《路透早报》--11月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国皇家测量师学会(RICS)10月房价差值(0001)

--澳洲9月房屋融资(0030)

--韩国9月L货供额(0300)

--法国9月工业生产(0745)、第三季非农就业岗位(0745)

--意大利9月工业生产(0900)

--英国、德国、法国及意大利汤森路透/益普索11月主要消费者信心指数(1100)

--美国一周初请失业金人数(1330)、10月联邦预算(1900)

--加拿大9月新屋价格指数(1330)

--新西兰10月制造业表现指数(PMI)(2130)、食品价格指数(2145)

--日本路透11月短观制造业景气判断指数(2300)、10月企业物价指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016(第十三届)中国并购年会。

--2016全球治理高层政策论坛(至11日)。

--中国商务部举行新闻发布会，解读1-10月和10月当月外贸运行情况。

--瑞典央行举行执行委员会会议。

--菲律宾央行举行货币政策会议。

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一项金融服务业峰会中发表演说。

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济发表演说(0200)。

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德陈述经济和货币政策(1415)。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席瑞典银行家协会所主办的年会(1450)；瑞典央行总裁英韦斯将与会并就金融稳定和为实现更稳定金融业的必要改革发表演说。

重要企业业绩：

--英伟达(Nvidia)、迪士尼(Walt Disney)

以下为11月9日下午5:00至11月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普获选为下任美国总统后，希拉里与奥巴马承诺国家团结

美国共和党人特朗普周三把庆祝胜利放在一边，专注于未来73天如何走向白宫。他的民主党竞选对手希拉里承诺要彻底抛开漫长竞争过程中的双方恩怨，致力于让分裂的国家走向团结。

由于共和党赢得国会参众两院多数席次，特朗普可望在完全执政优势下落实立法议题。

因担心特朗普胜选可能带来经济和全球不确定性，全球股市最初反应为涌现恐慌性抛盘，但美股却从隔夜时段的大跌中急剧逆转，美元兑日圆也触及近四个月最高水平。墨西哥披索则在暴跌至纪录最低水准之后扳回一些跌幅。

--新西兰央行降息至纪录低点1.75%，暗示宽松周期接近尾声

新西兰央行周四将指标利率下调至纪录低位的1.75%，这是今年以来的第三次降息，但称这一最新行动可能足以将通胀率拉回目标区间。该行预计明年利率将在1.7%，暗示降息的机率仅有20%。央行重申汇率有必要下跌，因其高于可持续的水平。

新西兰元兑美元一度上涨逾0.003美元，因市场认为新西兰央行目前暂时完成了降息进程。新西兰元最新报0.7310，在央行宣布降息后曾迅速攀升至0.7395。

--英国第三季贸易逆差收窄，但9月全球商品贸易逆差意外扩大

英国公投退欧导致英镑重挫后，英国7-9月全球贸易逆差收窄，给第三季经济增长带来提振。不过9月的单月商品贸易逆差要远超分析师预期，部分缘于对欧盟录得创纪录的贸易逆差。

第三季贸易逆差收窄至110亿英镑，4-6月当季为逆差127亿，为2013年底以来最高。第三季商品贸易逆差收窄至332亿英镑，但9月商品贸易逆差扩大至127亿英镑，高于分析师预期。

此外，英国央行称，委托其地区代理人进行的调查显示，英国企业未来12个月料将放慢企业投资步伐。

--欧盟因政治不确定性升高，下调欧元区及英国明年经济成长预估

欧盟执委会表示，欧元区及英国明年经济成长将放缓，因英国脱欧公投等政治不确定性升高及全球贸易减弱。

欧盟执委会预估欧元区今年经济成长率将自2015年的2.0%降至1.7%，2017年将续降至1.5%，2018年则将升至1.7%。欧盟并预估英国今年经济成长率为1.9%，明年将腰斩至1.0%，远低于5月时预估的1.9%。

--美国上周原油库存增加243.2万桶，增幅大于预估

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存增加，增幅大于预期。汽油和馏分油库存减少。EIA公布，在截至11月4日该周，美国原油库存增加243.2万桶，至4.8501亿桶，市场预估为增加130.0万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三大幅收高，从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因投资者消化美国总统选举结果。

道琼工业指数收升256.95点，或1.4%，至18,589.69点，距离8月触及的纪录高位仅低0.25%；标准普尔500指数上涨23.70点，或1.11%，至2,163.26点；纳斯达克指数收升57.58点，或1.11%，至5,251.07点。

--欧洲股市急升，逆转稍早跌势，受到制药类股和金融类股上涨的驱动。泛欧STOXX 600指数盘初最多下跌2.4%，因赢得美国总统选举的特朗普政策立场具有不确定性；但该指数之后逐渐反弹，收盘上涨1.5%，报339.8点，为10月31日以来的最高收位。

英股富时100指数收涨1.0%，法股CAC指数上升1.49%，德股DAX指数大涨1.56%。

汇市:

--美元全线上涨，兑日圆触及近四个月的最高水平，因美债收益率在特朗普赢得美国大选后触及多月高位。美元兑避险的日圆扭转稍早跌势，触及7月27日以来最高的105.87日圆。在隔夜交易中随着特朗普即将战胜被普遍看好的希拉里而赢得大选，美元/日圆最多下跌4%。

美元兑瑞郎触及11月1日以来最高水平。欧元跌至1.0920美元，为10月28日以来最低。加元兑美元跌至3月以来最低，墨西哥披索兑美元跌至历史最低水平。两者尾盘均缩减跌幅，但加元仍下跌0.6%，墨西哥披索暴跌8%。美元指数上涨0.7%，至98.545的10月31日以来最高水平。

债市:

--美国30年期公债收益率创下逾五年来最大单日涨幅，因预期下任美国总统特朗普将实施保护主义贸易政策和增加财政支出，从而提振通胀。

30年期公债收益率升至10个月高位，上涨近25个基点，为2011年8月来最大单日升幅。指标10年期公债收益率也上涨，攀升至1月来最高水准，上升21个基点，为逾三年来最大单日升幅。10年期公债标售成绩不佳，进一步压低公债价格。10年期公债得标利率高于标售前二级市场的水准。

尾盘时，指标10年期公债大跌逾一大点，收益率从周二尾盘的1.86%升至2.077%，盘中触及1月来高位2.092%。30年期公债价格重挫逾四个大点，收益率从周二的2.63%上升至2.870%，盘中触及1月来最高2.89%。五年期/30年期公债收益率差也扩阔至138个基点，为5月来最宽。

--欧元区公债收益率从特朗普当选美国总统后触及的低点反弹，但美国大选的结果令投资人聚焦意大利即将举行的公投。意大利公债表现尤为逊色，10年期公债收益率一度升7个基点，至1.71%。

随着美国长债收益率升至数月高位，德国10年期公债收益率也一度升至平盘之上，之后回落至0.16%，当日仅跌1.7个基点。

油市:

--油价走高，因股市和美元从盘初受特朗普意外赢得美国总统选举驱动的大幅下跌中反弹。随着美国选民选择特朗普担任美国总统的结果愈发明朗，油价周二深夜最多急挫4.0%，逼近每桶43美元的近两个月低位。布兰特原油上涨0.32美元，或0.7%，收于每桶46.36美元；美国原油上涨0.29美元，或0.6%，收于每桶45.27美元。

金属市场:

--金价走势震荡，此前当选下届美国总统的特朗普发表基调柔和的胜选演说，扶助美元反弹。在特朗普意外获胜后，黄金一度上涨近5%，触及六周高位1,337.40美元。但稍后黄金跌穿1,280美元，因美元转至平盘以上，美股大幅上涨，美国公债收益率触及数月高点。

现货金收高于1,277.80美元。美国12月期金收跌0.1%，报1,273.50美元，成交量急升至超过785,000口，为追溯至1980年编纂纪录以来交投最活跃合约的最高。

银价收报18.47美元，稍早升至10月3日来最高18.996美元。铂金和钯金均脱离五周高位，分别报998.70美元和677.60美元。

--期铜急升至15个月高位，拉高其他基本金属，因技术性买盘和投资者臆测特朗普当选美国总统，可能出台重大财政刺激政策和提振金属需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨最多3.5%，触及去年7月22日来最高5,443美元；期铜收涨3.4%，报5,411美元，创下3月来最大单日涨幅。期铝收涨1.3%，报1,753美元。

期镍触及15个月高位11,660美元，收升2.8%，报11,575美元。期铅触及去年5月来最高2,162美元，收报2,141美元，上扬0.8%。期锌盘中触及逾五年高位2,513美元，收盘时没有成交，买盘最后报2,490美元，上涨0.5%。期锡没有跟随基本金属整体走势，收低1.3%，报21,275美元。(完)