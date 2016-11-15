《路透早报》--11月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国10月贸易收支及进出口修正值

--德国第三季国内生产总值(GDP)初值(0700)

--法国10月消费者物价调和指数终值(HICP)(0745)

--意大利第三季国内生产总值初值(GDP)(0900)

--英国10月消费者物价指数(CPI)(0930)

--英国10月生产者物价指数(PPI)(0930)

--德国11月ZEW经济景气指数(1000)

--欧元区9月未经季节调整的贸易收支(1000)

--欧元区第三季GDP第二次估值(1000)

--美国11月纽约联储制造业指数(1330)

--美国10月进出口物价(1330)

--美国10月零售销售(1330)

--美国9月企业库存(1500)

--澳洲10月新车销售(2230 )

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行发布11月政策会议记录(0030)

--澳洲央行总裁洛威在澳洲经济发展委员会(CEDA)的年度餐会上发表讲话

以下为11月14日下午5:00至11月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁称，财政刺激政策将使美联储更有理由升息

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，如果联邦政府通过减税或增加支出来刺激经济，那么美联储将更有理由升息。“显然，大选结果似乎已经改变了”对财政政策的预期，拉克尔对记者称。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，由于评估特朗普任内新经济政策的效应为时尚早，他维持美国明年经济成长率2%的预估不变。柯普朗表示，倘若特朗普政府一如投资人所预料实施财政及其他政策，将为美联储提供一些回旋空间。但到目前为止，这些预期所引发的收益率上扬，并未影响到他自身对美联储政策或经济所做的预测。

--欧洲央行副总裁警告应谨慎看待特朗普胜选后市场涨势，称无需对近期公债收益率上涨做出反应

欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周一表示，表示，自上周特朗普胜选以来，金融市场正逐步反映对经济增长将加速的预期，但欧洲和新兴国家实际上可能会因美国奉行保护主义而遭殃。“我们应当谨慎一点，不要从那些市场走势中仓促作出正面结论，因为它们不一定代表全球经济将加快增长，从而加速复苏，”他说。

他还表示，ECB不需要对近期公债收益率急剧上行做出反应，因大选后美国政治情况要求收益率曲线陡化，并且这也有利于银行。他表示自己不再像之前那样担心较低的核心通胀率，不过希望能看到拐点，以反映生产率的增长和更佳的整体通胀率。

--特朗普胜选“特打击”债市，全球债市两天内蒸发逾1万亿美元

特朗普意外入主美国白宫，可能标志着债市逾30年牛市行情的最终落幕，因对于美国经济成长加速及通胀上升的押注激励投资者进入股市，冷落债市。全球债市在特朗普胜选后的两天时间里损失超过1万亿(兆)美元，创下近一年半最惨表现，因预期特朗普新政府的计划将提振商业投资及支出，并推升通胀。

--日本为刺激消费，拟推“超值星期五”三点就下班

为拉动国内的疲弱消费支出状况，日本政策制定者和商业领袖在考虑计划让员工每月最后一个周五下午3点下班，鼓励他们去购物，外出就餐，总之就是去多多地消费。政府和企业目前都在讨论这一名为“超值星期五”(Premium Friday)的提议。据两位知情消息人士透露，计划最早有望明年2月开始实施。

--欧元区9月工业生产较前月下降0.8%，较上年同期上升1.2%

欧盟统计局周一称，欧元区9月工业生产降幅低于预期，汽车和冰箱等耐久品产量大幅下降。路透调查的分析师原预计，9月工业生产较前月下降1.0%，上年同期增长1.0%。

--苹果延续跌势，因中国警告会对特朗普加征关税展开报复

美国消费电子公司苹果股价周一延续最近的跌势。此前中国警告称，如果美国总统当选人特朗普把对中国加征新关税的威胁付诸实施，则iPhone的销售将受影响。苹果股价周一收跌2.5%，上周二选举日以来的跌幅累计将近5%。更让苹果投资者担忧的是，中国政府支持的《环球时报》周日发表社评文章警告称，如果特朗普真的兑现竞选承诺、对所有来自中国的进口商品征收45%的关税，中国一定会据理“针锋相对”地开展报复。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持平，因金融类股的急升抵消科技类股的大幅下挫，投资者押注利率将上升带动金融股升势。道琼工业指数收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点；标准普尔500指数下跌0.25点，或0.01%，至2,164.20点；纳斯达克指数收跌18.72点，或0.36%，至5,218.40点。

--欧洲股市回吐了早盘的大部分涨幅，收盘仅小幅上涨，随着公债收益率走高，受债券走势影响类股急跌，限制了金融和矿业类股带来的涨幅。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，报338.23点，脱离了341.98点的盘中高位。英股富时100指数收高0.34%，法股CAC指数收高0.43%，德股DAX指数上升0.24%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币周一升至11个高位，跟随美债收益率升势，因交易商预计特朗普政府的财政和贸易政策会推高通胀。人民币兑美元则跌至2010年离岸市场推出之前以来的最低水准。美元指数升1.1%，报100.10，稍早升至去年12月3日来最高的100.22。欧元兑美元跌1.1%，报1.073美元。美元兑日圆大涨1.8%，报108.43日圆。

债市:

--美国公债市场周一延续跌势，上周表现为逾七年最差，因投资人愈发担心在当选总统特朗普的新政下，美国通胀将再度上升。对通胀预期最为敏感的美国30年期公债收益率升穿3%，为1月来首见。10年期、两年期公债收益率差从上周末的1.21个百分点升至1.26个百分点，为12月来最宽。美国30年期公债收益率升至3.067%的12月来最高，指标10年期公债收益率升至2.302%，亦为12月来最高。

--10年期意大利公债收益率周一攀升至逾一年最高，引发债市普遍遭抛售，此前意大利总理伦齐暗示，若他在下月的宪法改革公投上失利，可能会辞职。意大利10年期公债收益率一度升18个基点，报2.15%，为去年9月来最高，1630GMT，该收益率降至2%关口，当日仍升5个基点。德国30年期公债收益率升约10个基点，逾六个月来首次升穿1%关口。美国30年期公债收益率升穿3%，触及今年最高水准。

油市:

--油价周一收低，但已从三个月低位反弹，因报导称，在本月稍后举行会议前，石油输出国组织(OPEC)成员国寻求解决内部对减产协议的分歧。布兰特原油结算价报每桶44.43美元，下跌0.72%，盘中低见43.57美元。美国原油收低0.2%，报43.32美元，此前触及42.20美元低位。两份原油合约的日内低位均是8月11日来最低。

金属市场:

--金价周一连续第三个交易日下跌，触及五个半月低位，因美元和美债收益率在当选总统特朗普将增加开支的预期提振下走强。现货金收报1,219.86美元，盘中触及6月3日以来最低的1,211.08美元；美国期金收跌0.2%，报1,221.70美元。

--期铜在上周录得两位数升幅后周一续升，此前主要金属消费国中国比预计更早地传来扩大基础设施支出的消息，但部分分析师称，这波反弹看似过度。指标期铜收高0.4%，报每吨5,569美元。期铝下跌0.6%，报每吨1,735美元。期锡下滑2.6%，报每吨20,830美元。(完)