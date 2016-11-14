《路透早报》--11月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季GDP(周日2350)

--中国国家统计局公布10月工业、投资和消费数据，国新办将举行国民经济运行情况新闻发布会(0200)

--日本9月工业生产(0430)

--瑞士10月生产者/进口物价(0815)

--意大利10月CPI及HICP终值(0900)

--欧元区9月工业生产(1000)

--新西兰第三季零售销售(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016中国(义乌)丝绸之路经济带城市国际论坛(至15日)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯参加太平洋商业与投资简报的小组讨论会

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加当地第26届年度经济论坛的问答环节

--日本央行总裁黑田东彦于名古屋对商界领袖发表演说

以下为11月11日下午5:00至11月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--新西兰7.8级强震已有两人死亡，随后发布海啸预警

新西兰周一早间发生一次强烈地震，并有数百次震感较强的余震，至少有两人丧生。随后发布的海啸预警令数以千计的人撤往地势较高地区。随着联系中断，紧急救援团队乘直升机赶往震中地区。本次地震中心的震级达7.8级，位于南岛基督城东北方约91公里，受伤和建筑物倒塌的报告不断增多。首都惠灵顿亦因此次地震产生强烈晃动。新西兰总理约翰基于黎明时分在首都惠灵顿召开记者会宣布，两人在地震中死亡。

--特朗普软化在美墨边境筑墙的承诺，称部分地段栅栏也可

美国总统当选人特朗普软化在美国-墨西哥边境筑墙的承诺，称在部分地段也可以“竖起栅栏”，并称他将驱逐最多300万有犯罪记录的非法移民。特朗普在哥伦比亚广播公司“60分钟”节目上表示，“在某些地区”，他可以接受栅栏，而不是建立“水泥砖墙”。“我们将要做的是，把那些罪犯以及有犯罪记录的人、帮派成员、毒品贩子赶出美国，或者把他们关入监狱。这类人有很多，可能有200万，甚至300万。但我们将把他们驱逐出美国。”

--韩国检方将对总统朴槿惠进行讯问，内容涉及政治腐败丑闻

一位官员周日表示，韩国检方将针对一桩政治腐败丑闻，对朴槿惠总统进行询问。一位在任总统将因为刑事案件而接受检方询问，这在韩国历史上还是首次。韩国联合通讯社周日援引检方消息称，检方正在调查朴槿惠是否向韩国大型综合企业集团的老板们施加了不正当的压力，为两个基金会筹集资金。这两个基金会处在一项收受贿赂丑闻的中心，朴槿惠的一位密友也牵涉其中。韩联社援引一名检方官员的话称，对于朴槿惠的问讯不应晚于周三。朴槿惠办公室表示，最早要到周二才会对检方的计划表达立场，正在考虑为总统聘请一名律师。

--美联储副主席称逐步升息的理由“非常充分”，美联储关注市场

美联储副主席费舍尔周五称，美国经济增长前景看来足够强劲，美联储可以推进逐步升息政策，但美联储在观察美国政府债务的长期成本上升问题。费舍尔称，美联储“合理接近”实现就业和通胀目标，因此收紧货币政策的理由“非常充分”。费舍尔没有直接提到美国大选结果，但似乎欢迎更多财政刺激的可能。

--欧洲央行管委连恩不认为特朗普当选后债券价格下跌影响重大

欧洲央行管理委员会委员连恩对于特朗普当选美国总统后欧元区公债价格下跌不以为然，淡化“逐日”市场波动对欧洲央行政策的重要性。连恩称，欧洲央行决策者12月8日开会决定每月800亿欧元购债计划未来形势和持续时间时，市场价格只是考虑的多种因素之一。

--美国大选后增添经济不确定性--德国经济部月报

德国经济部周五表示，在美国选举及英国退欧公投之后，全球经济前景已增添不确定性，但短期内对德国经济料无重大影响。“在英国退欧公投的决定及美国选举之后，不确定性仍是全球经济环境的一大特点，”经济部月报称。“然而，从目前角度看来，短期内预料不会有负面影响，”经济部指出，并称德国经济第三季料持续温和成长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五道琼工业指数再创纪录最高收位，延续了特朗普意外赢得美国大选后的升势。自周二特朗普赢得大选以来，投资者押注其竞选时的承诺，包括简化医疗和金融领域监管，增加基建支出。道琼工业指数收升39.78点，或0.21%，至18,847.66点；纳斯达克指数收升28.32点，或0.54%，至5,237.11点。标准普尔500指数下跌3.03点，或0.14%，至2,164.45点，因能源股下跌带来压力。本周，道琼工业指数上涨5.4%，为2011年来最大周度升幅。标普500指数上涨3.8%，为两年来表现最强的一周。

--欧洲股市下跌，因商品类股跟随金属和油价下跌，对新兴市场有曝险的股票急挫，因担心美国当选总统将实行贸易保护主义政策。泛欧STOXX Europe 600指数收跌0.4%，但该指数本周上涨2.6%，为7月中以来的最佳周度表现，因寄望特朗普能兑现未来10年内在基建项目上支出1万亿美元的承诺。在最初对特朗普获胜感到欢欣鼓舞后，投资者今日表达了谨慎情绪。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上升至九个月最高，录得一年内最大单周升幅，因投资者纷纷押注美国当选总统特朗普的政策将推高美国通胀。美元指数本周大涨超过2%，为去年11月来最大单周升幅。欧元兑美元周五跌至3月来最低水准，触及1.0836美元。加元兑美元下滑0.5%，触及2月底来最低水准。美元兑日圆抹去日内大部份跌幅，较周四尾盘基本持平，本周劲涨3.5%。

债市:

--美国债市因退伍军人节休市一天。

--意大利公债收益率(殖利率)触及逾一年最高水平，欧元区债市全面遭抛售，投资人认为美国当选总统特朗普的新政将推高通胀。意大利在12月4日宪法改革公投之前将是市场关注焦点；意大利总理伦齐把自己的政治命运押在了此次公投之上。10年期意大利公债收益率升逾13个基点，报1.99%，为去年9月来最高，较可比德债收益率差扩阔至166个基点，为2014年10月来最高。多数欧元区公债收益率升3-13个基点，至数月高位。德国10年期公债收益率升18个基点，周度升幅为约一年最大。

油市:

--油价收盘下跌逾2%，此前石油输出国组织(OPEC)称，该组织10月原油产量再创新高，给其限产计划是否能实现，或足以缓解持续供应过剩局面打上问号。布兰特原油收于每桶44.75美元，下跌1.09美元，或2.4%，盘中触及8月以来最低的44.19美元。美国原油期货下跌1.25美元，或2.8%，报每桶43.41美元，从盘中低位43.04美元回升。本周两份原油合均下跌约2%。

金属市场:

--黄金价格大跌3%至五个月低点，因商品市场普遍遭抛售，且公债收益率大涨，因投资人臆测美国基建支出增加可能刺激通胀。现货金收涨0.01%，报1,225.72美元，盘中一度跌至6月3日来最低的1,219.40美元。美国12月期金收报1,224.30美元。

--期铜下跌，因受特朗普意外赢得美国大选及中国需求前景改善带动，铜价急升录得自2011年以来最佳周度表现后，投资者锁定利润。伦敦金属交易所三个月期铜稍早跳升近8%，至6,025.50美元，为2015年6月以来最高，但收盘下跌0.9%，报5,549美元，仍录得2011年底以来的最大周度涨幅。(完)