上调至11万桶。预计2017年日需求增长26万桶，之前的预估为增长23万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二连涨第二日，投资者押注民主党候选人希拉里可能在总统选举中获胜。数据公司VoteCastr的数据显示，根据对佛罗里达州投票的调查，希拉里初步领先。而特朗普要获胜必须拿下佛罗里达州。

道琼工业指数收高73.14点，或0.4%，至18,332.74点；标准普尔500指数上涨8.04点，或0.38%，至2,139.56点；纳斯达克指数收升27.32点，或0.53%，至5,193.49点。

--欧洲股市小幅收高，交投气氛谨慎；一些公司发布令人鼓舞的业绩给大盘带来支撑，今日投资者聚焦美国总统选举。泛欧STOXX 600指数升0.3%。

英股富时100指数收涨0.53%，法股CAC指数上升0.35%，德股DAX指数收高0.24%。

汇市:

--美元兑避险的日圆和瑞郎上涨，墨西哥披索和加元也上升，因投资者加大了希拉里在美国总统大选中获胜的押注。市场消息人士援引数据公司VoteCastr的预测显示，在几个关键州的竞争中希拉里处于优势。

美元兑日圆尾盘上涨0.55 %，报105.04日圆。美元/瑞郎上涨0.25%，报0.9766瑞郎。加元兑美元上涨0.2%。墨西哥披索上涨逾1%，触及9月8日以来最高。欧元兑美元下跌0.15%，至1.1021美元。美元指数升至一周来最高。

债市:

--美国公债收益率全面上涨，因投资者进一步消化希拉里将在美国总统选举中获胜的预期。美国三年期公债标售成绩乏善可陈，也增加债市的利空基调。

在下午交易初段，指标10年期公债下跌11/32，收益率升至1.869%。30年期公债下跌19/32，收益率从周一尾盘的2.602%上升至2.632%，盘中触及6月初来最高2.64%。两年期公债收益率从周一的0.822%攀升至0.869%。在今日标售三年期公债后，三年期公债收益率触及两周高位，价格最新跌4/32，收益率报1.029%，高于周一的0.981%。

--投资人抛售最高评等的德债和美债，转投较高风险资产，这表明他们对希拉里将赢得美国大选有信心。德债收益率同美债收益率一道上升，股市也上涨。德国10年期公债收益率升至一周高位0.19%，当日升4个基点。

油市:

--油价几无变动，市场静待美国总统选举结果。布兰特原油收低0.11美元，或0.2%，报每桶46.04美元。美国原油收升0.09美元，或0.2%，报每桶44.98美元。

布兰特原油较美国原油升水降至近五个月最低，因其相对于美国原油走弱，部份原因是预期OPEC产量创下纪录。

金属市场:

--金价延续跌势，因美元和全球股市走强，投资人愈发相信希拉里能赢得美国大选。现货金收低为1,275.26美元；美国期金收跌0.4%，报1,274.50美元。

银价升至18.34美元；铂金小涨至1,002.60美元；钯金跳升至662.97美元。

--期铜触及一年高位，因预计最大消费国中国的需求增强，且对希拉里将在美国总统选举中获胜的乐观情绪，提振市场人气，引发买盘。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨2.7%，报每吨5,235.50美元，盘中触及去年10月23日来最高5,248.50美元，因升穿约5,150美元的关键阻力位后，基金进场买入。

期铝收涨0.2%，报1,731美元。期锌上升0.4%，报2,478美元。期铅上升1.8%，报2,125美元。期锡下挫1.4%，报21,545美元。期镍上涨1.2%，报11,260美元，稍早触及去年7月来最高11,370美元，因预计今明两年供应不足，基金纷纷买入。(完)