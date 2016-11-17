《路透早报》--11月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本资本流动数据(16日2350)

--澳洲10月就业数据(0030)

--法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0630)

--香港公布10月失业率(0830)

--意大利9月贸易收支(0900)

--英国10月零售销售(0930)

--欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国10月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国10月建筑许可年率、房屋开工年率(1330)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--美国11月费城联储制造业指数(1330)

--美国10月克利夫兰联储CPI(1630)

--韩国10月生产者物价指数(PPI)(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国财经年会(至18日)

--中国国家主席习近平对厄瓜多尔、秘鲁和智利进行国事访问(至23日)并将于11月19日至20日出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议

--美联储主席叶伦于国会联合经济委员会就经济前景提供证词(1500)

--纽约联储、美联储理事会及自由职业者联盟(Freelancers Union)举行一项论坛活动。演讲者包括纽约联储总裁杜德利与美联储理事布雷纳德。

--墨西哥央行公布货币政策声明

以下为11月16日下午5:00至11月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月制造业企稳，生产者物价温和

美国10月制造业产出连续第二个月增长，因汽车和一系列其它产品生产增加，表明处于困境的制造业正在缓慢复苏。周三发布的其它数据显示，上月生产者通胀温和，去通胀动能正减弱，因油价上涨和美元升势消退，可能在未来数月增加物价压力。美联储称，上月制造业产出增长0.2%，与9月增幅大体相当。劳工部在另外一份报告中称，最终需求生产者物价指数(PPI)上月持平，因商品成本上涨被服务业成本下降所抵消。

--美中经济暨安全审议委员会敦促禁止中国国企收购美国企业

美中经济暨安全审议委员会委员会周三表示，美国议员们应该采取行动，禁止中国国有企业收购美国企业。该委员会在其提交国会的年度报告中表示，中国共产党主要利用国有企业充当经济工具，来推进和实现其国家安全目标。“委员会建议国会修正法规，授权外资审议委员会(CFIUS)禁止中国国有企业收购或有效控制美国企业，”报告表示。

--美国圣路易斯联储总裁：12月不升息的唯一理由是发生重大冲击

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，若无重大冲击性事件发生，美联储将会在12月升息。他并认为，单独一次的升息或许足以令货币政策进入“中性区域”。他称，如果联储没有加息，“才会让人感到意外”。布拉德亦表示，联储需要应对“政治演员”所带来的经济不确定性，但全球市场对于特朗普意外当选美国总统的反应比一些人预想的要平静。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在接受专访时表示，美联储不必对美国总统大选结果出人意表后的市场走势过度反应，部分是因为现在就对任何新支出和贸易政策做出预测是言之过早了，因此计划仍是逐步升息。

--特朗普胜选后的市场反应让日本央行倍感鼓舞

日本央行资深官员周三告诉路透，特朗普赢得美国总统大选后，股市上涨且日圆下跌，让日本央行倍感鼓舞，因这可能有助于改善信心和提振经济。他们称，日本央行还感到其货币政策正在有效遏制日债收益率涨势，并且没有讨论增加购债。这些官员表示，日本央行内部有一些人士称，因日圆突然下跌，央行可能考虑小幅上修其消费者物价预估，但很多人士仍对市场走势和特朗普的贸易政策持谨慎态度。

--OPEC积极缩减认知落差，希望就限产达成共识--消息人士

石油输出国组织消息人士表示，OPEC官员正在确认限产计划细节，对于一些僵持点的认知落差也在缩窄，敲定自2008年以来第一份这类限产协议的努力出现进展迹象。两名熟知讨论的消息人士表示，各方已准备力求缩减落差，料将达成最终协议。

--英国截至9月的三个月失业率降至11年低点，请领失业金人数增加

英国退欧公投后三个月的失业率降至11年低点，但有迹象显示就业市场可能即将迎来放缓。英国7-9月失业率略降至4.8%，路透调查预估中值为4.9%。但统计局称，就业人口增加49,000人，为截至今年3月的三个月以来最小增幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三下跌，道琼工业指数也结束七日连涨收低，因金融股大幅下挫；但科技股上涨提振纳斯达克指数终场收高。标普金融类股指数终结了七连涨走势，今日收盘下跌1.4%。在下午交易中，道琼工业指数和标普500指数在震荡交投中缩小跌幅。道琼工业指数收跌54.92点，或0.29%，至18,868.14点；标准普尔500指数收跌3.45点，或0.16%，至2,176.94点；纳斯达克指数收升18.96点，或0.36%，至5,294.58点。

--欧洲股市下滑，受银行股回落打压，且德国化工集团拜尔在发债后大跌。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，今年迄今跌7%。在触及八个月新高后，欧洲银行股指数遭遇获利回吐转跌，今日下挫1.2%。英股富时100指数收低0.63%，法股CAC指数下挫0.78%，德股DAX指数收跌0.66%。

汇市:

--美元兑一篮子货币攀升至近14年高位，尽管分析师警告称，美元容易出现回落，此前对美国当选总统特朗普刺激经济政策的押注，刺激美元急升。美元指数触及2003年4月来最高100.57，后回落至100.42，日内上涨0.2%。纽约尾盘，欧元跌0.4%，至1.0679美元。美元兑日圆基本持平在109.15日圆，稍早升至6月1日来最高109.75日圆。

债市:

--美国公债收益率曲线趋平，较短期公债收益率基本未变，较长期公债收益率下跌，因美国生产者物价和工业产出数据表明，通胀上升可能慢于预期。指标10年期公债价格升4/32，收益率报2.224%。30年期公债价格升26/32，收益率报2.931%。两年期公债价格基本持平，收益率报1.01%，稍早触及1月4日以来最高的1.03%。

--较低评级的欧元区国家公债在一波全面抛盘中领跌，投资者试图解读特朗普当选美国总统将给欧洲带来的影响。截至0840 GMT，意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨7-10个基点。德国10年期公债收益率涨3.2个基点至0.33%。

油市:

--油价在震荡交易中下跌，因市场对美国原油库存增幅大于预期的考量，大于冻产希望的重燃，此前俄罗斯就与沙特的可能会晤发表了评论。布兰特原油下跌0.32美元，或0.7%，报每桶46.63美元；美国原油下跌0.24美元，或0.5%，报每桶45.57美元。

金属市场:

--金价下跌，因在特朗普胜选后美债收益率急升的驱动下美元延续为期一周的升势，攀升至14年高位。现货金收跌0.09%，报1,224.9美元。美国12月期金下跌0.05%，报1,223.90美元。

--伦敦期铜、期锌和其他基本金属下跌，受累于美元上涨，钢铁相关产品价格下跌，以及持有大量多仓的投机者在上周大涨后回调仓位。期铜连续第二天下跌，收低1.6%，报5,433美元。期锌收盘没有成交，买盘最后报2,523美元，下跌3.5%。期铝收低2.3%，报1,696美元。(完)